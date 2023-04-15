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Бои в Артёмовске перешли уже в район улиц Декабристов и Обороны, а это западные окраины города

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Бои в Артёмовске перешли уже в район улиц Декабристов и Обороны, а это западные окраины города

Боевые действия в Артёмовске (Бахмуте) переместились в крайнюю западную его часть. Украинские военнослужащие, остающиеся в городе, называют конкретные улицы, где идут тяжёлые бои. Это улицы Декабристов, Освободителей Донбасса и Обороны.


Эти названия красноречиво свидетельствуют о том, что российские силы не только перешли через железнодорожные пути, ведущие к вокзалу «Бахмут» (не путать с «Бахмут-1», располагающемся ближе к центральной части города), но и значительно продвинулись в западных кварталах. Основное продвижение – в направлении Хромово, через которое проходит единственная физически контролируемая ВСУ дорога из Артёмовска.



Через эту дорогу осуществляется снабжение украинского гарнизона в городе и проводится подвоз всё новых и новых резервов.

В утренней заметке о положении дел в городе один из украинских военнослужащих, там находящихся, написал буквально следующее:

Кое-что изменилось, не масштабно, но есть определенные успехи. Если всё получится, будет хорошо, а если нет, то решение за командованием.

Речь, судя по всему, о попытках ВСУ контратаковать на западе города после прибытия очередных резервов, которые ещё на пути в город попали под обстрел российских войск. По некоторым данным, в районе улицы Декабристов украинским военным удалось вернуть под контроль часть одного из ранее потерянных кварталов, однако, как сам украинский военнослужащий и пишет, масштабным это продвижение не назвать.

Напомним, что бои идут и на юго-западе Артёмовска – в районе улицы Корсунского (бывшая Некрасова). Там ЧВК «Вагнер» сковывают действия противника и выдавливают его всё ближе к окраине города – к дороге на Ивановское и Константиновку.
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10 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 07:34
    0
    Если всё получится, будет хорошо, а если нет, то решение за командованием.

    Значит у них есть надежда и дела их не так уж плохи. Пригожин молчит а военкоры как всегда бегут в переде паровоза.
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:42
    +2
    Концентрация ВСУ в оставшейся части Бахмута высокая, плюс их транспортные пути под обстрелом. Высотная застройка. Бои жуткие . Нашим бойцам успеха и побольше простого везения.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:43
    +2
    ВСУ для серьёзных успехов понадобилось бы побольше техники, арты и хорошо подготовленных резервов. А этого или нет, или мало - все качественное берегут " для наступу", а Бахмут отправляют в основном слив, наемников, хотя есть и хорошие подразделения. Тоже и с техникой - используется всё восстановленное и здорово б/у , то, что потерять не очень жалко.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:53
    0
    Мда, what бои похлеще сталинградских...враг упертый и коварный...с таким долго придется бодаться.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:59
      0
      Лично я это понял год назад,когда наши попытались войти в Харьков,и остановились на линии в районе Гуляйполе.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 08:20
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Лично я это понял год назад,когда наши попытались войти в Харьков,и остановились на линии в районе Гуляйполе.

        Справедливости ради, в Харьков наши входили. Дальнейшие переговоры с перегруппировками - отдельный вопрос
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:51
          0
          Вошли,дальше что?Результат?Мы сражаемся против мобилизовавшейся страны,неплохо вооруженной и мотивированной армией.Результат может быть только один-наша Победа.Отступать,пытаться миротворить-нельзя,нас уничтожат .Чего это будет стоить?Очень многих жизней,к сожалению
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:30
    +1
    Если кто то забыл или не знает скажу-автошлях Бахмут-Константиновск перерезан. Единственная дорога по которой осуществляется снабжение ВСУ это так называемая украинским командованием дыхательная трубка трасса 0-0506. По ней войска идут оврагами пешком и по ночам. Какой запас боеприпасов и продовольствия можно перенести на себе? Пригожин не молчит,как тут пишут некоторые. Он назвал число потерь ВСУ и наемников с первого дня "Бахмутской мясорубки" уничтоженных Музыкантами-38 тысяч человек. Подсчитайте сколько это бригад? И еще. Не буду рассказывать какие подразделения укронацистов направлены в бахмут и давно. Все могут сами посмотреть видео с украинской стороны находящееся в свободном доступе. Это что тероборона мобиков которых не жалко?! В Бахмуте перемолоты и перемалываются лучшие части укровермахта,а по всему свету в СМИ распространяются слезливые некрологи очередных загинувших "воинов свиту" с англосаксонскими и не только именами. Кстати много среди них "товарищей" с грузинскими и азербайджанскими фамилиями. О поляках с румынами нечего и говорить-обычное дело. Туда им и дорога.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:33
      0
      Командира взвода польских наемников недавно отпели и закопали на его родине...отвоевался польский пан.
  6. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 09:00
    0
    "Не воюйте с русскими". Новая версия видеоклипа
    https://www.youtube.com/watch?v=CiIjmJD-lJ4

    Почему русские - другие
    https://www.youtube.com/watch?v=ImtQzVhnrIE