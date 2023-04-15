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Во время визита в США от украинского премьера потребовали продемонстрировать результаты контрнаступления до июльского саммита НАТО в Вильнюсе

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Во время визита в США от украинского премьера потребовали продемонстрировать результаты контрнаступления до июльского саммита НАТО в Вильнюсе

Стало известно о том, что в ходе своего недавнего визита в США глава украинского правительства в качестве одной из приоритетных тем обсуждал с американской стороной конкретные сроки контрнаступления ВСУ.


Со своей стороны Денис Шмыгаль просил экстренно нарастить объёмы военных поставок «и войти в положение в связи с погодными условиями» (на Донбассе и на южном направлении – дожди) и с недоукомплектованностью нескольких бригад западной техникой. Основной посыл – дать «отсрочку» как минимум на 2-3 недели.

Американские же спонсоры киевского режима напомнили Шмыгалю о том, что 11 июля стартует саммит НАТО. Пройдёт он в Вильнюсе, и там будет обсуждаться, в том числе, и дальнейшая поддержка Западом Киева.

Таким образом, украинскому премьеру дали понять, что конкретный результат от украинской армии ожидают до начала саммита Североатлантического альянса. Причём результат этот, в понимании США, должен быть такой, чтобы это можно было представить как «победу Украины и её союзников». Если же ничего подобного ВСУ добиться не удастся, то на саммите в литовской столице будет крайне сложно добиться консенсуса в плане выделения новых и новых миллиардов на военную помощь киевскому режиму.

В связи с описанным выше, можно говорить о том, что к 11 июля украинская армия, в понимании Вашингтона, не только должна пойти вперёд, но и непременно показать удобоваримый результат своего контрнаступления.
Использованы фотографии:
Денис Шмыгаль
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:55
    +2
    Ну чтож, набираемся терпения и ждем где ударит враг по нашей обороне...ответ знает только разведка. request
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:13
      +2
      Если драки с НАТО не избежать, то и бить следует первыми. И Вильнюс оптимальный вариант для уничтожения верхушки этой преступной организации. Сейчас американские шавки витают в иллюзии безопасности и надежде получить подачку с американского печатного станка зеленых фантиков. Можно очень эффективно эти иллюзии развеять ударом Искандера. Пусть действительно озаботятся собственной безопасностью. Тогда они сразу перестанут воевать до последнего украинца и финансировать неонацистов Зеленского.
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:04
    +4
    Не думаю, что НАТО будет ждать ВСУ до июля, пойдут не позднее мая, а наша задача потрепать их до начала наступления. Постоянно пишут мол ВСУ проще перекидывать резервы по прямой чем нам по дуге, но позвольте 40-60 тыс. еще надо умудриться перекинуть вместе с техникой хоть по прямой хоть по кривой и бить их надо на марше, все таки херсонщина и запорожье это степи, особо не спрячешься.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +1
    результат этот, в понимании США, должен быть такой, чтобы это можно было представить как «победу Украины и её союзников»
    Как из зрады сделать перемогу Киев освоил хорошо. Вот только поймут ли такой "маневр" западные спонсоры в случае провала ВСУ (а он состоится)?
    1. ученый
      ученый Сегодня, 08:22
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Вот только поймут ли такой "маневр" западные спонсоры в случае провала ВСУ (а он состоится)?

      Сомнительно, что там вообще кого то интересует "успехи", "провалы" и даже где на карте находится Украина. Главная задача этих сборища НАТО это нарастить военный бюджет своих стран и через завышенные цены на вооружение украсть из него подольше через свои лобби. Но если еще удастся ослабить экономику России, то это тоже у них считается, хотя эта задача не основная.
  7. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:27
    +1
    Украина как дешевая гулящая девка. Их всегда,после пользования- выбрасывают. Такова жизнь.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 08:56
    0
    украинскому премьеру дали понять
    а на саммите западные хозяева начнут повестки раздавать? laughing