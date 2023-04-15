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Показан процесс модернизации танка Т-72Б до уровня Б3М

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Показан процесс модернизации танка Т-72Б до уровня Б3М

Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрировала процесс превращения танка Т-72Б образца 1989 года в современную машину версии Б3М итерации 2022 года.


ОБТ заводят в подготовительный цех, где происходит демонтаж гусениц. После этого танк буксируется на другую производственную площадку. Здесь с техники полностью снимают механизмы и агрегаты, оставляя только остов корпуса, который проходит пескоструйную обработку, очистку в наливном бассейне, восстановление целостности в ходе сварочных работ и покраску.

Параллельно ведётся оснащение башни новой гладкоствольной пушкой 2А46М-5-01 с усовершенствованной системой стабилизации, блоками пассивной динамической защиты «Реликт» и новым оптико-прицельным оборудованием.

Наряду с обновлённой башней, защитными бортовыми экранами и 1130-сильным двигателем В-92С2Ф на корпус крепятся новые гусеницы с параллельным шарниром, обладающие большей надёжностью и долговечностью и позволяющие повысить скорость заднего хода, который играет большую роль при маневрировании танка на поле боя.

По завершении всего цикла работ улучшенный в ходе ремонта и модернизации ОБТ проходит испытания и отправляется в назначенное ему подразделение для продолжения службы уже в совершенно новом качестве.

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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:26
    0
    Фронту больше необходимы Т-90М, но уж лучше Т-73Б3М...., чем Т55 и Т-62
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 08:24
      +3
      Цитата: svp67
      но уж лучше Т-73Б3М...., чем Т55 и Т-62

      Вот не понимаю я почему всех так волнует Т55-Т62. Да, с танками воевать им сложно, а чем плохи 55-62 как мобильная пушка для работы по пехоте? На французские колесники у укров что то никто так не ноет, хотя там на защиту забили еще на этапе разработки. Танк, даже устаревший, сильно лучше имхо чем 113 с браунингом или БМП в смысле поддержки
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:30
    0
    Вообщем от Т-72 Б остаётся только "силовая рама" . Ну может ещё какая мелочь, после дефектовки и ремонта.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:34
      -1
      Цитата: 1 z1
      Вообщем от Т-72 Б остаётся только "силовая рама" . Ну может ещё какая мелочь, после дефектовки и ремонта.

      У танков нет ни каких рам, даже "силовых", у них есть корпус и башня.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 07:51
        +4
        Цитата: Fizik13
        Цитата: 1 z1
        Вообщем от Т-72 Б остаётся только "силовая рама" . Ну может ещё какая мелочь, после дефектовки и ремонта.

        У танков нет ни каких рам, даже "силовых", у них есть корпус и башня.

        В приступе нравоучений, Вы наверное не заметили кавычки в которые взята так резанувшая Ваш взгляд фраза. Или не знаете значения сих символов. Ну ладно , я не обижаюсь, всякое бывает.
  3. Vitaly.17
    Vitaly.17 Сегодня, 07:33
    +4
    Были же разумные проекты по модернизации старых танков Т-72, Т55, Т64 в беспилотные варианты с установкой "мозгов" от роботизированных комплексов "Уран". Так бы и броня была получше и огневая мощь побольше. Куда все делось?
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: Vitaly.17
      Были же разумные проекты по модернизации старых танков Т-72, Т55, Т64 в беспилотные варианты с установкой "мозгов" от роботизированных комплексов "Уран". Так бы и броня была получше и огневая мощь побольше. Куда все делось?

      Всему свое время!
      А вот минные тральщики, с дистанционным управлением, на базе танка уже применяются.
      1. Vitaly.17
        Vitaly.17 Сегодня, 07:56
        +3
        Цитата: Fizik13
        Всему свое время!

        Время закончилось в феврале прошлого года. Сейчас гибнут наши солдаты. И танки вынуждены после пары выстрелов удирать с позиций что бы не получить отвертку из какого нибудь засадного орудия или ПТУР. В то время как роботизированные варианты могут не только проводить разведку боем для выявления огневых позиций, но и использоваться как брандер для уничтожения укрепрайонов. А то вариант брандера на базе МТ-ЛБ как то не впечатлил. Удивительно, что она вообще до позиций доползла.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:34
    0
    Цитата: svp67
    ...чем Т55 и Т-62
    В статье вообще-то говорится о модернизации Т-72Б до уровня Б3М. Причем тут Т-55? Как я понимаю это злой сарказм на якобы появление Т-55 на ЛБС?
  5. lwxx
    lwxx Сегодня, 07:36
    +1
    продемонстрировала процесс превращения танка Т-72Б образца 1989 года в современную машину версии Б3М итерации 2022 года.
    Словоблудие. А по танку- где заводские противодронные экраны? В соседней ветки столько копий поломано.
  6. В.А.Ш.
    В.А.Ш. Сегодня, 07:48
    +2
    Очередной перессказ видеоролика?
    Да, уровень некоторых "авторов" неуклонно стремится к плинтусу...
  7. Алекс354
    Алекс354 Сегодня, 08:24
    0
    Российских нет, только советские?