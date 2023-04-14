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К мэрии Парижа стягиваются протестующие после одобрения Конституционным советом Франции пенсионной реформы

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К мэрии Парижа стягиваются протестующие после одобрения Конституционным советом Франции пенсионной реформы

Сегодня Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении в стране пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на официальное решение этого органа. Теперь ожидается, что президент страны Эммануэль Макрон в течение двух дней подпишет закон.


Кроме того, Конституционный совет Франции отклонил ряд предложений, предполагающих штрафы для работодателей за отказ трудоустраивать лиц старше 55-летнего возраста, особые условия трудоустройства предпенсионеров, особые режимы для лиц отдельных профессий. Также было отказано в проведении референдума по вопросу о пенсионной реформе, хотя его проведения добивались левые партии.

Сейчас к мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих. Несмотря на то, что решение совета было оглашено не так давно, протестующие уже вышли на улицы. Люди настроены радикально, не исключено, что очень скоро акция протеста перерастет в массовые беспорядки.

Ситуация во Франции остается напряженной уже длительное время. Нежелание президента и правительства идти на уступки по пенсионной реформе привели к массовым беспорядкам во многих городах страны, полиция разгоняет протестующих с помощью слезоточивого газа и других специальных средств.

Выступления против пенсионной реформы носят как мирный характер, так и вид массовых беспорядков: все зависит от конкретных групп протестующих – профсоюзы или радикальные левые из «Черного блока».
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25 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:32
    +3
    Оооо, ну это мы уже проходили, нам обещали и......сделали как раз наоборот от чего обещали. Французы-счастливые ребята, там хоть на всю страну не обещают....
    1. bayard
      bayard Сегодня, 20:47
      +1
      Это другое .
      И в другой стране .
      Но в Париже сегодня точно не помешает хорошая партия Калашей "из Украины" для вооружения негров и арабов .... да они там уже и так зачастую с калашами ходят по улицам ... а Калаши request "из Украины" . yes
      "Пусть сильнее грянет Буря !" angry
      Ре-во-лю-ци-я-а ! yes fellow bully
      1. tun5t
        tun5t Сегодня, 20:57
        +6
        Уже понятно что у французов в мирной жизни "яйца крепче" , чем у россиян. Осталось просто созерцать... созерцать... созерцать... wassat попкорном запасайтесь, или огурцами с банки, полезнее, гораздо. laughing
        1. bayard
          bayard Сегодня, 21:20
          -6
          Цитата: tun5t
          Уже понятно что у французов в мирной жизни "яйца крепче"

          Мирные яйца французов ?? what Это блюдо такое ? Или ностальгия по баррикадам и Французской Революции ?
          У них учителя хорошие - победители "Революции Гидности(достоинства)" lol из страны победившего Майдана . bully Жги Париж , вали на Путина !!! good
          Цитата: tun5t
          созерцать... созерцать... созерцать..

          yes yes yes
          И семечки - попкорн вреден . stop
          drinks За Победу свободы над разумом и социализм с африканским уклоном . drinks
        2. Igor1915
          Igor1915 Сегодня, 22:46
          0
          Глупости, у них силовые органы гораздо более миролюбивые
    2. Юра
      Юра Сегодня, 21:10
      +2
      Там у них не только с обычной пенсией заморочки идут, но и в армейских нормативах изменения, Министерство обороны Франции заявляет, что планирует повысить максимальный возраст для армейских резервистов до 70, а в некоторых случаях и до 72 лет. В случае мобилизации 70 и 72 летние в боевых действиях, это сильно.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 21:40
        +2
        Цитата: Юра
        Там у них не только с обычной пенсией заморочки идут, но и в армейских нормативах изменения

        Капиталюги, пока все соки из людей не выжмут - не успокоятся. Ну или пока из самих капиталюг не выжмут соки.
        А французы, конечно "неженки". На 2 года повысили, а они - бунтовать. Тут кое-кому 5 лет "подарили", и ничего... При том, что и возраст дожития у французов поболее, чем у их оппонентов по Бородино. Зато победили в 1812-ом. Такая вот история... Кому-то жить дольше, но без Побед, а кому-то с Победами, но "Отработал, в "деревянный макинтош" - и поехал, что ли? ̶Э̶т̶о̶ ̶н̶е̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶", как сказал "Второй Пётр Первый"...
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:50
      +1
      Цитата: Alien From
      Французы-счастливые ребята, там хоть на всю страну не обещают....

      А что, попил вина, одел жилет,
      Пожёг покрышки и сараи,
      Потом опять попил вина,
      Побастовал и развалился на диване.
      Жизнь удалась, такой вот он - француз.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:04
        0
        Цитата: carpenter
        Жизнь удалась, такой вот он - француз.

