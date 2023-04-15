Сегодня в России отмечается День специалиста радиоэлектронной борьбы. И как раз к празднику появилась информация о том, что российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками противника.
Об этом сообщили в агентстве РИА Новости, ссылаясь на источник.
Он рассказал, что новая система РЭБ может применяться для глушения космических спутников, которые находятся на геостационарной орбите Земли. Расстояние, на котором она способна действовать, достигает 36 тысяч километров.
Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите
- сообщил собеседник агентства.
Он не стал подробно останавливаться на особенностях и технических характеристиках системы, но рассказал, что ее можно с большой эффективностью применять и на значительно меньших дистанциях.
Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника
- заявил он.
В целом, любые системы радиоэлектронной борьбы способны оказывать воздействия на различную электронику, используемую противником. Под «ударом» могут оказаться системы связи, радиоэлектронные станции и многое другое.
К примеру, некоторые из российских систем РЭБ способны перехватывать или лишить управления практически любые вражеские беспилотники. А система «Леер-3» может выявлять координаты сотовых абонентов.