Без «измов». Всё основано на принуждении

Всё на свете боится времени, но само время боится Великих пирамид!
Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим
К делу его, за работу он сам не возьмётся охотой:
Одиссея, Гомер
К делу его, за работу он сам не возьмётся охотой:
Одиссея, Гомер
Проблемы исторического познания. Итак, в двух предыдущих частях мы показали следующее: что «пятичленка» Маркса была изначально «шестичленкой», но подверглась «обрезанию» со стороны советских историков, посчитавших такое деление истории более удобным. Мы также показали, что не существовало ни одного характерного признака эпохи, так сказать, «в чистом виде». Что все характеристики размыты, поскольку в одном из «периодов» очень часто присутствует определённый процент предыдущего, так что приходится постоянно говорить о «пережитках» и многоукладности экономики. И недаром один из читателей ВО поинтересовался: «А что-нибудь постоянное в истории есть?». То есть нам нужно найти нечто неизменное во всех исторических эпохах и на его основе… создать новую периодизацию истории.
Говорят, что между камнями, из которых сложены пирамиды, нельзя просунуть даже лезвие ножа. Но на самом деле это далеко не так. Пирамида царицы Хамерернебти II
И самое интересное, что нечто «такое неизменное» в нашей жизни действительно есть. Это наше отношение к труду!
Для начала вспомним, какие три вида отношения к труду существуют. Первый – это естественное принуждение к труду. Человека трудиться заставляет сама природа. Понятно, что таким оно было в первобытную эпоху. Нет государства, нет аппарата принуждения, но кушать-то хочется, нужно кормить самку и её детёнышей, а значит – отправляться на охоту. К. Маркс писал, что человеческое общество организовано по принципу пирамиды. Наверху самые-самые, а внизу… тоже самые-самые. Только с обратным знаком и большей численности. Если вверху самые сильные, то внизу самые слабые – не так ли? Такова была и организация человеческого общества каменного века: наверху все самые физически сильные, а ниже них – все остальные. Поскольку любое общество, или любая «пирамида», функционирует в рамках «Закона Парето» (процентного отношения 80/20), то самые сильные в то время не могли угнетать слабых, даже о потерявших конечности в племени заботились (об этом говорит находка в пещере Шанидар – В.О.). Хотя вряд ли жизнь этих людей была такой уж радостной. Скорее всего, им кидали объедки. Но, тем не менее, это всё равно была хоть какая-то жизнь.
Вот она – «пятичленка» в форме пирамиды!
Кроме «пирамиды физической силы» в каменном веке существовала и вторая пирамида – «пирамида ума». Теневая! Потому что «самые умные» были всегда, но уровень развития технологий не позволял им развернуться. В племени они «шаманили», расписывали стены пещер, изготовляли украшения.
Но вот общество накопило знания, технология стала более совершенной, общество стало богаче, и возникла пирамида… рода. Наверху оказались потомки первобытных вождей, которым в новых условиях стали приписывать и силу, и мудрость. Самые родовитые! И потому имеющие больше всего прав. Вспомните гасконского дворянчика Д’Артаньяна, не имевшего за душой ни гроша, но который едва только оказался в Париже, как «начал качать права». А всё почему? Потому, что его предок когда-то воевал вместе с королём в войнах за веру. Вот так и началась новая эпоха – эпоха внеэкономического принуждения к труду, о котором, кстати говоря, очень хорошо написано не где-нибудь, а в нашей Большой советской энциклопедии (Внеэкономическое принуждение).
В эту эпоху мы запросто можем объединить рабовладение и феодализм – и вычеркнуть, таким образом, сразу два «изма». Ведь и в том, и другом случае основная масса работающих принуждается к труду силой! Понятно, что в недрах старого общества всегда зарождаются новые социальные и экономические отношения. Вот и в обществе, построенном на внеэкономическом принуждении к труду, зародилось принуждение экономическое, и стала понемногу воздвигаться новая пирамида, оттеснившая пирамиду знатности на второй план – «пирамида богатства». Можно сказать, что это одновременно была и «пирамида ума», то есть «умные» наконец-то вышли из тени и заняли полагающееся им по праву. Ведь как стать богатым без ума? Да никак! Хотя, разумеется, нужны ещё и некоторые сопутствующие черты характера, как-то решительность, смелость, беспринципность (куда без неё?!) и многое другое, что составило характерный портрет тех же людей эпохи первоначального накопления. В общем, что ни говори, а выделение времени внеэкономического принуждения к труду в отдельную эпоху сразу решает множество проблем периодизации и вдобавок её упрощает.