        У французов как в вальс, который называется «Wein, Weib und Gesang». Что всегда переводят как «Вино, женщины и песни», а правильно надо бы «Вино, бабы и песни».
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:32
    0
    Свободу Анджеле Дэвис и всем причастным wassat крушите Париж wassat
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:56
      +1
      Цитата: Buyan
      Свободу Анджеле Дэвис и всем причастным крушите Париж

      Ну и тогда и свободу Леонарду Пелтиер - активисту движения американских индейцев, из резервации Тёртл-Маунтин, он все таки на своей земле.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:34
    +4
    Макроша до Путина не дозвонился...
    И так и не узнал, как сделать так, что бы прошло всё гладко.... wassat
    1. bayard
      bayard Сегодня, 20:51
      +1
      Цитата: Mouse
      так и не узнал, как сделать так, что бы прошло всё гладко..

      Надо было вместо Олимпиады Чемпионат по футболу затевать , тогда , да если в сам канун feel точно бы прошло . yes
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:52
      +1
      Цитата: Mouse
      И так и не узнал, как сделать так, что бы прошло всё гладко....

      Легко. Опустить страну ниже плинтуса, потом немного приподнять и можно руками разводить, типа, да, мера непопулярная, а вы что, хотите как в 90-е? Или как во Франции?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:58
      +1
      Цитата: Mouse
      Макроша до Путина не дозвонился..

      Зато кореша подмогли ,,,
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:06
        0
        Цитата: carpenter
        Зато кореша подмогли ,,,

        Пётр Первый.
        Ребяты! В крепости вино и бабы! Там сутки гуляем. Шпаги вон. На штурм! С богом, вперёд!
  4. Комментарий был удален.
  5. tun5t
    tun5t Сегодня, 20:52
    +1
    Уже понятно что у французов в мирной жизни "яйца крепче" , чем у россиян. Осталось просто созерцать... созерцать... созерцать... wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:12
      0
      Цитата: tun5t
      Уже понятно что у французов в мирной жизни "яйца крепче" , чем у россиян.

      В переполненном троллейбусе мужик с десятком яиц пробивается к выходу:
      — Пропустите, у меня яйца!
      Все его пропускают, только один грузин поворачивается:
      — А у меня что пэрсики?
      Так что не будем говорить о французских яйцах.

      Извините, ну не хотел вас обидеть с яйцами.
  6. fif21
    fif21 Сегодня, 20:56
    +2
    Русским буржуям повезло с населением . На 2 года подняли и какой кипиш .
    Терпелив Русский Мужик , но когда терпение кончится , увидим Русский бунт ,кровавый и беспощадный . Число лиц достигших пенсионного возраста и получивших отказ в назначении пенсии растет . Значит котел возмущения разогревается . hi
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 21:09
      -3
      И каков итог этого кипиша? Макрона скинули? Пенсионную реформу отменили? Перестали отправлять миллиарды, которые можно было использовать в стране для помощи нуждающимся, на Украину?

      Раньше было 60, подняли до 62, покипишевали и разошлись. Теперь подняли с 62 до 64 лет. Итог будет тот же. Дадут населению выпустить пар, скажут, что все законно и демократично и на этом все.

      но когда терпение кончится , увидим Русский бунт ,кровавый и беспощадный

      Я сам не рад пенсионной реформе, но подобные призывы это обыкновенное ЦИПСО.
      В большинстве стран Запада пенсионный возраст уже 65-67 лет и говорят о поднятии до 70-75 лет. Почему не призываете к кровавому и беспощадному бунту в США? Британии? Германии?
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 21:22
        +2
        Хреновый из тебя знаток Запада У них уровень жизни в разы выше чем у нас. И про пенсии их не надо бредить. У нас основная часть в нищете по их меркам. А уж без пенсии старым и больным карачум полный.
        1. ratoborets
          ratoborets Сегодня, 21:53
          +2
          Я где-то писал о размере пенсий?
          Разговор о поднятии пенсионного возраста и, что у них подняли кипиш. Если выступали против поднятия пенсионного возраста, то где результат этого кипиша? В Британии вообще пенсионный возраст до 68 лет поднимают и на народ как-то не смотрят.

          Про размер пенсий. Размер пенсий напрямую зависит от ВВП на душу населения, средних доходов граждан и их налогов. Если устраивать "кровавые бунты", то никто не подымет пенсии до 2-3 тыс долларов или евро магическим образом.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:13
      0
      Цитата: fif21
      Русским буржуям повезло с населением . На 2 года подняли и какой кипиш .

      Ой, и опять про яйца.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:43
    0
    Сейчас к мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих.

    И что ? Погавкают и разойдутся. Великая Французская не повторится, не тот сейчас француз.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:15
      0
      Цитата: carpenter
      Погавкают и разойдутся. Великая Французская не повторится, не тот сейчас француз.

      А то не знаю, я два года в Марселе жил. Как их там арабы гоняют.