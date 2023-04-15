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Пекин отказал госсекретарю США Блинкену в визите

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Пекин отказал госсекретарю США Блинкену в визите

Последствия сбитых над Соединёнными Штатами китайскими воздушными шарами и аэростатами продолжают давать о себе знать.


Дошло даже до того что госсекретарю США Энтони Блинкену отказали пока в посещении Китайской Народной Республики. В частности, об этом пишет американское издание Financial Times, которое ссылаясь на свои источники, сообщает, что по причине опасений обнародования ФБР результатов расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом Пекин не готов принять госсекретаря США.

Речь идёт о новой дате посещения Поднебесной высокопоставленным американским чиновником, который сам отменил свой визит в Китай в феврале этого года из-за того же инцидента с китайским аэростатом.

Financial Times отмечает, что в Пекине боятся, что визит госсекретаря в КНР может быть использован для публикации отчёта ФБР по сбитому китайскому аэростату с вещественными доказательствами.

Ранее Блинкен заявлял, что США желают укрепить каналы связи с Пекином и он посетит КНР при наличии подходящих условий.

Напомним, что 28 января 2023 года китайский стратосферный аэростат вошёл в воздушное пространство США в районе Аляски со стороны Тихого океана. 4 февраля аэростат был сбит ракетой, выпущенной американским истребителем F-22. За это время он успел пролететь фактически через всю страну.
Использованы фотографии:
Википедия/Department of Defense
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:16
    +6
    Во как!Это становится интересно.Неплохая затрещина гегимону.И причем тут страх китайцев из FT?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:21
      +3
      А действительно ведь, интересный ход китаёзы! good
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:42
        +1
        А почему мы десяток - другой шаров не отправим полетать над США? Наверное, потому что у кого-то в штанах шаров нет.
        1. ALCA056000
          ALCA056000 Сегодня, 12:00
          -1
          У вас-то, диванных героев, всё с этим в порядке ? Чего тогда на диване, а не на передовой ?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:24
      +3
      dmi pris 1 hi, FT просто пытается слепить отмаз от такого прокола.
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 10:33
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Во как!Это становится интересно.Неплохая затрещина гегимону.И причем тут страх китайцев из FT?

      Действительно, страх китайцев не при чем. Хозяин не пускает настырного гостя в дверь через порог, гостю проще заявить что его испугались.
      У США принцип такой, даже если их облили помоями, заяви что обливший сам больше обрызгался.
      Financial Times не китайцы и что у них им не ведомо, но отстирать обделанного Блинкена всегда готовы. Тетю Асю им в помощь...
      США Энтони Блинкену отказали пока в посещении Китайской Народной Республики. В частности, об этом пишет американское издание Financial Times, которое ссылаясь на свои источники... в Пекине боятся, что визит госсекретаря в КНР может быть использован для публикации отчёта ФБР по сбитому китайскому аэростату с вещественными доказательствами.
    4. KAV
      KAV Сегодня, 10:38
      +3
      Financial Times отмечает, что в Пекине боятся
      Вот ведь, какие типа хитрые матрасники! Перевернули все с ног на голову. Да не боятся в Пекине. Там просто не желают видеть этого зарвавшегося Блинкена.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:22
    +3
    Тут скорее не ШАРЫ виноваты, а визиты Тайваньской мадамы до Американщины.
  3. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:23
    +3
    Молодцы китайцы,сопли не жуют........................
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
    +4
    Пекин отказал госсекретарю США Блинкену в визите
    Сегодня, 09:15
    Нормальный такой, китайский ход! Поставили на место мерикатоса! ( читай: в очередь, в удобное для КНР время ). laughing
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:26
    +3
    Блинкену отказали пока в посещении Китайской Народной Республики
    Как говорят доигрался хрен на скрипке. Тут и поведение на предыдущих переговорах, и китайский воздушный шар, и угрозы в адрес Пекина по поводу Тайваня...
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:26
    0
    4 февраля аэростат был сбит ракетой, выпущенной американским истребителем F-22.

    Вообще-то шары из пушки сбивают. Потому что шар тепло не излучает, радиоволны не отражает.
    Видно не простой шарик был, раз по нему ракета навелась.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 09:30
      +1
      Сам шар м.б и не особо светится, а вот подвес, который он тащил вполне может быть заметен на радарах. Я, конечно, не спец, но в интервью наши конструктора по поводу наших систем говорят, что цель размером с мяч можно сопровождать вполне успешно, но думаю при определённых условиях..
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +2
    Файнешкнел Таймс придумало победную отмазу для американцев ,почему Блинкину закрыт въезд в КНР и самоходный Джо забанен.КНР США совсем не боится .Боятся США это сейчас не модный тренд в мире.Американский пипл схавает эту ересь ,самое главное из параллельного мира не высовываться.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:45
    +1
    Пусть США сначала публично извинятся и заплатят за сбитые шары.
  10. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:45
    +3
    Financial Times отмечает, что в Пекине боятся, что визит госсекретаря в КНР может быть использован для публикации отчёта ФБР по сбитому китайскому аэростату с вещественными доказательствами.
    Градус идиотизма уже какой то запредельный)) А так отчет нельзя опубликовать?! Да будь у США хоть на волосок хоть каких то доказательств, отчетом был бы полон не только интернет, его уже на туалетной бумаге бы вовсю печатали. Это уже не к людям обращено, это "новость" для какого то хлебушка))
    Да. Китайцы влепили кое кому совершенно не стесняясь. Только брызги полетели...
  11. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 09:54
    +2
    Здесь ключевая фраза отказали пока...
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:57
    +1
    А о чем с ним упёртым янки, да ещё и демократом разговаривать
  13. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:01
    +2
    китайцам респект, вот интересно Кремль бы решился на такой шаг? сдаётся что труханул бы, у китайцев все же фаберже покрепче
    1. Стёпа
      Стёпа Сегодня, 10:59
      -1
      У России СВО, у Китая Тайвань. А Фаберже Санкт-Петербург и не только яйца.
  14. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:01
    +2
    Financial Times отмечает, что в Пекине боятся, что визит госсекретаря в КНР может быть использован для публикации отчёта ФБР по сбитому китайскому аэростату с вещественными доказательствами.

    Скорее всего, игнорирование Штатов по тем или иным вопросам, Пекин уже возводит в систему, спокойно и твердо обозначая свое право на равновесное лидерство в мире. Товарищ Си не зря заявил в время визита в Москву, что время единовластной гегемонии в мире закончилось. Так что это только начало. Мы ещё будем не раз, с удовольствием наблюдать, а может и участвовать, в том, как китайцы "нагибают" зарвавшихся англосаксов и их союзников.
    1. Blueeyes-71
      Blueeyes-71 Сегодня, 11:51
      0
      Ваши бы слова да Богу в уши, ну уж и нашему руководству тоже услышать не мешало.
  15. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:18
    0
    В госдепе совсем беда с кадрами, если на работу приняли человека с именем Антон Блинкин.