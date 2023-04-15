Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками

38
Российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками

Сегодня в России отмечается День специалиста радиоэлектронной борьбы. И как раз к празднику появилась информация о том, что российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками противника.

Об этом сообщили в агентстве РИА Новости, ссылаясь на источник.

Он рассказал, что новая система РЭБ может применяться для глушения космических спутников, которые находятся на геостационарной орбите Земли. Расстояние, на котором она способна действовать, достигает 36 тысяч километров.

Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите

- сообщил собеседник агентства.

Он не стал подробно останавливаться на особенностях и технических характеристиках системы, но рассказал, что ее можно с большой эффективностью применять и на значительно меньших дистанциях.

Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника

- заявил он.

В целом, любые системы радиоэлектронной борьбы способны оказывать воздействия на различную электронику, используемую противником. Под «ударом» могут оказаться системы связи, радиоэлектронные станции и многое другое.

К примеру, некоторые из российских систем РЭБ способны перехватывать или лишить управления практически любые вражеские беспилотники. А система «Леер-3» может выявлять координаты сотовых абонентов.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
38 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:24
    +8
    С праздником всех причастных! И пусть длина волны будет самой мощной drinks
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:30
      +4
      а свист будет зелёным? жжёте, товарищ нерадиоинженер :)
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:16
      +1
      длина волны будет самой мощной

      ... это как? ))
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:37
        0
        это по диагонали, согласно оценкам по химии в школе :)
  2. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:25
    0
    Дай бог,будем посмотреть................................
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:55
      +5
      Геостационарная орбита плотно занята коммерческими спутниками. Направить радиолуч (не лазер) на конкретный спутник, не зацепив другой, да ещё с такой "выжигательной" мощностью.... Чую, не доучился я на радиофаке, чтобы понять принцип действия такого оружия. Ведь у любого радиоприемника есть система АРУ, которая защищает его от перегрузки входного сигнала. Поэтому заглушить на время понимаю как, но "выжечь" электронику, для этого нужен э/м импульс от ядерного взрыва. Куда пошел прогресс....Пойду жевать свой Диплом р/инженера love
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 10:16
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        да ещё с такой "выжигательной" мощностью....

        Там же сказано:
        Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 10:44
        -1
        вы видимо диплом получили нестандартным способом...после книги "Гиперболоид инженера Гарина" (на котором многие пытаются формулировать свои типа знания об электромагнитных излучениях) уровень изучения волновых процессов ушёл запредельно далеко, но всё же элементарное понимание хотя бы резонансного эффекта и как он достигается, позволяет понять какие опыты производил Никола Тесла, как в нужной точке земной коры/атмосферы с помощью большого антенного поля или трёх разнесённых в пространстве излучателей можно создавать мощные разрушительные колебания и пр.эффекты. Так что на расстоянии разрушительно воздействовать электромагнитным импульсом в нужной точке на конкретный спутник - это проблема всего лишь для системы наведения на этот спутник, там тончайшие переходы в ЧИПах и системах разрушаются безвозвратно......понятное желание избавиться от лампового оборудования и тяжелой (для мелкого спутника) защиты p-n-p переходов и пр.более тонких материй идёт в ущерб обороноспособности и работоспособности таких спутников при внешнем ЭМИ-воздействии.
      3. bk0010
        bk0010 Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Геостационарная орбита плотно занята коммерческими спутниками. Направить радиолуч (не лазер) на конкретный спутник, не зацепив другой
        Вся геостационарная орбита разбита на 360 участков и направить радиолуч на конкретный спутник - условие для разработки любой аппаратуры, работающей со спутниками-ретрансляторами. Вот начет выжечь, это да... Верится крайне мало. Даже заглушить проблематично. На земле работать надо.
      4. Diger
        Diger Сегодня, 12:00
        -1
        Куда пошел прогресс....Пойду жевать свой Диплом р/инженера

        Не торопитесь, диплом сохраните
        1. Прогресс где был там и есть
        2. Это лапша, предназначена для электората, как и прочее анал о гов нет и «новых физических принципов» ( которых выстроилась толпа за нобелевками»
        Поэтому заглушить

        Заглушить можно только помесный тракт, излучающий: можно до морковкиного заговения облучать эмв, ему это без разницы.
        Клетка фарадея отсечет ненормированные частоты, а Gas Discharge Tube сбросит лишнюю паразитную энергию
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:18
      0
      Дай бог, будем посмотреть

      ... не дай бог...))

