Не точно и не в срок: новые проблемы с эксплуатацией истребителей F-35 Lightning II

Истребитель F-35A ВВС США
Истребитель-бомбардировщик 5 поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II уже достаточно давно состоит на вооружении США и ряда других стран. При этом процессы его эксплуатации и обслуживания до сих пор не налажены в полной мере и регулярно сталкиваются с различными трудностями. Недавно представители ВВС США вновь обратили внимание на одну из основных – невозможность своевременного и гарантированного получения всех необходимых запчастей.
Эксплуатационные трудности
3-5 апреля Лига военно-морских сил США проводила конференцию Sea-Air-Space 2023, посвященную вопросам работы и развития разных видов вооруженных сил и родов войск. В ходе мероприятия с докладами выступили представители Пентагона и промышленности, в т.ч. связанные с современными и передовыми разработками разного рода.
Один из докладов представил руководитель Объединенного управления программы F-35 (Joint Program Office – JPO) генерал-лейтенант ВВС Майкл Шмидт. Он рассказал о текущем состоянии парка истребителей F-35 в разных родах войск, а также о проблемах, с которыми сталкивается эксплуатация такой техники. При этом он фактически в очередной раз поднял уже давно известные вопросы.
Генерал напомнил, что логистическая часть программы F-35, направленная на обеспечение эксплуатации техники, разрабатывалась с применением новых идей и была направлена на повышение эффективности. Однако на практике такие подходы себя не оправдали. Фактически они привели к усложнению системы снабжения и обслуживания, а в условиях гипотетического конфликта несут реальную угрозу.
М. Шмидт напомнил, что ключевой особенностью такой логистики является принцип «Just-in-time» («точно в срок»). Такая концепция предусматривает практически полный отказ от складских запасов деталей и изделий в пользу развитой системы производства и логистики, способной предоставлять запчасти в нужное время и в нужном количестве.
По словам руководителя F-35 JPO, такой подход хорошо показал себя в коммерческой сфере и справляется со снижением затрат или иными задачами. В этом отношении он интересен и для ВВС, но в их случае присутствуют серьезные операционные риски. Так, генерал выразил большие сомнения в возможности использования «Just-in-time» в условиях полномасштабного конфликта, предъявляющего повышенные требования к авиационному парку.
В военное время может возникнуть ситуация, в которой часть самолетов окажется небоеспособной из-за отсутствия необходимых запчастей и обслуживания. Урон от неправильной логистики может сравниться с потерями от вражеских ракет – и тактическая авиация не сможет решать поставленные задачи.
Растущий парк
Серийное производство истребителей F-35 было организовано во второй половине двухтысячных годов, и вскоре первые изделия начали поступать в строевые части вооруженных сил США. В 2015 г. самолет был официально принят на вооружение авиации КМП, а годом позже – в ВВС. Палубная модификация была принята только в 2019-м. Также «Лайтнинги» поставлялись ряду зарубежных стран.
К настоящему времени было построено более 900 серийных истребителей. Основную их часть заказал Пентагон, а прочие были распределены между иностранными партнерами. Производство продолжается, и в отдаленном будущем общее количество F-35 превысит несколько тысяч. Так, только американские нужды оцениваются почти в 2,5 тыс. машин.
Участники программы производства F-35 по состоянию на 2018 г. - до исключения Турции
Еще на стадии разработки проекта было решено привлечь к производству ряд иностранных партнеров. Странам, желающим закупать будущие F-35, предложили оплатить часть работ или даже взять на себя производство тех или иных агрегатов или составляющих перспективного авиационного комплекса. Ряд государств согласился на такие условия и присоединился к программе.
В производстве серийных F-35 на данный момент задействовано более 1,5 тыс. предприятий-производителей. В основном они представляют американскую промышленность – ок. 1450 компаний. Также к программе присоединились 10 иностранных государств в лице ок. 80 предприятий. Впрочем, несколько лет назад международное партнерство сократилось – из программы исключили Турцию и несколько ее организаций.
Любопытной особенностью «мирового» парка F-35 является отсутствие единообразия. Самолеты разных серий, в т.ч. выпущенные для одного заказчика, могут отличаться друг от друга комплектацией, версиями программного обеспечения и т.д. Как следствие, возникает разунификация, и обслуживание, снабжение и модернизация самолетов связаны с известными трудностями.
