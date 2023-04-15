Показан процесс модернизации танка Т-72Б до уровня Б3М

Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрировала процесс превращения танка Т-72Б образца 1989 года в современную машину версии Б3М итерации 2022 года.
ОБТ заводят в подготовительный цех, где происходит демонтаж гусениц. После этого танк буксируется на другую производственную площадку. Здесь с техники полностью снимают механизмы и агрегаты, оставляя только остов корпуса, который проходит пескоструйную обработку, очистку в наливном бассейне, восстановление целостности в ходе сварочных работ и покраску.
Параллельно ведётся оснащение башни новой гладкоствольной пушкой 2А46М-5-01 с усовершенствованной системой стабилизации, блоками пассивной динамической защиты «Реликт» и новым оптико-прицельным оборудованием.
Наряду с обновлённой башней, защитными бортовыми экранами и 1130-сильным двигателем В-92С2Ф на корпус крепятся новые гусеницы с параллельным шарниром, обладающие большей надёжностью и долговечностью и позволяющие повысить скорость заднего хода, который играет большую роль при маневрировании танка на поле боя.
По завершении всего цикла работ улучшенный в ходе ремонта и модернизации ОБТ проходит испытания и отправляется в назначенное ему подразделение для продолжения службы уже в совершенно новом качестве.