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Восемь обещанных Канадой Украине танков Leopard 2 прибыли в Польшу

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Восемь обещанных Канадой Украине танков Leopard 2 прибыли в Польшу

В Польшу доставлены все восемь немецких танков Leopard 2, которые канадские власти пообещали поставить украинской армии. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.


Ранее обещанные немецкими властями киевскому режиму 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину в конце марта текущего года. Кроме того, Германия поставила украинской армии около 40 бронетранспортеров Marder.

В предоставленный Берлином пакет военной помощи Киеву также вошла подготовка украинских экипажей, логистика, поставки боеприпасов, а также осуществление технического обслуживания поставленных вооружений.


Впервые с просьбой о поставках украинской армии танков западного производства выступил в сентябре прошлого года глава правительства этой страны Денис Шмыгаль. Однако тогда канцлер Германии Олаф Шольц отклонил эту просьбу украинского правительства, объяснив свою позицию опасениями эскалации вооруженного конфликта на Украине.

Однако впоследствии канцлер Германии не только одобрил поставку немецких танков украинской армии, но и дал разрешение на реэкспорт немецкой военной техники из других стран, а также согласился на обеспечение обучения украинских военнослужащих эксплуатации танков Leopard 2 и предоставление полного технического обслуживания этих вооружений.

Помимо Германии и Канады танки Leopard 2 украинской армии согласились поставить Польша, Испания, Норвегия, Португалия и ряд других стран.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Staff Sgt. Brad Miller
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5 комментариев
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  1. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:32
    +1
    Давно пора на фоне таких кадров ставить в масс-медиа Седьмую симфонию Д.Шостаковича.Лучше поздно, чем никогда.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 22:17
    0
    А когда начнут бомбить пункты пропуска с Украины в Польшу? Или нам запрещено? Вот главный вопрос который мучает.Что за хрень, а не война?
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:27
    +1
    Т-54 на фронт в Запорожскую область поступили. Легендарный танк времен Сталина.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:41
    0
    Тоже мне, новость)
    Вот то ли дело - Дзен!
    Если верить Дзену, эти Леопарды давно уже на Украине, и два из них утоплены в болотах, а один даже сожжен!
    Правда, фотографии десятилетней давности, но я считаю, не стоит к таким мелочам придираться
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:47
    0
    В современных условиях, когда пресловутый "туман войны" становится легкой зыбкой, массированные бронетанковые атаки в принципе исключены. Танкам больше трех штук собираться стало противопоказано. И часто танки с закрытых позиций стреляют.
    В итоге, думается мне, буквально в ближайший год-два появятся САУ калибра 120 и больше, высокобронированные, способные выдерживать контрбатарейную дуэль- зачем башня, если рубку можно сделать толще и калибр больше.