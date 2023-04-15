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«МТ-12 остаётся ценным активом российской армии»: в западной прессе оценили применение ВС РФ советской пушки

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«МТ-12 остаётся ценным активом российской армии»: в западной прессе оценили применение ВС РФ советской пушки

С первых дней спецоперации ВС РФ на Украине было зафиксировано применение 100-мм пушки МТ-12 «Рапира». Сначала она фигурировала на кадрах, отснятых с позиций подразделений народных республик, затем всё чаще стала встречаться на вооружении собственно российских войск, которые в настоящее время активно используют данную артсистему.


Огнём из МТ-12 решается широкий спектр боевых задач: уничтожение украинских артиллерийских батарей, оборонительных сооружений, подавление командных пунктов, уничтожение складов боеприпасов, нанесение ударов по личному составу и военной техники.

«Рапира» была разработана в 1960-е годы и поступила в серийное производство в 1970 году. Однако она до сих пор остаётся грозным оружием.

Несмотря на свой возраст, МТ-12 является мощной и универсальной системой вооружения. Уникальное сочетание боевых возможностей и технических характеристик делает пушку ценным активом российской армии, позволяя им точно и эффективно поражать самые разнообразные цели и обеспечивая критически важную поддержку сухопутным войскам в различных боевых сценариях

- оценили данное изделие в западном издании Army Recognition.

Со слов автора, МТ-12 способна вести огонь как прямой наводкой, так и с скрытых позиций, при скорострельности стрельбы до 6 выстрелов в минуту и дальности действия свыше 7 км, что позволяет свести к минимуму риск ответного удара. Используя «Рапиру» совместно с разведывательными беспилотниками, артподразделения значительно повышают эффективность своей работы.

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13 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:20
    +4
    Пушка хорошая, но желательно бы побольше современных, высокоточных, арт систем. Каждому оружию найдётся своя ниша если применять с умом.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:25
      -1
      О! Начали говорить что, дескать, это -"западные эксперты" положительно отзывается о старом вооружении... Во как! Оно( старое оружие) ещё- ого-го! ("западные эксперты" же говорят)... yes
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 08:47
        -1
        На самом деле пушка эта давно устарела и появилась в СВО ТОЛЬКО потому что уже нет снарядов 122 мм к более современным и многочисленным Д-30 стреляющим не на 7 км а на 15. Вот уря-СМИ и рассказывают про хорошие пушки калибра 100 мм.
        Как можно в серьез уничтожать украинские батареи стреляющие на 30 км пушкой стреляющей на 7 км известно только им, и конечно же в теории, попробовать никто из них не захочет.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:01
          +1
          . появилась в СВО ТОЛЬКО потому что уже нет снарядов 122 мм

          А может потому что 100 мм снаряды есть. Есть снаряды, есть пушка, есть расчет. Чего-то не хватает?
  2. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 08:29
    +2
    Я так понимаю ее и пехом отбуксировать можно, вы простите я не артуха вот и спрашиваю. А вот могущества в виде 100 мм теперь не маловато? Хотя как сейчас строят: из фанеры и стекла, хватит)
    1. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:29
    +7
    РАПИРА - самая крупнокалиберная противоснайперская система. lolМаксимальная дальность " прямого " выстрела - 2500 метров.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +5
    "Рапира" на прямой наводке - "снайперская винтовка" в артиллерии. Ложит снаряды в "яблочко" с наибольшим уроном для противника.
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 08:42
    +1
    Это вещь!!! Хороша зараза ,ей бы современные боеприпасы.
  6. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 08:47
    +4
    Созданная в середине прошлого века "Рапира" и сегодня эффективна в бою. Насколько советская конструкторская школа была высока. Есть байка, что когда МТ-12 продемонстрировали Хрущу, тот впечатлился и спросил, что можно ли её установить в танк, начальники же, под козырек:"Так точно!". И тут началась попаболь! Длина отката не позволяет всунуть эту пушку в башню Т-55. В конце - концов , после матов, раздачи людей и т.п. конструкторы наши решение - срезать нарезы с пушки, так появилась 115мм гладкоствольная У5ТС с пониженным откатом, а Т-55 удлинили корпус, увеличили башню, так появился танк Т-62. Так, что "родственники" бьют бандерву в ходе СВО.
  7. Falx
    Falx Сегодня, 08:48
    +2
    В стрельбе с скрытых позиций преимущество гаубичной артиллерии неоспоримо, тем более, что все они (начиная с Д-30) значительно дальнобойней и обладают более могучими боеприпасами.
    А при стрельбе прямой наводкой сама Рапира крайне уязвима. для таки мероприятий лучше танк, хотя бы даже Т-54/55, с таким же орудием..
    зачем Рапиры?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: Falx
      зачем Рапиры?

      Патамушта есть. Т-55 ещё надо оживить после 50 летнего хранения, что бы он куда-то доехал, а Рапира вот, моталыгой и тягачём подтянул и окапывай её.
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:52
    0
    Насколько помню, на нее встает СБР или радиолокационный прицел Рута, неужели нет складах или жалко?
  9. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 09:04
    0
    Американцев (да и наших "военкоров") почитать - у нас чем старше "актив", тем он всё ценнее и ценнее, типа выдержанного вина.