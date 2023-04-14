Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Длительная битва за Артемовск крайне выгодна российским войскам»

В настоящее время едва ли не самые ожесточенные бои на всем фронте специальной военной операции происходят в Артемовске (Бахмуте). Этот относительно небольшой город уже несколько месяцев находится в центре внимания мировых СМИ, и все потому, что в нем происходит одно из самых масштабных сражений за все 14 месяцев конфликта.
Между тем, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что России бои в Артемовске скорее играют на руку. Как раз президенту Украины Владимиру Зеленскому они не нужны, поскольку город не представляет особого стратегического значения.
Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам. Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников
- пишет Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркивает, что в Артемовске осуществляется «перемалывание» формирований ВСУ. Киевскому режиму город как раз малоинтересен, более того – имеет дестабилизирующее значение.
Ведь большие потери в Артемовске, попадающие в плен солдаты – все это не способствует укреплению имиджа Зеленского ни в своей стране, ни в глазах Запада. Удержание Артемовска приносит Киеву больше минусов, чем плюсов. Даже если ВСУ ушли бы из Артемовска, это не привело бы к каким-то очень негативным последствиям.
Пригожин отмечает, что за Артемовском находятся другие города – Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дружковка. Все они представляют собой единый укрепленный район. Поэтому взятие Артемовска без освобождения этих городов не приведет к установлению контроля над всей оккупированной ВСУ территорией Донбасса.
Пригожин отметил, что ключевые фигуры киевского режима постоянно спорят о том, стоит или нет удерживать Артемовск. Сейчас украинская сторона пытается представить город как «сакральный символ», отметил основатель ЧВК «Вагнер».