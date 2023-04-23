Военное обозрение
Войти Регистрация

Без «измов». Всё основано на принуждении

75
Без «измов». Всё основано на принуждении
Всё на свете боится времени, но само время боится Великих пирамид!



Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим
К делу его, за работу он сам не возьмётся охотой:
Одиссея, Гомер

Проблемы исторического познания. Итак, в двух предыдущих частях мы показали следующее: что «пятичленка» Маркса была изначально «шестичленкой», но подверглась «обрезанию» со стороны советских историков, посчитавших такое деление истории более удобным. Мы также показали, что не существовало ни одного характерного признака эпохи, так сказать, «в чистом виде». Что все характеристики размыты, поскольку в одном из «периодов» очень часто присутствует определённый процент предыдущего, так что приходится постоянно говорить о «пережитках» и многоукладности экономики. И недаром один из читателей ВО поинтересовался: «А что-нибудь постоянное в истории есть?». То есть нам нужно найти нечто неизменное во всех исторических эпохах и на его основе… создать новую периодизацию истории.


Говорят, что между камнями, из которых сложены пирамиды, нельзя просунуть даже лезвие ножа. Но на самом деле это далеко не так. Пирамида царицы Хамерернебти II

И самое интересное, что нечто «такое неизменное» в нашей жизни действительно есть. Это наше отношение к труду!

Для начала вспомним, какие три вида отношения к труду существуют. Первый – это естественное принуждение к труду. Человека трудиться заставляет сама природа. Понятно, что таким оно было в первобытную эпоху. Нет государства, нет аппарата принуждения, но кушать-то хочется, нужно кормить самку и её детёнышей, а значит – отправляться на охоту. К. Маркс писал, что человеческое общество организовано по принципу пирамиды. Наверху самые-самые, а внизу… тоже самые-самые. Только с обратным знаком и большей численности. Если вверху самые сильные, то внизу самые слабые – не так ли? Такова была и организация человеческого общества каменного века: наверху все самые физически сильные, а ниже них – все остальные. Поскольку любое общество, или любая «пирамида», функционирует в рамках «Закона Парето» (процентного отношения 80/20), то самые сильные в то время не могли угнетать слабых, даже о потерявших конечности в племени заботились (об этом говорит находка в пещере Шанидар – В.О.). Хотя вряд ли жизнь этих людей была такой уж радостной. Скорее всего, им кидали объедки. Но, тем не менее, это всё равно была хоть какая-то жизнь.


Вот она – «пятичленка» в форме пирамиды!

Кроме «пирамиды физической силы» в каменном веке существовала и вторая пирамида – «пирамида ума». Теневая! Потому что «самые умные» были всегда, но уровень развития технологий не позволял им развернуться. В племени они «шаманили», расписывали стены пещер, изготовляли украшения.

Но вот общество накопило знания, технология стала более совершенной, общество стало богаче, и возникла пирамида… рода. Наверху оказались потомки первобытных вождей, которым в новых условиях стали приписывать и силу, и мудрость. Самые родовитые! И потому имеющие больше всего прав. Вспомните гасконского дворянчика Д’Артаньяна, не имевшего за душой ни гроша, но который едва только оказался в Париже, как «начал качать права». А всё почему? Потому, что его предок когда-то воевал вместе с королём в войнах за веру. Вот так и началась новая эпоха – эпоха внеэкономического принуждения к труду, о котором, кстати говоря, очень хорошо написано не где-нибудь, а в нашей Большой советской энциклопедии (Внеэкономическое принуждение).

В эту эпоху мы запросто можем объединить рабовладение и феодализм – и вычеркнуть, таким образом, сразу два «изма». Ведь и в том, и другом случае основная масса работающих принуждается к труду силой! Понятно, что в недрах старого общества всегда зарождаются новые социальные и экономические отношения. Вот и в обществе, построенном на внеэкономическом принуждении к труду, зародилось принуждение экономическое, и стала понемногу воздвигаться новая пирамида, оттеснившая пирамиду знатности на второй план – «пирамида богатства». Можно сказать, что это одновременно была и «пирамида ума», то есть «умные» наконец-то вышли из тени и заняли полагающееся им по праву. Ведь как стать богатым без ума? Да никак! Хотя, разумеется, нужны ещё и некоторые сопутствующие черты характера, как-то решительность, смелость, беспринципность (куда без неё?!) и многое другое, что составило характерный портрет тех же людей эпохи первоначального накопления. В общем, что ни говори, а выделение времени внеэкономического принуждения к труду в отдельную эпоху сразу решает множество проблем периодизации и вдобавок её упрощает.


