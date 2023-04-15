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Президент Бразилии призвал страны мира стать посредниками на переговорах России и Украины

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Президент Бразилии призвал страны мира стать посредниками на переговорах России и Украины

Страны мира, вслед за Китаем и Бразилией, должны стать посредниками в переговорах России и Украины. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва, который завершает свой визит в Китай.


По словам бразильского президента, и Бразилия, и Китай уже готовы стать посредниками на мирных переговорах. Другие страны могут к ним присоединиться, но лишь в том случае, если они не выступают «за войну». Например, поставки оружия Киеву – один из критериев того, что страна выступает за продолжение боевых действий.

Лула да Силва подчеркнул, что если Евросоюз примет сторону Китая и Бразилии и выступит за мирные переговоры, то Москву и Киев будет гораздо проще убедить в необходимости мирного урегулирования конфликта. Но первым делом, отметил бразильский президент, требуется повлиять на страны, поставляющие оружие и способствующие разжиганию конфликта, чтобы они прекратили подобную деятельность.

Также Лула да Силва назвал конфликт России и Украины «семейной ссорой». Ранее бразильский президент призывал руководство Украины пойти на определенные уступки и допустил, что Крым может быть признан российским.

В последнее время Лула да Силва все чаще делает заявления, противопоставляющие его западному миру. Например, он призвал положить конец долларовой гегемонии и создать альтернативную валюту для расчетов для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Также он выступил за расширение этого экономического объединения.
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:06
    0
    Как тут не вспомнить Шарикова, - "В очередь дети собаки, в очередь".
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:06
    +1
    Также Лула да Силва назвал конфликт России и Украины «семейной ссорой».
    В семье не без урода.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:07
    0
    чтобы они прекратили подобную деятельность.

    Не для того начинали, чтобы прекращать...
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:07
    0
    Чего-то он последнее время тарахтеть много стал, подмазали поди....