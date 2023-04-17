Немного о наших противотанковых подразделениях для истребления западных танков на Украине

Контрнаступление украинских войск — дело такое. Его, вроде бы, постоянно анонсируют, но в то же время без конца откладывают: то погодные условия и распутица не позволяют, то обеспеченность ВСУ техникой и обученным личным составом останавливают. Но когда-то эти своеобразные «качели» остановятся и наступление, скорее всего, начнётся — может быть в конце весны или летом. Гадать не будем, поскольку не в дате дело.
Суть в том, что «контрнаступ» ознаменуется широким применением тяжёлой бронетехники западного производства. Речь, конечно же, про танки, коих к маю в украинских вооружённых формированиях будет уже около сотни: в основном «Леопардов 2» разных модификаций, сдобренных небольшим количеством «Челленджеров 2» при поддержке НАТОвских БТР и БМП. В связи с чем в наших войсках уже приступили к созданию мобильных противотанковых подразделений, способных бороться с этими иностранными «гостями».
Евкуровские противотанкисты
Для начала немного официоза.
Новость о том, что в рамках российского военного контингента в зоне специальной военной операции на Украине будут сформированы мобильные противотанковые подразделения с уклоном на истребление танков западного производства, появилась буквально несколько дней назад. Инициатором такого решения стал Юнус-Бек Евкуров — заместитель Министра обороны Шойгу.
Подробностей этого процесса, логично, пока нет. Но идеи претворяются в жизнь, о чём сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин. По его словам, уже разработаны методические рекомендации и организованы методики их выполнения, а также проводится анализ по выявлению слабых и сильных сторон танков «Абрамс», «Леопард 2» и «Леклерк». Кроме того, им же были даны однозначные намёки на то, что обучение в той или иной степени стартовало.
«Это группы, которые будут непосредственно охотиться на данные системы, плюс здесь готовятся танкисты для танковой дуэли. Но главное — это охотники за танками, которые будут ждать их в том месте, где эти танки не будут хотеть нас видеть» – рассказал Арифулин.
Анализ западных танков
В первую очередь хочется обратить внимание на то, что, по заверениям высших военных чинов, начался сбор информации о западных танках с целью выявления их сильных и слабых сторон. Естественно, если весь процесс ограничится приглашением уже покрывшихся мхом престарелых экспертов, которые в один голос будут утверждать, что «Абрамс» можно из пулемёта ДШК в корму башни пробить, «Леопард 2» в грязи застревает и крыша башни у него картонная, а «Челленджер 2» и вовсе архаика на архаике и архаикой погоняет — ничего путного из этого не выйдет.
ПТРК "Фагот" - один из старых ракетных комплексов, до сих пор стоящих на вооружении ВС РФ
Но при правильном подходе можно будет хоть как-то систематизировать данные с учётом имеющегося на участках фронта оружия и выяснить, какие из противотанковых средств против западной техники можно использовать с большей эффективностью. Мины, артиллерия и дроны разного пошиба — это хорошо, но ракетные комплексы и танки в обороне в любом случае продолжают играть далеко не второстепенную роль. Однако не все из них обладают достаточными возможностями по поражению действительно тяжелобронированных целей.
И относится это не только к СВО: оценка ситуации позволит в целом, насколько наши противотанковые возможности соответствуют тем реалиям, когда противник может использовать действительно хорошо защищённые западные танки. Короче говоря, на будущее.
Правда, тут возникает резонный и по большей части риторический вопрос, почему не озаботились этим пять, десять или пятнадцать лет назад. Впрочем, критика и разбор сложившейся ситуации — не предмет данного материала, да и в интересы автора совсем не входит.
Да, на перевооружение армии нужны колоссальные средства, особенно с учётом того, что имеющегося вооружения на складах и в действующих войсках просто несметные количества. Однако проектов противотанковых комплексов за последние лет двадцать забраковали или отправили на вечное «опытное эксплуатирование» столько, что внедрение в производство хотя бы части из них — в час по чайной ложке, годами – могло бы привести к тому, что сегодня вопросом анализа слабых и сильных сторон западных танков не задавались по крайней мере публично.
Остаётся надеется, и действительно искренне, что спецоперация станет неким отправным моментом, который подстегнёт нашу оборонку и направит на путь перевооружения. Но после СВО, поскольку сейчас это будет крайне вредно во всех смыслах — коней на переправе не меняют.
Противотанковые подразделения
А вот с противотанковыми подразделениями ситуация интересная и немного неоднозначная.
