Президент Бразилии призвал страны мира стать посредниками на переговорах России и Украины

Страны мира, вслед за Китаем и Бразилией, должны стать посредниками в переговорах России и Украины. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва, который завершает свой визит в Китай.
По словам бразильского президента, и Бразилия, и Китай уже готовы стать посредниками на мирных переговорах. Другие страны могут к ним присоединиться, но лишь в том случае, если они не выступают «за войну». Например, поставки оружия Киеву – один из критериев того, что страна выступает за продолжение боевых действий.
Лула да Силва подчеркнул, что если Евросоюз примет сторону Китая и Бразилии и выступит за мирные переговоры, то Москву и Киев будет гораздо проще убедить в необходимости мирного урегулирования конфликта. Но первым делом, отметил бразильский президент, требуется повлиять на страны, поставляющие оружие и способствующие разжиганию конфликта, чтобы они прекратили подобную деятельность.
Также Лула да Силва назвал конфликт России и Украины «семейной ссорой». Ранее бразильский президент призывал руководство Украины пойти на определенные уступки и допустил, что Крым может быть признан российским.
В последнее время Лула да Силва все чаще делает заявления, противопоставляющие его западному миру. Например, он призвал положить конец долларовой гегемонии и создать альтернативную валюту для расчетов для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Также он выступил за расширение этого экономического объединения.