  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 09:26
    +9
    Ну а применять мы ее все равно не будем. Ато 3 я МВ начнется..." У меня для вас посылка, но я её вам не отдам, по тому что у вас докУментов нет" ( Печкин)
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:36
      +1
      У вас есть желание развязать 3 мировую? Наличие оружия уже есть немаловажный сдерживающий фактор, атомное оружие тому пример.
      1. sanches-nk
        sanches-nk Сегодня, 09:44
        0
        Если я знаю, что у тебя есть оружие которое ты никогда не применишь, пока я сам такое же не применю против тебя, то я могу забить тебя другими способами, ногами и руками, плюс притащу толпу друзей или гопников найму и в итоге ты огребешь. Оружие нужно не для пугалок, а для ударов. Они перешли все наши красные линии, хоть и опасались, но пошли на это, а мы не ответили к сожалению. Не нужно было пугать с самого начала, а потом сдавать назад.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 09:57
          +1
          Вы политику с гоп-стопом не путайте. "Оружие нужно не для пугалок, а для ударов" ну давайте "бахнем" весь мир в труху?
          У нас не то положение чтобы шашкой махать в мировой политике. Тут лучше сработает принцип дзюдо и время.
      2. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 10:05
        +1
        У вас есть желание развязать 3 мировую?

        А то, что сейчас творится на украине, где против России воюет почти весь "свободный мир" разве не III МВ, пока только без ЯО?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:12
          0
          Безусловно третья. Но локальная. Её пытаются в этих рамках удержать
        2. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 10:37
          +1
          igorbrsv вам ответил, я лишь добавлю напрямую весь "свободный мир " с нами не воюет, воюет только их техника и "добровольцы с отставниками". Идёт выматывающее "толкание" с ожиданием кто первый совершит ошибку. Вы верите статьям, что у "свободного мира" нет снарядов и вооружения? С их экономическим потенциалом они могут завалить Украину всем нужным и не нужным, но они просчитали что Украина все не окупит и возникнет риск переростания локального конфликта в глобальную войну.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:46
      +1
      факт воздействия на спутник ЭМИ-излучением ещё менее доказуем, чем подрыв Северных Потоков "украинскими диверсантами".
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:31
    +3
    Желательно что бы время от разработки до поставки в войска проходило быстрее.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:43
      +1
      Между разработкой и поставкой в войска расположены испытания.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:32
    +1
    Относительно молодой праздник. Но в современных условиях очень нужная военная профессия. И СВО это доказала ответственно. С Праздником, спецы РЭБовцы!
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:37
    +3
    И как раз к празднику появилась информация о том, что российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками противника

    К празднику? Очень подозрительно. О таких разработках обычно молчат в тряпочку, а не трезвонят на весь мир.
    1. VIT101
      VIT101 Сегодня, 10:18
      -1
      Абсолютно верно. Лучше бы мы об этом мы узнали от врагов, когда бы замолчали все их спутники. А то похоже на очередной...
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:42
    +1
    Это нужно было сделать ещё 10 лет назад вместо штурмов фанерных рейхстагов и танковых биатлонов.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:48
    0
    Геостационарная орбита - это над экватором.
    Где мы. а где экватор?

    Ясно, написали к "Празднику"
    1. shikin
      shikin Сегодня, 11:31
      0
      Геостационарная орбита - 36000 км. Радиус Земли - 6400 км. Если не с экватора работать, а с России, то добавится от силы 2-3 тысячи км и угол излучения будет не 90*, а 40-20 к горизонту. Это принципиально для этой задачи?
      Телепередачи с геостационарных спутников и за полярным кругом смотрят.
    2. Vasia
      Vasia Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: Макс1995
      Геостационарная орбита - это над экватором.
      Где мы. а где экватор?

