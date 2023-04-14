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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Длительная битва за Артемовск крайне выгодна российским войскам»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Длительная битва за Артемовск крайне выгодна российским войскам»

В настоящее время едва ли не самые ожесточенные бои на всем фронте специальной военной операции происходят в Артемовске (Бахмуте). Этот относительно небольшой город уже несколько месяцев находится в центре внимания мировых СМИ, и все потому, что в нем происходит одно из самых масштабных сражений за все 14 месяцев конфликта.


Между тем, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что России бои в Артемовске скорее играют на руку. Как раз президенту Украины Владимиру Зеленскому они не нужны, поскольку город не представляет особого стратегического значения.

Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам. Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников

- пишет Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркивает, что в Артемовске осуществляется «перемалывание» формирований ВСУ. Киевскому режиму город как раз малоинтересен, более того – имеет дестабилизирующее значение.

Ведь большие потери в Артемовске, попадающие в плен солдаты – все это не способствует укреплению имиджа Зеленского ни в своей стране, ни в глазах Запада. Удержание Артемовска приносит Киеву больше минусов, чем плюсов. Даже если ВСУ ушли бы из Артемовска, это не привело бы к каким-то очень негативным последствиям.

Пригожин отмечает, что за Артемовском находятся другие города – Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дружковка. Все они представляют собой единый укрепленный район. Поэтому взятие Артемовска без освобождения этих городов не приведет к установлению контроля над всей оккупированной ВСУ территорией Донбасса.

Пригожин отметил, что ключевые фигуры киевского режима постоянно спорят о том, стоит или нет удерживать Артемовск. Сейчас украинская сторона пытается представить город как «сакральный символ», отметил основатель ЧВК «Вагнер».
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42 комментария
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 21:07
    -4
    Ещё выгоднее было бы прекратить поставки оружия из США и их сателлитов. Нужен фейерверк над нью-йорком!
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 21:17
      -6
      Достаточно выбить "верховную Зраду" и Зелебобу.
      А уж ядерный то будет фугас, или просто крылатая ракета - пофиг.

      Да, ничего не закончится, но может погрызутся за власть, да и спереговорами о поставках сложнее будет им.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:16
    0
    Западные сми оценивают потери всу в Соледаре и Бахмуте в 32 000 убитыми
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:53
      +7
      А наших сколько? В ответ на этот вопрос - тишина...
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 23:07
        0
        Попытка дать ответ подпадает под статью, поэтому никто не будет нарушать тишину.
    2. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 22:12
      -1
      Западные сми оценивают потери всу в Соледаре и Бахмуте в 32 000 убитыми


      А вот у ЧВК Вагнер другие цифры.
      Только их формирование,с начала СВО(А они начали позже)уничтожили(200) 38.000. Из которых Солидар,пригороды Бахмута и сам Бахмут,32.000..

      Впрочем видимо они взяли эти цифры у Вагнера))Пригожин сам написал об этом в Телеграм
    3. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 22:28
      +2
      Наших в Артемовске полегло немало. Не важно, боец ЧВК или регулярных сил - это наши люди и их убили... Насчет укров и наёмников - вот это точно мне не больно, а Вагнеров теряем - теряем своих, родных.
    4. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:30
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Западные сми оценивают потери всу в Соледаре и Бахмуте в 32 000 убитыми

      Это Пригожин, вроде как, оценивает.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 23:04
        +1
        Это Пригожин, вроде как, оценивает.


        А почему у тебя не минус?))
        Я так ,чисто с исследовательской точки зрения интересуюсь..
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:28
    -2
    Верден первая мировая война. История повернулась вспять. Там правда танков не было, а вместо самолетов были аэропланы.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 21:31
      +6
      Давно аэроплан перестал быть самолетом?
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 21:35
        0
        Сынок, это сарказм. В военной науке при грамотной обороне наступающие несут большие потери чем обороняющиеся.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 22:02
          +3
          при грамотной обороне наступающие несут большие потери чем обороняющиеся.

          Если у наступающих значительное превосходство в средствах поражения, нет задачи сохранения города и они не особо ограниченны по времени - то не обязательно..
          1. Старый Хрен
            Старый Хрен Сегодня, 22:10
            -1
            "Если у наступающих значительное превосходство в средствах поражения". То городок берётся за несколько дней.
            1. Комментарий был удален.
            2. Lumpenn007
              Lumpenn007 Сегодня, 22:37
              -2
              Ковровая бомбёжка все в ноль так старый
            3. скептик
              скептик Сегодня, 23:02
              0
              Цитата: Старый Хрен
              "Если у наступающих значительное превосходство в средствах поражения". То городок берётся за несколько дней.

              Не обязательно. Простреливаемые пути снабжения, не только лишают боеприпасов обороняющихся, но и сокращают пополнения. А это приводит, к значительно большим потерям ВСУ, чем при обороне, на новых рубежах, с коротким плечом логистики. Именно поэтому, слова Пригожина, отображают суровую реальность битвы в Артёмовске.
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 21:56
        +8
        Хрен его знает...
        Точнее, Старый Хрен знает.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:39
      +2
      Цитата: Старый Хрен
      Там правда танков не было, а вместо самолетов были аэропланы.

      .. и трехлинейные винтовки вместе с пулемет "МАксим", заместо "Химрасов" и "Джавелнов".
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:31
    +2
    За 9 месяцев интенсивных ежедневных боёв вполне возможно. 32 т.-200х + раненые+пленные. Получается "Вагнера" размотали группировку ВСУ равную по численности переброшенной из Херсона. Героическое дело.
    1. КЕРМЕТ
      КЕРМЕТ Сегодня, 22:16
      -1
      Конашенков размотал покруче bully
      Героически
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 22:46
        +2
        Героического Каношенкова не смотрел и смотреть не буду. А вот Юру Властелина Колец (Подоляка) смотрел в конце февраля 2022.
        ,но быстро надоел он.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:37
    +1
    У
    держание Артемовска приносит Киеву больше минусов, чем плюсов.

    Это даже в США начал понимать, но рейтинг Байдена упадет со сдачей Бахмут ( по украински), а тут вот рыжий Трамп на пятки наступает, поэтому вассал должен положить тьму укров, для достижения целей Чумадеда.
    Опять Вьетнам, опять, Афган и опять большая попа США.
    1. Комментарий был удален.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 22:06
        -3
        Цитата: frruc
        .......рейтинг Байдена упадет со сдачей Бахмут ( по украински)

        Так и есть. ВСУшники гибнут за рейтинг г-на Байдена и за единство Запада (проамериканского мира) в целом.

        ВСУшники гибнут "за кружевые трусы и право вступить в Евросоюз". Рейтинг Байдена им совсем по барабану - это не их интеллектуальный уровень!
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:44
    -1
    Прав Пригожин, во всём прав. Только бы на следующие города - Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дружковка, сил хватило. Там тоже не просто будет.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 21:48
    +3
    Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам.


    Получается, что Александр Суворов просто не понимал всех преимуществ долгих битв, когда требовал от своих войск быстроты и натиска. Он неразумно штурмовал Измаил всего за 9 дней, а вместо этого наверное необходимо было вести долгие месяцы осады и медленного постепенного продвижения вперед.

    И крохотное сомнение что-то у меня вдруг зародилось.
    А может у Пригожина просто не получается взять город - и он решил объявить, что так и задумано изначально, что это даже выгодно и стратегически правильно?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:55
      +2
      Любой программист подтвердит - если не можешь справиться с багом, объяви его фичей.
    2. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 22:12
      0
      Да уж. Александр Васильевич Суворов в гробу переворачивается. Суворовская наука побеждать видать устарела. Зачем быстро когда можно медленно?
    3. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 22:39
      +1
      Цитата: dump22
      А может у Пригожина просто не получается взять город

      А "следующие города - Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дружковка,"
      тоже Пригожин брать будет обязан?
      А может, не Пригоженское это дело города брать, а все-таки это дело регулярной армии?
      Такого в истории еще не было, чтоб Частная Военная Компания 45-ти миллионную страну завоевала, за спиной которой миллиардный Западный мир стоит со всеми своими технологиями.
    4. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 22:47
      0
      Цитата: dump22
      Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам.


      Получается, что Александр Суворов просто не понимал всех преимуществ долгих битв, когда требовал от своих войск быстроты и натиска. Он неразумно штурмовал Измаил всего за 9 дней, а вместо этого наверное необходимо было вести долгие месяцы осады и медленного постепенного продвижения вперед.

      И крохотное сомнение что-то у меня вдруг зародилось.
      А может у Пригожина просто не получается взять город - и он решил объявить, что так и задумано изначально, что это даже выгодно и стратегически правильно?

      Харе хрень нести, если бы окружили город его за месяц можно было взять, у хаклов просто снаряды кончились. Но этого не делалось, вы думаете просто так? Или переть в лобовые сражения нам сил хватает, а окружить и вести наружную оборону и сжимать кольцо нет? Ну вы укропы и даёте.... Вы потому и в ж..., Так как русских идиот..ми считаете, а по факту вы и есть....
    5. Andron78
      Andron78 Сегодня, 23:08
      +1
      У Вагнеров все получается и будет получаться, потому как они головой думают, а не задницей. Если Вы не находите логики в действиях Вагнеров в Бахмуте, то это не значит, что ее нет. А если Вы сравниваете штурм Измаила с задачей, которая решается в Артемовске, то в принципе на эту тему с Вами не о чем и разговаривать. Попробуйте подать заявку в камеди клаб, там Вам самое место.
  8. Касатик
    Касатик Сегодня, 22:04
    +2
    Все с точностью до наоборот. Каждый день боев дает Зеле повод сказать - вот она сила сопротивления! Девять месяцев городишко взять не могут. При том , что его важность стратегическая равна нулю. Мегастратег рогожин считает, что он там всех перемолол. При этом идут работы по созданию оборонительных сооружений в пяти областях РФ. Ясно, что Артемовск будет наш, но за ним - следующая линия. Крамвторск тогда сколько штурмовать лучше? Или, по логике получается, что чем дольше, тем лучше?
  9. Комментарий был удален.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 22:24
    0
    за Артемовском находятся другие города – Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дружковка. Все они представляют собой единый укрепленный район. Поэтому взятие Артемовска без освобождения этих городов не приведет к установлению контроля над всей оккупированной ВСУ территорией Донбасса.

    На штурм в лоб этого укрепрайона текущей группировкой СВО и без усиления сил, уйдёт весь 2023 год.
    1. Diger
      Diger Сегодня, 22:32
      -3
      На штурм в лоб этого укрепрайона текущей группировкой СВО и без усиления сил, уйдёт весь 2023 год

      recourse
      Умный в гору не пойдет, / Умный гору обойдет


      «Происшествие в горах» (1938) от Сергея Владимировича Михалкова
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:27
    +2
    То заявляет ,что там териториалы, дети ,старики воюют, а ценные части выведены.
    То что перемалывает ВСУ.
    Сегодня - что дечоннки снайперши там.
    Завтра еще чтонибудь придумает.

    А о боях пишут с того лета.

    вобщем, похоже на небрежнозамешанную лапшу.
  12. Задира
    Задира Сегодня, 22:33
    +2
    Для человека с советским образованием и мировоззрением очевидно, что данный опус Пригожина является полный бредом. Видимо, данную категорию населения РФ уже списали и делают ставку на поколение, которое формировалось в ельцинское и постельцинское время. Если кто интересуется, имеет смысл вспомнить как воевали Фрунзе, Тухачевский, Чапаев, не имея численного превосходства перед противником
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 23:03
      0
      Цитата: Задира
      имеет смысл вспомнить как воевали Фрунзе, Тухачевский, Чапаев, не имея численного превосходства перед противником

      Цитата: Ангекдот
      Когда писался Коран, еще не было минных полей

      А когда воевали все перечисленные вами - не было спутников, АВАКС-ов и беспилотников разведки, ХИМАРС-ов, и многих других, столь же приятных вещей. Да что там - тогда и авиации-то толком не было еще. Так что - вспоминай, не вспоминай... request
    2. Pol
      Pol Сегодня, 23:08
      0
      Являюсь человеком с советским образованием и влиянием на "мировоззрение". Списали кого? Какие есть категории?
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:35
    +1
    "Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам" (с)

    Если это так, зачем они вообще продвигаются вперед? Ведь так и город может когда-нибудь закончиться!
    Зачем менять "крайнюю выгоду" на невыгодное продвижение?
    Раз уж выгодна именно битва, а не продвижение - окопался, сиди да жди, ВСУ сами к тебе придут
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 23:08
      0
      . окопался, сиди да жди, ВСУ сами к тебе придут
      Неее, вы не понимаете, самой сути этого гениального плана, все задумано совсем не так, как только Артёмовск "кончится, ", так его отдадут обратно, и потом будут штурмовать по новой, и перемолотят ещё огромную тучу 200х Всушников - вот это гениальный план наших стратегов , а что до остальных городов, то их вообще брать не обязательно, ведь украинская армия вся так и поляжет на этом Артёмовск, ну если не со второго взятия, то хоть с третьего, точно вся армия у украинцев закончиться))
  14. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 22:51
    -2
    Как тут в новости ципсошники активировались.... Что припекает.... Ничего Артёмовск возьмём, и Киев и Львов, не переживайте.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 23:09
      -1
      Ботов охранителей вроде вас активизировалось куда больше. Быстро встал с дивана и пошел брать Киев и Львов. А то развелось вас тут языком чесать.
  15. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 23:02
    +1
    И все тут ципсошники "суворовцы" всем нужно, чтобы мы неслись галопом по Европам, а почему не Кутузовцы? Он то поболее армию победил, армию всей Европы (что и сейчас повторяется, только ещё США добавилось) и сказал он "все приходит вовремя для того кто умеет ждать"...