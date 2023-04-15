Бои в Артёмовске перешли уже в район улиц Декабристов и Обороны, а это западные окраины города

Кое-что изменилось, не масштабно, но есть определенные успехи. Если всё получится, будет хорошо, а если нет, то решение за командованием.

Боевые действия в Артёмовске (Бахмуте) переместились в крайнюю западную его часть. Украинские военнослужащие, остающиеся в городе, называют конкретные улицы, где идут тяжёлые бои. Это улицы Декабристов, Освободителей Донбасса и Обороны.Эти названия красноречиво свидетельствуют о том, что российские силы не только перешли через железнодорожные пути, ведущие к вокзалу «Бахмут» (не путать с «Бахмут-1», располагающемся ближе к центральной части города), но и значительно продвинулись в западных кварталах. Основное продвижение – в направлении Хромово, через которое проходит единственная физически контролируемая ВСУ дорога из Артёмовска.Через эту дорогу осуществляется снабжение украинского гарнизона в городе и проводится подвоз всё новых и новых резервов.В утренней заметке о положении дел в городе один из украинских военнослужащих, там находящихся, написал буквально следующее:Речь, судя по всему, о попытках ВСУ контратаковать на западе города после прибытия очередных резервов, которые ещё на пути в город попали под обстрел российских войск. По некоторым данным, в районе улицы Декабристов украинским военным удалось вернуть под контроль часть одного из ранее потерянных кварталов, однако, как сам украинский военнослужащий и пишет, масштабным это продвижение не назвать.Напомним, что бои идут и на юго-западе Артёмовска – в районе улицы Корсунского (бывшая Некрасова). Там ЧВК «Вагнер» сковывают действия противника и выдавливают его всё ближе к окраине города – к дороге на Ивановское и Константиновку.