Общество по Марксу тоже представляет собой пирамиду…
Так почему же от неё отказались советские историки? Да просто потому, что такое деление обнажило бы незрелость советской эпохи, в которую, как при рабовладении и феодализме, существовало внеэкономическое принуждение к труду. Требовалось работать в обязательном порядке, иначе человеку грозил тюремный срок за тунеядство – то есть советское общество, по сути, было полуфеодальным, как бы странно это ни прозвучало, и очень многие люди не были заинтересованы в нём в качестве и количестве своего труда. А кто был наверху? Не самые умные – это понятно. И не самые богатые – их «пирамида» в СССР была в тени… Наверху находились… «самые верные». Верные (причём на словах!) идеям марксизма-ленинизма. Кроме того, это общество не могло обойтись и без сугубо рабского труда заключённых. Ведь недаром все экономические проблемы СССР начались после 1959 года, когда закрылись последние лагеря ГУЛАГа. Всё то, что шло оттуда, теперь пришлось получать за деньги, платить людям «северные», что удорожило стоимость всего в разы. Решались же они перераспределением средств самим государством. То есть опять-таки внеэкономическими средствами управления. Что, естественно, не могло не отразиться на эффективности экономики, которая никогда экономной не была. Ну и как вам такое общество? Удивительно не то, что оно в итоге прекратило своё существование, а то, что оно продержалось так долго, что говорит, кстати, об огромной роли идей, циркулирующих в обществе. На какое-то время они могут даже стать важнее экономики, однако только на время!
Совершенно очевидно, что выдержать конкуренцию с обществом экономического принуждения, где никто никого не заставляет на себя работать силой, но где от качества и количества работы сильно зависит собственное благополучие каждого, такое общество не могло. Ну и, разумеется, социальный прогресс породил в нашем современном обществе потрясающее количество «пирамид». Есть своя «пирамида» у мультимиллионеров и у… нищих. Проституток – наверху валютные содержанки, внизу шоссейные «заплечные». Писателей – наверху те, кто издаётся, скажем, у нас в Эксмо, Росмэне и АСТ, и получает за свои книги гонорары, внизу те, кто… сам платит за издание своих книг. Художники – внизу те, кто торгует своими картинами на бульварах, а наверху те, кому устраивают показы в лучших столичных галереях. Ну и так далее… И везде, в любой «пирамиде» мы можем отыскать деление по принципу 80/20. 80 внизу – 20 наверху.
Естественно, сила воздействия этих 20-ти на 80 всех остальных за прошедшие тысячелетия поменялась кардинальным образом, но в целом всё осталось по-прежнему. У 20-ти сила власти, у 80-ти сила мнения!
Ещё одна совершенно незыблемая пирамида – «пирамида потребностей Маслоу». Как эти потребности всегда были, так они и будут!
То есть что в итоге мы имеем? Периодизацию без «измов», всего лишь из трёх этапов общественно-экономического развития: эпоха естественного принуждения к труду, эпоха внеэкономического принуждения к труду и эпоха экономического принуждения к труду, при соответствующем наборе социальных пирамид.
Такое деление, кстати, позволяет прогнозировать и дальнейшее развитие общества. Кто может в перспективе оказаться наверху? По-прежнему там будут «самые умные», но среди них всё больше будет «детей индиго», людей с паранормальными способностями. Резко возрастёт роль «пирамиды операторов» – людей, которые будут заниматься управлением роботами-рабочими. А вот «пирамида рабочих» резко сократится. Промышленные роботы вытеснят людей из целого ряда профессий, и им только и останется, что существовать на пособие и развлекаться. С другой стороны, возрастёт роль людей, которые что-то смогут делать своими руками.
Периодически будет не хватать каких-то профессий, и те, кто сможет быстро ими овладеть, сможет поменять и своё место в пирамиде, а то и саму пирамиду. Вот сегодня в Пензе, например, не хватает швей!
«Самодельное» вновь будет в цене, а сделанный роботами ширпотреб, пусть и качественный, станет считаться уделом 80-ти процентов. Все эти тенденции сегодня уже явственным образом обозначились и в дальнейшем будут только углубляться. Но вот с «измами» и в теории, и на практике будет покончено. Их время в истории завершилось!