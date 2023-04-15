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Глава украинского МИД: Никакой иной результат саммита в Вильнюсе, кроме принятия Украины в НАТО, для нас неприемлем

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Глава украинского МИД: Никакой иной результат саммита в Вильнюсе, кроме принятия Украины в НАТО, для нас неприемлем

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба высказался по поводу ожиданий Киева от намеченного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.


По словам Кулебы, «альянс должен сделать конкретное заявление о принятии в свой состав Украины, и никакое другое решение нас не устроит».

Глава украинского МИД:

Если на саммите НАТО в Вильнюсе союзники просто в 130-й раз подтвердят политику «открытых дверей», то для Украины этот результат саммита НАТО будет неприемлем.

Таким образом, украинский чиновник пытается откровенно диктовать как повестку будущего саммита Североатлантического военного блока, так и принятие конкретных решений.

Кулеба заявил, что если в ходе саммита Украине будет предложено дальнейшее углубление сотрудничества с НАТО, но не будут сделаны конкретные шаги по членству в альянсе, то это для Украины неприемлемо.

Глава МИД Украины:

Никаких суррогатных решений НАТО мы не примем.

По словам Кулебы, в Вильнюсе должны быть решены такие вопросы как «членство Украины в НАТО» и «предоставление гарантий безопасности до принятия Украины в состав альянса».

Напомним, что несколько дней назад 31-м членом НАТО стала Финляндия. На очереди – Швеция, одобрение заявки которой пока не осуществлено Венгрией и Турцией.
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22 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:12
    +5
    От грибов весенних передоз пошёл....
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 07:37
      +5
      Наглость и хамство просто зашкаливает. Вот оно, настоящее лицо украинца. Из хама в паны.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:13
    +2
    А жованной марковкой вам в рот не плюнуть г-н Кулеба???
  3. rusich
    rusich Сегодня, 07:15
    +1
    Хотелка у Кулебы еще не выросла чтоб окраину приняли в нату laughing
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:15
    +2
    Договорятся в итоге об том что шумеры сами себя в нато возьмут
  5. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 07:16
    +4
    Саммит в Вильнюсе... Я долго хохотался!
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:17
    +5
    При принятии Украины в НАТО военный конфликт с этой организацией будет неизбежен... это глобальная война...которая перейдет в обмен ядерными ударами.
    Так что с русофобской Украиной надо кончать как с государством раз и навсегда...ее не должно быть...она угроза нашему существованию.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:25
      +3
      Скорее всего готовят почву для вступления НАТО в войну, если контрнаступ захлебнётся и мы дойдём до Приднестровья.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 07:30
        0
        Нет, во первых это хотелки шумеров шумерским сми для своего зрителя, во вторых нато не уперлась прямая война с рф никак и нигде. Втретьих, ждут чем в америке закончится драка кто рулить будет.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 07:37
      0
      в НАТО это знают и усиленно готовятся к войне с Россией.
    3. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 08:24
      0
      Проблема в том, что ядерного оружия слишком мало оставили. Расчет был чтобы им пугать, а не реально уничтожать. Да и то только против США. А в итоге в противниках несколько десятков стран.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 07:20
    +1
    Глава МИД Украины:
    Никаких суррогатных решений НАТО мы не примем.
    А что тогда предпримете? В "Спортлото" писать гневные письма будете...
    «предоставление гарантий безопасности до принятия Украины в состав альянса»
    Что очень четко характеризует положение Украины сейчас, оно не самое лучшее.
  8. vasiliysxx
    vasiliysxx Сегодня, 07:21
    +2
    Никаких суррогатных решений НАТО мы не примем.


    Думаю ответ будет: Ваш звонок очень важен для нас
    1. Комментарий был удален.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    0
    Никакой иной результат саммита в Вильнюсе, кроме принятия Украины в НАТО, для нас неприемлем
    Такая трактовка свойственна Сша, для которых любое решение не совпадающее с их неприемлемо. Значит Кулеба ставит себя на уровень Блинкена и не меньше. Поток военной и финансовой помощи развратил киевский режим, который сегодня пытается диктовать условия тем кто его содержит. Ну, что же Запад вырастил то, что вырастил и еще хлебнет горя от возомнивших себя "пупом Земли".
  10. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 07:23
    +2
    Вас быстрее в ад примут. До НАТО вы не доживете.
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:25
    +2
    Есть другой, более чем приемлемый, результат для украинской делегации - всё стадо делегатов идёт к ближайшему киоску и покупает по десятку чупа-чупсов на каждую голову. И все дружно тренируют мускулатуру щёк, языка, дна полости рта и даже нёбную область. Очень пригодится для дальнейшего выпрашивания хоть чего-нибудь у хозяев и "партнёров". Да, сиропчик не выплёвывать, только сглатывать - тоже пригодится навык.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:33
    +1
    Надо срочно принять украину в НАТО только для того, что бы назначить его генсеком бывшего посла украины в ФРГ Андрея Мельника, знаменитого тем, что назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".
    Он точно добьется от членов альянса безоговорочной поддержки всей дури, которую смогут придумать американцы. А то Эрдоган выступает, Орбан чего-то хочет... wassat fool
  13. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:34
    -2
    Украину возможно принять в НАТО только в составе, в унии с Польшей и больше никак.
  14. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:36
    +1
    Хочется просто сказать "...и чо?)))).
    А пусть санкции в отношении стран НАТО введут. Послов вышлют. Кричалки придумают типа НАТяку на гиляку...
    Вариантов много.
    А если серьезно, как ребенок невоспитанный в магазине. Валяется на полу, орет и ногами дрыгает. Купите мне машинку....
  15. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 08:02
    0
    кулеба дал повод сомневающимся (и жадным) осторожно послать его "на свежий воздух" с его криками "дайте грОшей, дайте зброю!". байдена устраивает настоящий статус украины и менять его он не намерен, он и ляхов на войну отрядит, если найдет способ сделать это не задействуя 5-тый пункт, а кулеба может свои хотелки свернуть в трубочку и поместить в свой четвертьволновой резонатор.
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:17
    0
    Если на саммите НАТО в Вильнюсе союзники просто в 130-й раз подтвердят политику «открытых дверей», то для Украины этот результат саммита НАТО будет неприемлем.

    Так Киеву уже пора ставить ультиматумы в адрес НАТО...
    Не гарантируете принятие Украины - всех разгоним к чертям собачьим. И кредиты возвращать не будем.
  17. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:43
    0
    Все последние 33 года Окраине все чего-то должны...