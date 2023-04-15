Все ломается, все убивается. Непобедимых нет

На французском телеканале France 24 вышел сюжет о российских войсках, действующих в зоне специальной военной операции в Донбассе. В сюжете рассказывается о предстоящем контрнаступлении ВСУ. При этом французский журналист называет контрнаступление «вражеским». Именно эти слова стали причиной резкого возмущения украинского руководства. Вскоре сюжет был удален из социальных сетей телекомпании.Как стало известно, сюжет был отснят в 30 километрах от передовой, на территории Российской Федерации. На телеканале его разместили 13 апреля под названием «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». В сюжете французский корреспондент берет интервью у российских военнослужащих.- комментирует один из российских военных предстоящее контрнаступление ВСУ.Естественно, подобный сюжет не мог остаться без внимания киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пригрозил ответственностью телерепортерам из Франции, которые без разрешения Киева работали на подконтрольных российской армии территориях.Появление таких сюжетов в западных СМИ всегда было раздражающим фактором для Киева, так как украинский режим очень боится изменения политики западных стран в отношении поддержки Украины.Тем не менее, сам факт подобных сюжетов в западной прессе показывает, что Запад начинает уставать от однобокого освещения украинского конфликта и становится более восприимчивым к альтернативным точкам зрения на происходящие события.