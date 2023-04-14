Военкоры: Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали украинскую оборону у железной дороги в Артемовске

Подразделения российской ЧВК «Вагнер» сегодня преодолели оборону ВСУ, организованную в Артемовске (Бахмуте) вдоль железной дороги. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на данные геолокации кадров украинских военнослужащих.Теперь можно сделать вывод об окончательной потере украинскими формированиями контроля над участками в центре Артемовска. Бои идут сейчас на юго-западных и западных окраинах Артемовска, сообщают украинские источники.По информации самих украинских военнослужащих, по их позициям очень сильно работает российская артиллерия. Не так давно в интернете появились кадры мощнейшего взрыва в Артемовске. По одной из версий, взорвались склады с боеприпасами ВСУ, по которым ударили «вагнеровцы».Украинское командование рассчитывает, что находящиеся в районе железной дороги подразделения ВСУ смогут провести контратаку сразу на нескольких улицах города. Но пока вернуть контроль над утраченными позициями вдоль железной дороги украинским формированиям не удалось. Вероятно, что эту идею уже стоит оставить в прошлом, так как сильный огонь российской артиллерии не позволит ее реализовать.Положение ВСУ в Артемовске стремительно ухудшается. В вечерней сводке генерального штаба украинской армии признается, что в Артемовске и Марьинке происходят самые ожесточенные бои, российские войска постоянно проводят здесь атаки, ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций.