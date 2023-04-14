Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Длительная битва за Артемовск крайне выгодна российским войскам»

Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам. Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников

В настоящее время едва ли не самые ожесточенные бои на всем фронте специальной военной операции происходят в Артемовске (Бахмуте). Этот относительно небольшой город уже несколько месяцев находится в центре внимания мировых СМИ, и все потому, что в нем происходит одно из самых масштабных сражений за все 14 месяцев конфликта.Между тем, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что России бои в Артемовске скорее играют на руку. Как раз президенту Украины Владимиру Зеленскому они не нужны, поскольку город не представляет особого стратегического значения.- пишет Евгений Пригожин.Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркивает, что в Артемовске осуществляется «перемалывание» формирований ВСУ. Киевскому режиму город как раз малоинтересен, более того – имеет дестабилизирующее значение.Ведь большие потери в Артемовске, попадающие в плен солдаты – все это не способствует укреплению имиджа Зеленского ни в своей стране, ни в глазах Запада. Удержание Артемовска приносит Киеву больше минусов, чем плюсов. Даже если ВСУ ушли бы из Артемовска, это не привело бы к каким-то очень негативным последствиям.Пригожин отмечает, что за Артемовском находятся другие города – Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дружковка. Все они представляют собой единый укрепленный район. Поэтому взятие Артемовска без освобождения этих городов не приведет к установлению контроля над всей оккупированной ВСУ территорией Донбасса.Пригожин отметил, что ключевые фигуры киевского режима постоянно спорят о том, стоит или нет удерживать Артемовск. Сейчас украинская сторона пытается представить город как «сакральный символ», отметил основатель ЧВК «Вагнер».