Во время боевых действий в Артемовске (Бахмуте) был ликвидирован командир взвода интернационального легиона ВСУ – 45-летний польский наемник Михаил Журек. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Контракт у Журека, судя по всему, заканчивался через месяц. Но у судьбы были на польского «искателя приключений» другие планы: живым домой наемник так и не вернулся. Он был ранен в голову и скончался в больнице Днепропетровска 25 марта.Тело погибшего поляка доставили на родину. Траурную мессу в честь Журека организовала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. На мероприятии присутствовали не только родные и друзья наемника, но и официальные делегации местных властей и Войска Польского. Гроб с телом Журека почему-то накрыли украинским, а не польским флагом.Интересно, что от поездки на Украину Журека не удержало даже наличие у него четверых детей – подростков в возрасте 12-18 лет. Возможно, наемник хотел таким образом улучшить финансовое положение семьи, но участие в боях в Артемовске практически исключает возвращение домой в ином виде, чем тот, в котором вернулся Журек.Информация о каждом уничтоженном в Донбассе или на других освобождаемых территориях иностранном наемнике важна тем, что ее публикация может заставить хотя бы часть иностранных «диких гусей» передумать и поискать заработок или «романтику войны» в другом месте, а не на оккупированных ВСУ территориях России.