Общество по Марксу тоже представляет собой пирамиду…

Так почему же от неё отказались советские историки? Да просто потому, что такое деление обнажило бы незрелость советской эпохи, в которую, как при рабовладении и феодализме, существовало внеэкономическое принуждение к труду. Требовалось работать в обязательном порядке, иначе человеку грозил тюремный срок за тунеядство – то есть советское общество, по сути, было полуфеодальным, как бы странно это ни прозвучало, и очень многие люди не были заинтересованы в нём в качестве и количестве своего труда. А кто был наверху? Не самые умные – это понятно. И не самые богатые – их «пирамида» в СССР была в тени… Наверху находились… «самые верные». Верные (причём на словах!) идеям марксизма-ленинизма. Кроме того, это общество не могло обойтись и без сугубо рабского труда заключённых. Ведь недаром все экономические проблемы СССР начались после 1959 года, когда закрылись последние лагеря ГУЛАГа. Всё то, что шло оттуда, теперь пришлось получать за деньги, платить людям «северные», что удорожило стоимость всего в разы. Решались же они перераспределением средств самим государством. То есть опять-таки внеэкономическими средствами управления. Что, естественно, не могло не отразиться на эффективности экономики, которая никогда экономной не была. Ну и как вам такое общество? Удивительно не то, что оно в итоге прекратило своё существование, а то, что оно продержалось так долго, что говорит, кстати, об огромной роли идей, циркулирующих в обществе. На какое-то время они могут даже стать важнее экономики, однако только на время!

Совершенно очевидно, что выдержать конкуренцию с обществом экономического принуждения, где никто никого не заставляет на себя работать силой, но где от качества и количества работы сильно зависит собственное благополучие каждого, такое общество не могло. Ну и, разумеется, социальный прогресс породил в нашем современном обществе потрясающее количество «пирамид». Есть своя «пирамида» у мультимиллионеров и у… нищих. Проституток – наверху валютные содержанки, внизу шоссейные «заплечные». Писателей – наверху те, кто издаётся, скажем, у нас в Эксмо, Росмэне и АСТ, и получает за свои книги гонорары, внизу те, кто… сам платит за издание своих книг. Художники – внизу те, кто торгует своими картинами на бульварах, а наверху те, кому устраивают показы в лучших столичных галереях. Ну и так далее… И везде, в любой «пирамиде» мы можем отыскать деление по принципу 80/20. 80 внизу – 20 наверху.

Естественно, сила воздействия этих 20-ти на 80 всех остальных за прошедшие тысячелетия поменялась кардинальным образом, но в целом всё осталось по-прежнему. У 20-ти сила власти, у 80-ти сила мнения!


Ещё одна совершенно незыблемая пирамида – «пирамида потребностей Маслоу». Как эти потребности всегда были, так они и будут!

То есть что в итоге мы имеем? Периодизацию без «измов», всего лишь из трёх этапов общественно-экономического развития: эпоха естественного принуждения к труду, эпоха внеэкономического принуждения к труду и эпоха экономического принуждения к труду, при соответствующем наборе социальных пирамид.

Такое деление, кстати, позволяет прогнозировать и дальнейшее развитие общества. Кто может в перспективе оказаться наверху? По-прежнему там будут «самые умные», но среди них всё больше будет «детей индиго», людей с паранормальными способностями. Резко возрастёт роль «пирамиды операторов» – людей, которые будут заниматься управлением роботами-рабочими. А вот «пирамида рабочих» резко сократится. Промышленные роботы вытеснят людей из целого ряда профессий, и им только и останется, что существовать на пособие и развлекаться. С другой стороны, возрастёт роль людей, которые что-то смогут делать своими руками.


Периодически будет не хватать каких-то профессий, и те, кто сможет быстро ими овладеть, сможет поменять и своё место в пирамиде, а то и саму пирамиду. Вот сегодня в Пензе, например, не хватает швей!

