К мэрии Парижа стягиваются протестующие после одобрения Конституционным советом Франции пенсионной реформы

Сегодня Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении в стране пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на официальное решение этого органа. Теперь ожидается, что президент страны Эммануэль Макрон в течение двух дней подпишет закон.Кроме того, Конституционный совет Франции отклонил ряд предложений, предполагающих штрафы для работодателей за отказ трудоустраивать лиц старше 55-летнего возраста, особые условия трудоустройства предпенсионеров, особые режимы для лиц отдельных профессий. Также было отказано в проведении референдума по вопросу о пенсионной реформе, хотя его проведения добивались левые партии.Сейчас к мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих. Несмотря на то, что решение совета было оглашено не так давно, протестующие уже вышли на улицы. Люди настроены радикально, не исключено, что очень скоро акция протеста перерастет в массовые беспорядки.Ситуация во Франции остается напряженной уже длительное время. Нежелание президента и правительства идти на уступки по пенсионной реформе привели к массовым беспорядкам во многих городах страны, полиция разгоняет протестующих с помощью слезоточивого газа и других специальных средств.Выступления против пенсионной реформы носят как мирный характер, так и вид массовых беспорядков: все зависит от конкретных групп протестующих – профсоюзы или радикальные левые из «Черного блока».