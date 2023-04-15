Глава украинского МИД: Никакой иной результат саммита в Вильнюсе, кроме принятия Украины в НАТО, для нас неприемлем

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба высказался по поводу ожиданий Киева от намеченного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.
По словам Кулебы, «альянс должен сделать конкретное заявление о принятии в свой состав Украины, и никакое другое решение нас не устроит».
Глава украинского МИД:
Если на саммите НАТО в Вильнюсе союзники просто в 130-й раз подтвердят политику «открытых дверей», то для Украины этот результат саммита НАТО будет неприемлем.
Таким образом, украинский чиновник пытается откровенно диктовать как повестку будущего саммита Североатлантического военного блока, так и принятие конкретных решений.
Кулеба заявил, что если в ходе саммита Украине будет предложено дальнейшее углубление сотрудничества с НАТО, но не будут сделаны конкретные шаги по членству в альянсе, то это для Украины неприемлемо.
Глава МИД Украины:
Никаких суррогатных решений НАТО мы не примем.
По словам Кулебы, в Вильнюсе должны быть решены такие вопросы как «членство Украины в НАТО» и «предоставление гарантий безопасности до принятия Украины в состав альянса».
Напомним, что несколько дней назад 31-м членом НАТО стала Финляндия. На очереди – Швеция, одобрение заявки которой пока не осуществлено Венгрией и Турцией.