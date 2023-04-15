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Президент США Байден пообещал скоро озвучить решение по участию в выборах 2024 года

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Президент США Байден пообещал скоро озвучить решение по участию в выборах 2024 года

В ближайшее время президент США Джо Байден собирается объявить о своем решении относительно участия в предстоящих в 2024 году президентских выборах в стране. Об этом заявил сам глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Дублина.


По словам Байдена, он уже сделал «эти расчеты» и собирается объявить о них «относительно скоро». При этом президент США напомнил, что ранее говорил о своем плане баллотироваться вновь на пост главы государства.

Поездка сюда только укрепила мой оптимизм в отношении того, что может быть сделано

- отметил Байден, комментируя влияние визита в Ирландию на свое возможное решение выставить кандидатуру на президентских выборах.

Напомним, что выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. На пост президента собирается баллотироваться и предшественник Байдена на посту главы Белого дома Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США.

Главными препятствиями для победы Байдена на президентских выборах могут выступить возраст кандидата – действующий глава государства является самым пожилым президентом, ему уже за 80 лет, да и состояние здоровья оставляет желать лучшего, и его низкий рейтинг. Из-за событий на Украине, инфляции цен на продукты и энергоресурсы Байден стал самым непопулярным президентом в американской истории.

Но, как видим, на оптимистичный настрой действующего главы американского государства эти факторы никак не влияют. Интересно лишь, почему Демократическая партия США не может выдвинуть более адекватного кандидата на президентский пост.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    0
    Поездка сюда только укрепила мой оптимизм в отношении того, что может быть сделано
    Ну конечно после "эй вы там на верху не топайте" и не признании Сунака (кто тут крутится под ногами?) оптимизм просто обязан был возрасти. А как у американского лектората с оптимизмом?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:02
      0
      Джо Байден собирается объявить о своем решении
      Если не забудет выступлении и о решении ! winked
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:08
      0
      Хочу видеть Джо на второй срок, забавный дед, из его последнего спектакля выступления в Канаде он поворачивается спиной к залу и произносит "не прыгай тут", это была видимо одна белка и представляете если их будет несколько smile
  2. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:00
    0
    Самоходный Дед и тут отчебучил. А что, деменция не помеха...
  3. Falx
    Falx Сегодня, 09:03
    0
    мдя...
    дед решил еще разок тряхнуть стариной? ну, пусть дерзает...

    Интересно лишь, почему Демократическая партия США не может выдвинуть более адекватного кандидата на президентский пост.
    а их нет, вот почему!
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:04
    0
    Не а что, если данный организм устраивает ВСЕХ кто конкретно рулит США, то почему нет то? А деменция))), склероз, невидимые друзья эт мелочи.
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:05
    +1
    Джо Байден собирается объявить о своем решении относительно участия в предстоящих в 2024 году президентских выборах в стране.

    А почему нет? Ходить может, говорить может, а больше от него ничего и не требуется.
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:09
    0
    Дед отчебучил, дед решил... дед ничего не решает. Кто-то потешается над всем миром, и похоже останавливаться не собирается.