Тут может возникнуть закономерный вопрос: почему это не делали раньше с целью противодействия другим, в основном советским танкам, которые вооружённые силы Украины в большинстве и используют. По крайней мере даже здесь, на «Военном обозрении», среди комментариев подобные заявления не раз мелькали.
Действительно массированных танковых атак со стороны ВСУ пока не наблюдалось. Всё-таки отсутствие данного типа бронетехники в большом количестве, а также ограниченные возможности по её быстрому ремонту вынуждают использовать её локально и далеко не сотнями единиц. Поэтому штатного оснащения наших противотанковых подразделений зачастую вполне хватает. Как хватает и их характеристик бронепробиваемости для советских танков типа Т-64Б/БВ и присланных от партнёров с Запада Т-72М/М1.
Отечественные противотанковые ракетные комплексы
В этом плане никаких проблем нет, причём в качестве примеров не обязательно приводить такие действительно лютые средства, как «Штурм-С» с его модернизированными противотанковыми ракетами «Атака» или «Корнет» – те же «Метис-М» или «Конкурс-М» задачу решают полностью.
Вопрос лишь в комплектности боевых подразделений и правильном выстраивании обороны.
Но рано или поздно украинское контрнаступление начнётся, причём с большей долей вероятности на каком-то отдельном участке поистине гигантского по протяжённости фронта. Так что локальное и не очень тянущее на статус массового применение танков перерастёт в концентрированный удар.
В нём будет участвовать как минимум сотня переданных западными странами танков «Леопард 2» и «Челленджер 2». И может показаться, что три условных батальона, которые можно сколотить из этих машин, погоды никакой не сделают. Тем не менее усиленные натовскими бронетранспортёрами, включая «Страйкер», а также боевыми машинами пехоты и колёсными пушечными машинами АМХ-10, эти подразделения могут создать существенные проблемы для наших войск. Особенно учитывая, что эти иностранные гости по связи, навигации и прицельным комплексам оснащены дорого-богато.
"Леопард 2А5" - один из западных танков, имеющихся на вооружении ВСУ
В такой ситуации обеспокоенность вроде как понятна просто потому, что не все наши ракетные комплексы, а они, напомним, наряду с танками являются одним из столпов активной противотанковой обороны, могут с высокой эффективностью бороться против западных машин.
Конечно, можно сказать, что сейчас на предполагаемый участок фронта натащат целыми дивизионами или сводными группами «Штурм-С», усилят «Хризантемой-С» и всему европейскому зоопарку конец. Но наиболее вероятным будет уже ставший банальностью сценарий, когда пехота в стороне стоять не будет определённо.
И обороняться-то есть чем — тот же «Корнет» в самоходном и возимо-переносном варианте является прекрасным и самое главное массовым средством, способным бороться с высокозащищёнными танками. Однако загвоздка в том, что в таком случае они становятся своеобразными «главными действующими» лицами и тогда их количества по штату может просто не хватить.
Например, в мотострелковом батальоне ещё до специальной операции в зависимости от комплектности можно было насчитать до шести ПТРК этого типа. Но это с учётом того, что в нём помимо «Корнета» есть другие переносные или находящиеся в составе бронетехники ракетные комплексы. А в новомодных (на самом деле уже старомодных) батальоннных тактических группах и вовсе могла твориться такая разносортица, что количество этих изделий могло сильно отличаться как в одну, так и в другую сторону.
Экспортный вариант российского ПТРК "Корнет" - "Корнет-Э"
Так что, в теории, увеличение «концентрации» мощных ПТРК на километр обороняемого участка может быть одной из главных задач.
Однако организация каких-то крайне мобильных «пожарных команд», которые будут скакать с участка на участок по оборонительному фронту и жечь западные танки, слишком маловероятна. Это и вновь создаваемый штат подразделений, и большие проблемы в их управлении с нерациональным распылением сил — по первому зову противотанкисты не выскочат на нужных позициях как двое из ларца.
Так что наиболее выгодной здесь может быть переброска уже имеющихся или вновь созданных противотанковых взводов или сводных групп с самоходными или переносными (возимыми) ПТРК на наиболее угрожаемые участки фронта и передача их в подчинение – в качестве усиления – обороняющимся подразделениям. То есть фактически ничего нового — такое уже обкатывалось, причём задолго до специальной военной операции. А учитывая, что многие из военных экспертов говорят об оснащении этих противотанкистов собственными средствами разведки в виде БПЛА, то и, как говорится, карты в руки: мало того, что проблем управленческого характера и со связью избежать удастся, так ещё и обмен разведданными между обороняющимися и их усилением можно расширить.
Но пока всё это лишь предположения, так что скоро всё узнаем.