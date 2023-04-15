Глава украинского МИД: Никакой иной результат саммита в Вильнюсе, кроме принятия Украины в НАТО, для нас неприемлем

Если на саммите НАТО в Вильнюсе союзники просто в 130-й раз подтвердят политику «открытых дверей», то для Украины этот результат саммита НАТО будет неприемлем.

Никаких суррогатных решений НАТО мы не примем.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба высказался по поводу ожиданий Киева от намеченного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.По словам Кулебы, «альянс должен сделать конкретное заявление о принятии в свой состав Украины, и никакое другое решение нас не устроит».Глава украинского МИД:Таким образом, украинский чиновник пытается откровенно диктовать как повестку будущего саммита Североатлантического военного блока, так и принятие конкретных решений.Кулеба заявил, что если в ходе саммита Украине будет предложено дальнейшее углубление сотрудничества с НАТО, но не будут сделаны конкретные шаги по членству в альянсе, то это для Украины неприемлемо.Глава МИД Украины:По словам Кулебы, в Вильнюсе должны быть решены такие вопросы как «членство Украины в НАТО» и «предоставление гарантий безопасности до принятия Украины в состав альянса».Напомним, что несколько дней назад 31-м членом НАТО стала Финляндия. На очереди – Швеция, одобрение заявки которой пока не осуществлено Венгрией и Турцией.