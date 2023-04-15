Во время визита в США от украинского премьера потребовали продемонстрировать результаты контрнаступления до июльского саммита НАТО в Вильнюсе

Стало известно о том, что в ходе своего недавнего визита в США глава украинского правительства в качестве одной из приоритетных тем обсуждал с американской стороной конкретные сроки контрнаступления ВСУ.Со своей стороны Денис Шмыгаль просил экстренно нарастить объёмы военных поставок «и войти в положение в связи с погодными условиями» (на Донбассе и на южном направлении – дожди) и с недоукомплектованностью нескольких бригад западной техникой. Основной посыл – дать «отсрочку» как минимум на 2-3 недели.Американские же спонсоры киевского режима напомнили Шмыгалю о том, что 11 июля стартует саммит НАТО. Пройдёт он в Вильнюсе, и там будет обсуждаться, в том числе, и дальнейшая поддержка Западом Киева.Таким образом, украинскому премьеру дали понять, что конкретный результат от украинской армии ожидают до начала саммита Североатлантического альянса. Причём результат этот, в понимании США, должен быть такой, чтобы это можно было представить как «победу Украины и её союзников». Если же ничего подобного ВСУ добиться не удастся, то на саммите в литовской столице будет крайне сложно добиться консенсуса в плане выделения новых и новых миллиардов на военную помощь киевскому режиму.В связи с описанным выше, можно говорить о том, что к 11 июля украинская армия, в понимании Вашингтона, не только должна пойти вперёд, но и непременно показать удобоваримый результат своего контрнаступления.