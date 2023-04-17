Немного о наших противотанковых подразделениях для истребления западных танков на Украине

Евкуровские противотанкисты

Анализ западных танков

ПТРК "Фагот" - один из старых ракетных комплексов, до сих пор стоящих на вооружении ВС РФ

Противотанковые подразделения

Отечественные противотанковые ракетные комплексы



"Леопард 2А5" - один из западных танков, имеющихся на вооружении ВСУ



Экспортный вариант российского ПТРК "Корнет" - "Корнет-Э"