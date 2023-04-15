Пекин отказал госсекретарю США Блинкену в визите

Последствия сбитых над Соединёнными Штатами китайскими воздушными шарами и аэростатами продолжают давать о себе знать.Дошло даже до того что госсекретарю США Энтони Блинкену отказали пока в посещении Китайской Народной Республики. В частности, об этом пишет американское издание Financial Times, которое ссылаясь на свои источники, сообщает, что по причине опасений обнародования ФБР результатов расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом Пекин не готов принять госсекретаря США.Речь идёт о новой дате посещения Поднебесной высокопоставленным американским чиновником, который сам отменил свой визит в Китай в феврале этого года из-за того же инцидента с китайским аэростатом.Financial Times отмечает, что в Пекине боятся, что визит госсекретаря в КНР может быть использован для публикации отчёта ФБР по сбитому китайскому аэростату с вещественными доказательствами.Ранее Блинкен заявлял, что США желают укрепить каналы связи с Пекином и он посетит КНР при наличии подходящих условий.Напомним, что 28 января 2023 года китайский стратосферный аэростат вошёл в воздушное пространство США в районе Аляски со стороны Тихого океана. 4 февраля аэростат был сбит ракетой, выпущенной американским истребителем F-22. За это время он успел пролететь фактически через всю страну.