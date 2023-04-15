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Французский телеканал в своем сюжете использовал термин российских войск о вражеском контрнаступлении ВСУ

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Французский телеканал в своем сюжете использовал термин российских войск о вражеском контрнаступлении ВСУ

На французском телеканале France 24 вышел сюжет о российских войсках, действующих в зоне специальной военной операции в Донбассе. В сюжете рассказывается о предстоящем контрнаступлении ВСУ. При этом французский журналист называет контрнаступление «вражеским». Именно эти слова стали причиной резкого возмущения украинского руководства. Вскоре сюжет был удален из социальных сетей телекомпании.


Как стало известно, сюжет был отснят в 30 километрах от передовой, на территории Российской Федерации. На телеканале его разместили 13 апреля под названием «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». В сюжете французский корреспондент берет интервью у российских военнослужащих.

Все ломается, все убивается. Непобедимых нет

- комментирует один из российских военных предстоящее контрнаступление ВСУ.

Естественно, подобный сюжет не мог остаться без внимания киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пригрозил ответственностью телерепортерам из Франции, которые без разрешения Киева работали на подконтрольных российской армии территориях.

Появление таких сюжетов в западных СМИ всегда было раздражающим фактором для Киева, так как украинский режим очень боится изменения политики западных стран в отношении поддержки Украины.

Тем не менее, сам факт подобных сюжетов в западной прессе показывает, что Запад начинает уставать от однобокого освещения украинского конфликта и становится более восприимчивым к альтернативным точкам зрения на происходящие события.
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11 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:09
    +4
    Потихонько правда пробьет себе дорогу в западных СМИ.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:13
      +7
      Макрон вообще из Китая приехал странным, стал озвучивать здравые мысли, вот что значит пообщался с умными людьми.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:25
        +4
        Silver99 hi, ему тамошние иглоуколисты))) нужную иглу, в нужную точку ввели, ТРАДИЦИОННАЯ медицина wink.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 08:31
        +1
        Макрон вообще из Китая приехал странным, стал озвучивать здравые мысли, вот что значит пообщался с умными людьми.

        Так потому что в сухом остатке весь мир в минусе, и тем кто мечтал о призрачном плюсе тоже. А всего-то нужно было предоставить гарантии безопасности России, ну и автоматом Украине. И всё. Но нет западному гонору это не подходит. Теперь весь мир расхлебывает.
      3. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:49
        0
        Зато Бербок там такую ахинею несла, что китайцам пришлось её неслабо одёргивать.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:37
      +1
      При этом французский журналист называет контрнаступление «вражеским».Именно эти слова стали причиной резкого возмущения украинского руководства.
      как бы они не лезли из кожи вон , их все равно принимать будут так
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 08:09
    +4
    Больше всего. в статье, поразила фраза: без разрешения Киева работали на подконтрольных российской армии территориях. fool
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:11
    +3
    С точки зрения Киева, журналист, снимавший свой репортаж с территории России, должен был сказать "дружеское контрнаступление"?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:01
      0
      С кочки зрения Киева он должен был сказать "наши наступают".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    +2
    Все ломается, все убивается. Непобедимых нет
    Так со временем сломаются и киевские претензии, угрозы ответных действий по отношению к западным СМИ уже пытающимся говорить правду о происходящем.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:19
    +2
    Цитата: Silver99
    Макрон вообще из Китая приехал странным, стал озвучивать здравые мысли, вот что значит пообщался с умными людьми.

    Его китайским чаем напоили...а что туда китайцы нахерачили одному Богу известно...вот Макрон и глючить начал.