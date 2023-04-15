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Близ места выступления японского премьера прогремел взрыв

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Близ места выступления японского премьера прогремел взрыв

Японские средства массовой информации сообщают о взрыве в городе Вакаяма. Особое внимание эта публикация к себе привлекает по той причине, что прогремел взрыв в непосредственной близости от места выступления главы правительства Японии Фумио Кисиды.


В сообщениях говорится, что после взрыва японского премьера экстренно эвакуировали «в безопасное место». Добавляется, что Кисида травм и телесных повреждений при взрыве не получил.

Изначально сообщалось о срабатывании самодельного взрывного устройства малой мощности. Затем появились сведения о том, что в сторону премьера Японии была брошена сигнальная ракета, которая в итоге и разорвалась.

Известно, что перед этим Кисида инспектировал деятельность рыболовецкого пора Саигасаки.

Сообщается об одном задержанном.

Напомним, что в июле прошлого года при похожих обстоятельствах смертельное ранение получил предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ. Тогда по выступавшему в городе Нара премьеру был открыт огонь с близкого расстояния. Абэ получил два огнестрельных ранения и через несколько часов скончался в одной из клиник. Нападавший, как потом было заявлено, не разделял политических взглядов премьера и выступал против его политических инициатив.

Инцидент с премьером Кисида подтверждает тот факт, что безопасность высших лиц государства в Японии выстроена не на должном уровне.

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15 комментариев
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  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 06:50
    +1
    Англо-саксы стимулируют япошку активнее примерять зелёную футболку.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    0
    Должность премьера в Японии становится опасной. За, что же такая нелюбовь к своим руководителям правительства, которые не перестают повторять об "оккупации Северных территорий" и необходимости их возвращения? Японские националисты вроде должны быть удовлетворены.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:00
      -2
      Цитата: rotmistr60
      За, что же такая нелюбовь к своим руководителям правительства, которые не перестают повторять об "оккупации Северных территорий" и необходимости их возвращения?

      Можно подумать, что у них больше проблем никаких нету.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:10
      0
      rotmistr60 hi, ну так Абэ на кладбище на могилке папани клялся вернуть "северные территории" не смог вот его и расписали под хохлому, а тут шутка юмора была, так местный Папай питарду бахнуть в ЧЕСТЬ премьера хотел, а та на бок упала вот и вышел инцидент.
    3. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:43
      +2
      Цитата: rotmistr60
      не перестают повторять об "оккупации Северных территорий" и необходимости их возвращения?

      Идиотов там отбирают только в правительство. Большинство японцев дружат с головой и прекрасно помнят кто на них сбрасывал атомные бомбы и под чьей оккупацией почти 80 лет находится их страна.
    4. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 09:00
      0
      Абсолютной безопасности не может быть .
      Всегда возможно найдется "чёкнутый" , чем то недовольный или психически неуравновешенный .
      Между прочим , в Японии самые суровые законы по хранению и обладанию оружия .
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:01
    0
    Подумаешь, рыбачок петарду бросил. М.б. у него не клевало накануне. А тут уже такое раздувают!!!
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:04
    +1
    Москву уже обвинили? Паспорт российского гражданина в кармане у задерженного изъяли?))) Ну а если без юмора, видать достали местные управители людей своими действиями, что люди начинают криминальничать в их адрес.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:06
    +1
    Народный контроль в деле, во как надо воспитывать власть, чтоб боялась.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: Alien From
      Народный контроль в деле, во как надо воспитывать власть, чтоб боялась.

      Или власть через провокаторов воспитывает народ сигналом о том, что с этим "народишкой" можно и "пожёстче", с закручиванием гаек...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:11
      0
      Alien From hi, ага счас прям они от этого опоносились и понеслись хотелки народные выполнять.
    3. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:18
      +1
      Хоть и банально, но без американцев не обошлось.
      Уж очень японцы не поддерживают зелёную энергетику и не отказываются от наших энергоносителей.
      Так и до гораздо более низкой себестоимости продукции не далеко. Это укрепление Йены. Это опять американцы будут лапу сосать.
      Нет не бывать этому. Слишком премьер стал самостоятельным.
      1. Комментарий был удален.
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 07:50
          -1
          Этих япошек самый хитрый юден зачастую не поймёт..... feel
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:10
        +1
        Никакие это не американцы! Это наверняка израильтяне гадят!
  6. vasiliysxx
    vasiliysxx Сегодня, 07:16
    0
    Показалось сначала, что это министра грудями закрывают телохранители laughing