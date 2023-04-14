Йеменские хуситы объявили о прогрессе на мирных переговорах с властями Саудовской Аравии

Представители группировки йеменских хуситов "Ансар Аллах" объявили о достигнутом прогрессе в ходе шестидневных мирных переговоров с Саудовской Аравией, проходивших в столице страны Сане.Пресс-секретарь хуситской группировки, Мухаммед Абдессалам, возглавлявший переговорную делегацию "Ансар Аллах", опубликовал сообщение, в котором заявил о завершении переговорного процесса в Сане, в результате которого был достигнут прогресс в некоторых вопросах, а также появилась надежда на дальнейшее продолжение обсуждения по оставшимся нерешенными вопросам.Прибывшая из Саудовской Аравии делегация во главе с послом королевства в Йемене Мухаммедом аль-Джабером покинула столицу страны Сану, завершив переговоры с хуситами, в ходе которых был достигнут прогресс в гуманитарном досье, стороны договорились о прекращении огня в Йемене, а также начале всеобъемлющего политического процесса. Второй раунд переговоров стороны договорились провести после праздника по случаю окончания Рамадана Ид аль-Фитр.Делегации из Саудовской Аравии и Омана прибыли в Сану около недели назад после того, как саудиты достигли договоренностей с хуситской группировкой "Ансар Аллах" по всем пунктам переговоров, включая также возобновление перемирия, истекшего в начале октября прошлого года.В рамках заключенных между сторонами договоренностей о шестимесячном перемирии предполагается снятие действовавших ранее ограничений арабской коалиции на вылеты из международного аэропорта Саны, а также обеспечение выплат из доходов, полученных от продажи нефти, зарплат йеменским госслужащим, а также обмене военнопленными.