      Это типа спутники на ГСО из России не видно, и нас они тоже не наблюдают? lol
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:55
    +1
    Цитата: AlexKruglov1976
    Между разработкой и поставкой в войска расположены испытания.

    В данном случап у нас война: лучшее время для испытаний.
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:57
    0
    С праздником коллеги! (РВСН) Спутники Илона Маска летают на 550 км орбите. Укрофашисты пользуются ихней информацией, круглосуточно и в реальном масштабе времени. Кто в курсе, у нас есть система РЭБ которая можем ослепить "старлинк" фашистов, хотя бы на время контрнаступа укрофашистов, в который я лично, имхо hi не верю.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 09:57
    +1
    Не уверен, что все так просто. Но если Россия действительно получит возможность подавлять вражеские спутники, то это станет прорывом космического масштаба, позволяющим обеспечить решающее преимущество над высокоточным оружием и системами разведки и управления любого противника.
  12. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 09:58
    0
    Цитата: AlexKruglov1976
    Между разработкой и поставкой в войска расположены испытания.

    Вот и есть полигон для испытаний.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:08
    0
    - А как определить, где наши, а где не наши?
    - Убивайте всех! Господь разберётся.

    Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Он рассказал, что новая система РЭБ может применяться для глушения космических спутников, которые находятся на геостационарной орбите Земли. Расстояние, на котором она способна действовать, достигает 36 тысяч километров.

    Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника

    А система «Леер-3» может выявлять координаты сотовых абонентов.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:21
      +1
      Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника

      Если бы такое было, то СВО бы уже закончилось. А то предыдущие их РЭБы опозорились. Новость из разряда как мы Дональда Кука напугали с его Иджисом своими Хибинами, а в ходе СВО почему-то особо этот комплекс РЭБ особо не помог нашей авиации.
  14. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 10:24
    -2
    Какие-то средства борьбы со спутниками есть и сейчас - и так как западные спутники используются для войны с нашими войсками на окраине - они являются легитимными целями. Но непонятно, почему до сих пор не глушится, нарушается связь ВСУшников. И, к сожалению, приходится подозревать - что и любые новейшие средства применяться не будут - наш гарант (и стоящие за ним) просто боятся адекватно ответить западу. Пример - взорван газопровод (а ведь это акт международного терроризма) - и чем ответила наша власть?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:38
      0
      Взорвать какой-то там газопровод и неумный сможет, а вот пусть попробуют они заиметь возможность побороть спутник на орбите - вот где настоящее военное превосходство, вот где господство не только на земле/под водой, но и в околоземном пространстве.
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:33
    0
    Не нашёл в статье информации, сколько недружественных спутников уже выведено из строя таким оружием, может кто в курсе? Хотя, наверное по причине высокой степени секретности публиковать такие сведения нельзя. А хозяева выведенных из строя недружественных спутников будут молчать, чтобы не подтвердить сведения о наличии у нас такого оружия, а также от стыда за то, что не могут сделать подобную систему, и от зависти к нам.
  16. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 11:15
    0
    Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника

    - заявил он.
    В целом, любые системы радиоэлектронной борьбы способны оказывать воздействия на различную электронику, используемую противником. Под «ударом» могут оказаться системы связи, радиоэлектронные станции и многое другое.

    К примеру, некоторые из российских систем РЭБ способны перехватывать или лишить управления практически любые вражеские беспилотники. А система «Леер-3» может выявлять координаты сотовых абонентов
    Системы РЭБ могут многое, но не всё (в частности, со спутниками всё очень непросто и выведение из строя электроники имеет серьёзные ограничения). Пока риторика напоминает историю с "неимеющимианалоговвмире" системами РЭБ, которые в реальности оказались далеко не всесильными, о чём специалисты (в отличии от пропагандистов) знали...