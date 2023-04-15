Президент США Байден пообещал скоро озвучить решение по участию в выборах 2024 года

В ближайшее время президент США Джо Байден собирается объявить о своем решении относительно участия в предстоящих в 2024 году президентских выборах в стране. Об этом заявил сам глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Дублина.
По словам Байдена, он уже сделал «эти расчеты» и собирается объявить о них «относительно скоро». При этом президент США напомнил, что ранее говорил о своем плане баллотироваться вновь на пост главы государства.
Поездка сюда только укрепила мой оптимизм в отношении того, что может быть сделано
- отметил Байден, комментируя влияние визита в Ирландию на свое возможное решение выставить кандидатуру на президентских выборах.
Напомним, что выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. На пост президента собирается баллотироваться и предшественник Байдена на посту главы Белого дома Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США.
Главными препятствиями для победы Байдена на президентских выборах могут выступить возраст кандидата – действующий глава государства является самым пожилым президентом, ему уже за 80 лет, да и состояние здоровья оставляет желать лучшего, и его низкий рейтинг. Из-за событий на Украине, инфляции цен на продукты и энергоресурсы Байден стал самым непопулярным президентом в американской истории.
Но, как видим, на оптимистичный настрой действующего главы американского государства эти факторы никак не влияют. Интересно лишь, почему Демократическая партия США не может выдвинуть более адекватного кандидата на президентский пост.