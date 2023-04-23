Без «измов». Всё основано на принуждении



Всё на свете боится времени, но само время боится Великих пирамид!

Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим

К делу его, за работу он сам не возьмётся охотой:

Одиссея, Гомер



Говорят, что между камнями, из которых сложены пирамиды, нельзя просунуть даже лезвие ножа. Но на самом деле это далеко не так. Пирамида царицы Хамерернебти II



Вот она – «пятичленка» в форме пирамиды!



Общество по Марксу тоже представляет собой пирамиду…



Ещё одна совершенно незыблемая пирамида – «пирамида потребностей Маслоу». Как эти потребности всегда были, так они и будут!



Периодически будет не хватать каких-то профессий, и те, кто сможет быстро ими овладеть, сможет поменять и своё место в пирамиде, а то и саму пирамиду. Вот сегодня в Пензе, например, не хватает швей!