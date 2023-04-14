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Йеменские хуситы объявили о прогрессе на мирных переговорах с властями Саудовской Аравии

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Йеменские хуситы объявили о прогрессе на мирных переговорах с властями Саудовской Аравии

Представители группировки йеменских хуситов "Ансар Аллах" объявили о достигнутом прогрессе в ходе шестидневных мирных переговоров с Саудовской Аравией, проходивших в столице страны Сане.


Пресс-секретарь хуситской группировки, Мухаммед Абдессалам, возглавлявший переговорную делегацию "Ансар Аллах", опубликовал сообщение, в котором заявил о завершении переговорного процесса в Сане, в результате которого был достигнут прогресс в некоторых вопросах, а также появилась надежда на дальнейшее продолжение обсуждения по оставшимся нерешенными вопросам.

Прибывшая из Саудовской Аравии делегация во главе с послом королевства в Йемене Мухаммедом аль-Джабером покинула столицу страны Сану, завершив переговоры с хуситами, в ходе которых был достигнут прогресс в гуманитарном досье, стороны договорились о прекращении огня в Йемене, а также начале всеобъемлющего политического процесса. Второй раунд переговоров стороны договорились провести после праздника по случаю окончания Рамадана Ид аль-Фитр.

Делегации из Саудовской Аравии и Омана прибыли в Сану около недели назад после того, как саудиты достигли договоренностей с хуситской группировкой "Ансар Аллах" по всем пунктам переговоров, включая также возобновление перемирия, истекшего в начале октября прошлого года.

В рамках заключенных между сторонами договоренностей о шестимесячном перемирии предполагается снятие действовавших ранее ограничений арабской коалиции на вылеты из международного аэропорта Саны, а также обеспечение выплат из доходов, полученных от продажи нефти, зарплат йеменским госслужащим, а также обмене военнопленными.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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2 комментария
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:49
    0
    С ослаблением американского влияния и авторитета, или скорее даже диктата, в регионы приходит мир и взаимопонимание. Опасаться, правда, теперь придётся Израилю
  2. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:57
    0
    Как оказывается можно быстро договариваться, если нигде уши англо-саксов не торчат...