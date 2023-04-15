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Удары ВС РФ повредили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками

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Удары ВС РФ повредили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками

В городе Очаков Николаевской области Украины в результате пяти вчерашних ударов ВС РФ повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким.


Как отметил украинский чиновник, российские войска наносили удары с помощью реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Главной целью обстрелов была портовая инфраструктура Очакова.

Такая цель была выбрана не случайно. Не так давно в Очаков были завезены морские беспилотные аппараты и быстроходные катера. Вероятно, украинское командование рассчитывало использовать их для провокационных действий в Черном море, в том числе и против объектов Черноморского флота в Крыму. Однако ВС РФ предприняли превентивные меры против подобной диверсионной деятельности.

Отметим, что не только Очаков вчера стал целью российских ударов. Были нанесены точечные удары по промышленному предприятию в Черниговской области, по целям в Краматорске и Славянске на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Взрывы прогремели в Бериславе, а в Херсоне большая часть города осталась без электричества.

Теперь с помощью ударов российская армия препятствует подготовке анонсированного киевским режимом контрнаступления на освобожденные Россией территории. Вероятно, уничтожаются военная техника, вооружение и боеприпасы украинских формирований, которые могли бы быть задействованы в процессе контрнаступления.
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +3
    Не так давно в Очаков были завезены морские беспилотные аппараты и быстроходные катера
    Надеюсь урон нанесен по возможности максимальный. А то заголовок статьи со словами "повредили объекты" вызывает вопросы. Не остались без внимания и объекты в др. областях Украины, что тоже хорошо.
  2. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:52
    +1
    Быстроходные катера и морские беспилотники собирались использовать в провокационных целях? Ну, и что же они хотели спровоцировать? А как насчет подумать над тем, что ты собрался писать, прежде, чем написать глупость? Какие еще провокации, когда давно идут прямые военные действия. Так что и то, и другое бандерлоги собирались использовать для нападения на российский флот, а не для провокаций.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:55
    +2
    Удары ВС РФ повредили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками

    Удары ВС РФ уничтожили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками - звучало бы лучше! hi
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:57
    0
    ЧФ вовремя реагирует на опасность...это хорошо...это как бальзам на душу.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:01
    0
    Я на камушке сижу,
    На Очаков я гляжу...