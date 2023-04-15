Удары ВС РФ повредили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками

В городе Очаков Николаевской области Украины в результате пяти вчерашних ударов ВС РФ повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким.
Как отметил украинский чиновник, российские войска наносили удары с помощью реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Главной целью обстрелов была портовая инфраструктура Очакова.
Такая цель была выбрана не случайно. Не так давно в Очаков были завезены морские беспилотные аппараты и быстроходные катера. Вероятно, украинское командование рассчитывало использовать их для провокационных действий в Черном море, в том числе и против объектов Черноморского флота в Крыму. Однако ВС РФ предприняли превентивные меры против подобной диверсионной деятельности.
Отметим, что не только Очаков вчера стал целью российских ударов. Были нанесены точечные удары по промышленному предприятию в Черниговской области, по целям в Краматорске и Славянске на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Взрывы прогремели в Бериславе, а в Херсоне большая часть города осталась без электричества.
Теперь с помощью ударов российская армия препятствует подготовке анонсированного киевским режимом контрнаступления на освобожденные Россией территории. Вероятно, уничтожаются военная техника, вооружение и боеприпасы украинских формирований, которые могли бы быть задействованы в процессе контрнаступления.