Восемь обещанных Канадой Украине танков Leopard 2 прибыли в Польшу

В Польшу доставлены все восемь немецких танков Leopard 2, которые канадские власти пообещали поставить украинской армии. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
Ранее обещанные немецкими властями киевскому режиму 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину в конце марта текущего года. Кроме того, Германия поставила украинской армии около 40 бронетранспортеров Marder.
В предоставленный Берлином пакет военной помощи Киеву также вошла подготовка украинских экипажей, логистика, поставки боеприпасов, а также осуществление технического обслуживания поставленных вооружений.
Впервые с просьбой о поставках украинской армии танков западного производства выступил в сентябре прошлого года глава правительства этой страны Денис Шмыгаль. Однако тогда канцлер Германии Олаф Шольц отклонил эту просьбу украинского правительства, объяснив свою позицию опасениями эскалации вооруженного конфликта на Украине.
Однако впоследствии канцлер Германии не только одобрил поставку немецких танков украинской армии, но и дал разрешение на реэкспорт немецкой военной техники из других стран, а также согласился на обеспечение обучения украинских военнослужащих эксплуатации танков Leopard 2 и предоставление полного технического обслуживания этих вооружений.
Помимо Германии и Канады танки Leopard 2 украинской армии согласились поставить Польша, Испания, Норвегия, Португалия и ряд других стран.