Близ места выступления японского премьера прогремел взрыв

Японские средства массовой информации сообщают о взрыве в городе Вакаяма. Особое внимание эта публикация к себе привлекает по той причине, что прогремел взрыв в непосредственной близости от места выступления главы правительства Японии Фумио Кисиды.В сообщениях говорится, что после взрыва японского премьера экстренно эвакуировали «в безопасное место». Добавляется, что Кисида травм и телесных повреждений при взрыве не получил.Изначально сообщалось о срабатывании самодельного взрывного устройства малой мощности. Затем появились сведения о том, что в сторону премьера Японии была брошена сигнальная ракета, которая в итоге и разорвалась.Известно, что перед этим Кисида инспектировал деятельность рыболовецкого пора Саигасаки.Сообщается об одном задержанном.Напомним, что в июле прошлого года при похожих обстоятельствах смертельное ранение получил предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ. Тогда по выступавшему в городе Нара премьеру был открыт огонь с близкого расстояния. Абэ получил два огнестрельных ранения и через несколько часов скончался в одной из клиник. Нападавший, как потом было заявлено, не разделял политических взглядов премьера и выступал против его политических инициатив.Инцидент с премьером Кисида подтверждает тот факт, что безопасность высших лиц государства в Японии выстроена не на должном уровне.