«Самодельное» вновь будет в цене, а сделанный роботами ширпотреб, пусть и качественный, станет считаться уделом 80-ти процентов. Все эти тенденции сегодня уже явственным образом обозначились и в дальнейшем будут только углубляться. Но вот с «измами» и в теории, и на практике будет покончено. Их время в истории завершилось!
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
75 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 07:00
    +16
    Дочитал до утверждения, что экономическая эффективность СССР была основана на ГУЛЛАГЕ и бросил.
    Автор может в чем то и разбирается, но в данном случае мягко говоря сильно искажает реальную картину.
    ГУЛАГ был дотационным и процентный вклад в экономику был ничтожен для того что бы как то влиять на экономику страны в целом.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:43
      -14
      Цитата: Алексей Зоммер
      процентный вклад в экономику был ничтожен

      Да не ужели? А почему тогда все проблемы в экономике начались после 1959 года, когда последний лагерь закрыли? Чего-то хватать перестало,да?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 09:10
        +2
        Воли руководству перестало хватать в 1953 ем, а потом закончилась и инерция от импульса Сталина и Берии.
        Короче деревенские жулики до большой власти дорвались.
        п.с. Или Вы считаете, что пусть даже 5000000 зеков с двуручными пилами на лесоповале содержали 200000000 экономику мартеновских печей, прокатных станов и машиностроения?)
        Не смешите мои седые коленки)))
        п.с.п.с. Химики (если Вы знаете о чем я ) работали на стройках СССР практически до 80-х годов.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:38
          0
          Цитата: Алексей Зоммер
          Химики (если Вы знаете о чем я ) работали на стройках СССР практически до 80-х годов

          Химики и сейчас работают.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:13
        +2
        Вы сами-то понимаете, что система ГУЛАГ - была предельно не рентабельна? И как следствие - никак не могла быть типа двигателем экономики, которая якобы развалилась как только ГУЛАГ отменили?

        А проблемы после 1959-го - начались исключительно по причине вопиюще безграмотном рулении государством Хрущёвым и его шайкой. Причём тут ГУЛАГ-то??
      3. красноярск
        красноярск Сегодня, 10:28
        0
        Цитата: kalibr
        Цитата: Алексей Зоммер
        процентный вклад в экономику был ничтожен

        Да не ужели? А почему тогда все проблемы в экономике начались после 1959 года, когда последний лагерь закрыли? Чего-то хватать перестало,да?

        Большей глупости, наверное, и придумать невозможно.
        А Вы о "реформах" Хрущева что-нибудь слышали? О "национализации" товариществ, потребкооперации? Нет? Тогда не лезь в воду, не зная броду.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:42
          0
          Цитата: красноярск
          Большей глупости, наверное, и придумать невозможно.

          Очень даже возможно. Об этом написано в мемуарах конструктора танков, не помню, как его фамилия. И что, Вы думаете что один знаете о Хрущевских реформах? Да у Вас ЧСВ зашкаливает.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 08:43
      +3
      Говорить о дотационности или прибыльности упомянутого ГУЛага можно только всего с двумя цифрами в руках: 1. Затраты на непосредственное содержание осужденных + стоимость используемых ими "средств производства" и расходников + стоимость услуг "охранных структур"... 2. Стоимость реализованных товаров и услуг, произведённых "спецконтингентом"... все остальные рассуждения от лукавого...
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 08:59
        -4
        Цитата: ААК
        "спецконтингентом"..

        Ну и приведите...
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 09:35
          +4
          А можно от вас попросить ответных подтверждений вашего тезиса о типа держащейся исключительно на лагерях советской экономике? Или голословные пассажи позволены только вам?
    3. ИванИванычИванов
      ИванИванычИванов Сегодня, 10:24
      +2
      Автор может в чем то и разбирается, но в данном случае мягко говоря сильно искажает реальную картину.