Самолет укороченного взлета F-35B корпуса морской пехоты
Проблемы организации
Организация совместной работы большого числа предприятий является крайне сложной задачей. Не менее трудно организовать и параллельную эксплуатацию техники в разных странах. Для размещения заказов, организации поставок и т.д. была создана специальная информационно-управляющая система. К ней присоединились все поставщики из разных стран.
Аналогичные меры были приняты в контексте эксплуатации техники. «Локхид-Мартин» и субподрядчики разработали систему Autonomic Logistics Information System (ALIS). Она централизованно собирает и анализирует данные об эксплуатации всех строевых самолетов, вне зависимости от их государственной принадлежности, а также отслеживает состояние авиационных парков.
Программа определяет текущие нужды авиационных частей и позволяет спрогнозировать, какие запчасти понадобятся им в будущем. Также через нее эксплуатант может связаться со смежниками и получить консультацию либо заказать требуемые детали.
Впрочем, система ALIS имеет недостатки технического и иного характера. Кроме того, не все страны-обладатели F-35 в полной мере доверяют ей. Система собирает и передает за рубеж чувствительную информацию, и потому ее функциональность пытаются ограничивать, а вопросы снабжения и логистики решаются при помощи иных инструментов. Естественно, такие шаги ухудшают работу всей системы в целом.
F-35C для палубной авиации
Определенные затруднения в общие процессы внес Израиль. Специально для него была разработана модификация истребителя F-35I с некоторыми отличиями технического характера. Кроме того, израильские ВВС получили право работать вне контуров системы ALIS и размещать заказы иными способами. Также они могут самостоятельно модернизировать некоторые системы и программное обеспечение самолетов. За счет таких мер Израиль получил своего рода независимость, но они могли негативно повлиять на общие процессы организации всего «мирового» парка истребителей Lightning II.
В поисках решения
Видя текущую ситуацию и ее специфические особенности, Управление программы F-35 инициировало разработку новой информационно-управляющей системы Operational Data Integrated Network (ODIN). Она пока находится на стадии создания, а ее внедрение начнется лишь в будущем. Тогда же станет ясно, удалось ли решить избавиться от проблем существующей системы, и появятся ли новые трудности.
Впрочем, есть основания ожидать, что появление и внедрение новой системы управления принципиально не изменит сложившуюся ситуацию. Главной проблемой на данный момент является отсутствие крупных запасов деталей и агрегатов, а также невозможность их создания в рамках имеющейся системы производства и снабжения.
Израильский F-35I
Сложившаяся система в целом позволяет поддерживать и даже обновлять имеющиеся парки самолетов F-35. Кроме того, численность самолетов в строю постепенно растет, и новые машины тоже получают свою долю внимания. Однако даже на таком уровне эксплуатация и логистика сталкиваются с серьезными трудностями. Соответственно, в случае начала любого вооруженного конфликта проблемы парка истребителей усилятся, вплоть до угрожающего уровня.
Следует отметить, что руководители программы F-35 видят и понимают все эти проблемы и даже пытаются искать решения. Впрочем, пока речь идет только об отдельных мерах, которые вряд ли дадут серьезный эффект. Решатся ли руководители на кардинальную перестройку имеющейся системы или ее полную замену, причем во время полномасштабного серийного производства, – большой вопрос.
Отдаленные последствия
Проект F-35 – как собственно самолет, так и принципы его производства и эксплуатации – разрабатывался достаточно давно, в девяностых-двухтысячных годах. На тот момент предложенные принципы и концепции, включая поставку запчастей «точно в срок» выглядели удачными, удобными и пригодными для реализации на практике. Однако в дальнейшем реальная эксплуатация техники показала, что такие оценки были ошибочными.
Компания Lockheed Martin и ее смежники, в т.ч. иностранные, уже построили и передали заказчикам более 900 самолетов F-35 Lightning II всех основных модификаций, и производство продолжается. Такую технику планируют эксплуатировать в течение нескольких следующих десятилетий. Поэтому наблюдаемые проблемы по линии эксплуатации имеют особое значение, и разбираться с ними нужно как можно скорее.