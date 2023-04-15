«МТ-12 остаётся ценным активом российской армии»: в западной прессе оценили применение ВС РФ советской пушки

С первых дней спецоперации ВС РФ на Украине было зафиксировано применение 100-мм пушки МТ-12 «Рапира». Сначала она фигурировала на кадрах, отснятых с позиций подразделений народных республик, затем всё чаще стала встречаться на вооружении собственно российских войск, которые в настоящее время активно используют данную артсистему.
Огнём из МТ-12 решается широкий спектр боевых задач: уничтожение украинских артиллерийских батарей, оборонительных сооружений, подавление командных пунктов, уничтожение складов боеприпасов, нанесение ударов по личному составу и военной техники.
«Рапира» была разработана в 1960-е годы и поступила в серийное производство в 1970 году. Однако она до сих пор остаётся грозным оружием.
Несмотря на свой возраст, МТ-12 является мощной и универсальной системой вооружения. Уникальное сочетание боевых возможностей и технических характеристик делает пушку ценным активом российской армии, позволяя им точно и эффективно поражать самые разнообразные цели и обеспечивая критически важную поддержку сухопутным войскам в различных боевых сценариях
- оценили данное изделие в западном издании Army Recognition.
Со слов автора, МТ-12 способна вести огонь как прямой наводкой, так и с скрытых позиций, при скорострельности стрельбы до 6 выстрелов в минуту и дальности действия свыше 7 км, что позволяет свести к минимуму риск ответного удара. Используя «Рапиру» совместно с разведывательными беспилотниками, артподразделения значительно повышают эффективность своей работы.