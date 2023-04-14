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В Артемовске уничтожили командира взвода интернационального легиона ВСУ польского наемника Журека

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В Артемовске уничтожили командира взвода интернационального легиона ВСУ польского наемника Журека

Во время боевых действий в Артемовске (Бахмуте) был ликвидирован командир взвода интернационального легиона ВСУ – 45-летний польский наемник Михаил Журек. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Контракт у Журека, судя по всему, заканчивался через месяц. Но у судьбы были на польского «искателя приключений» другие планы: живым домой наемник так и не вернулся. Он был ранен в голову и скончался в больнице Днепропетровска 25 марта.

Тело погибшего поляка доставили на родину. Траурную мессу в честь Журека организовала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. На мероприятии присутствовали не только родные и друзья наемника, но и официальные делегации местных властей и Войска Польского. Гроб с телом Журека почему-то накрыли украинским, а не польским флагом.

Интересно, что от поездки на Украину Журека не удержало даже наличие у него четверых детей – подростков в возрасте 12-18 лет. Возможно, наемник хотел таким образом улучшить финансовое положение семьи, но участие в боях в Артемовске практически исключает возвращение домой в ином виде, чем тот, в котором вернулся Журек.

Информация о каждом уничтоженном в Донбассе или на других освобождаемых территориях иностранном наемнике важна тем, что ее публикация может заставить хотя бы часть иностранных «диких гусей» передумать и поискать заработок или «романтику войны» в другом месте, а не на оккупированных ВСУ территориях России.
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6 комментариев
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  1. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 20:00
    +2
    Хорошая новость на сегодняшний вечер!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:02
      +2
      И земля ему стекловатой. Хотел убивать русских - сам ушел к шайтанам!
  2. monetam
    monetam Сегодня, 20:02
    +2
    Журек стал жмуриком :-)
    Хоть и не велика птичка, но тем не менее достижение !
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:05
    0
    Молодцы вагнеровцы, каждый день приходят подобные новости, отправляют на аудиенцию к бандере наёмников и местных нацистов.
  4. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:07
    0
    Хорошо прожаренный и фаршированный свинцом гусь войны подан к польскому столу.
  5. Saler
    Saler Сегодня, 20:11
    0
    Журек превратился в жмурика! С чем его и поздравляю!