      Просто несколько грамотных статей автора прошли с небольшим количеством комментариев и автор решил поднять "монетизацию" своих статей обычным, для автора, способом - на бочку информации - ложку авторской отсебятины. И вот, пожалуйста - все бурлит и клокочет
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:09
    +2
    Ну вот фиг его знает. С роботизацией и кризисом перепроизводства... Слышали-слышали. Правда вот даже если брать вечную ошибку всех социологов - рассматривающих отдельный, замкнутый, социум... Почему роль низкоквалифицированного, рабского в прямом смысле труда - в мире превалирует именно в самой до недавних пор экономически развитой державе - США, где занимаются они традиционно самым низкоквалифицированым трудом - шьют копеечное обмундирование для армии или дороги строят? Там что-то около 75% обмундировки зеки клепают, и каждый 4ый зек на планете - сидит в США...
    Опять же, а если смотреть на вещи щирше, даже ширее, что у нас с кризисом перепроизводства в отдельных странах и нехваткой продовольствия все равно - в мире, а в перспективе, той же пресной воды, при том, что технологический уровень... АЭС вам проблему эту в таком регионе решит, что больше и не надо... Не видно что-то ни востребованности ручного труда на АЭС, ни возможности роботизировано их строить - и не видно, что характерно, в перспективе.
    С ручным трудом хорошо описал
    https://nords-nisse.livejournal.com/84821.html
    Чтоб "вручную" лепить шоколадку и на это жить - надо кучу рабов, пашущих за 20 баксов в год. Проблема в том, что заменить их более дешевыми роботизироваными культиваторами - не выходит.
    Вот и выходит, что развитие в "интеллектуальную элиту с ручным трудом"... Не выходит...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
    +9
    В наше время достаточно просто стать рабом...для этого надо только взять милионный кредит в банке...после этого человек становится кредитным рабом банка.
    Работа приносит радость человеку только если он видит в ней смысл своего существования.
    Множество людей работают только для того чтобы прокормить себя и свою семью.
    request
    Вообщем люди делятся на две категории...одни считают что труд сделал из обезьяны человека, другие считают что от работы кони дохнут.
    70 лет наш народ рвался в счастливое будущее коммунизма, в итоге вернулся назад в будущее капитализма. what
    Теперь черт его знает что впереди... и что творится в мозгах наших граждан.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:36
      -4
      Цитата: Леха с Андроида.
      народ рвался

      Рвался и надорвался!
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 07:40
        +6
        Цитата: kalibr
        Рвался и надорвался!

        Надрываются сейчас Свинопоклонники, защищая пирамиду на вершине которой они никогда стоять не будут.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 07:45
          +1
          Цитата: ism_ek
          на вершине которой они никогда стоять не будут.

          А почему обязательно надо стоять на вершине? Посредине тоже неплохо...
          1. АА17
            АА17 Сегодня, 10:21
            +1
            ...Посредине тоже неплохо...

            Значит Вы являетесь мелким собственником. Но мелким собственником когда - нибудь придется выбирать: с буржуазией они или с пролетариатом.
            "...Мелкий буржуа в одно и то же время собственник и труженик. Как труженик, он сочувствует рабочему классу и во многом солидарен с ним в борьбе за лучшую жизнь. Это порождает в М. б. демократизм, стремление к справедливости и равенству, враждебность к крупному капиталу, монополиям. Но как собственник, он завидует положению и богатству буржуа, стремится и мечтает выбиться в привилегированное меньшинство. Положение М. б. как собственника обусловливает её консерватизм, свойственный ей дух мещанства, индивидуализма, страх перед коммунизмом, якобы посягающим на мелкую собственность. Положение мелкого хозяина заставляет мелкого буржуа всячески изворачиваться, приспосабливаться; мелочный характер операций, ограниченность контактов с внешним миром сужают его кругозор. Мелкий буржуа наиболее привержен к устаревшим обычаям и традициям, склонен ко всякого рода националистическим тенденциям. Обычно М. б. старается уклониться от острых классовых столкновений, по возможности быть в стороне от политики. Это приводит к тому, что в период крупных общественно-политических потрясений М. б., пытаясь сохранить «среднюю линию» в политике, фактически колеблется невольно и неизбежно между буржуазией и пролетариатом... (см. В. И. Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., т. 32, с. 344). " https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/075/327.htm
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:05
          +2
          защищая пирамиду на вершине которой они никогда стоять не будут.
          Капитализм держится не на капиталистах, а на недо умках, мечтающих стать капиталистами yes .
  4. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 07:22
    +11
    Сложно понять о чем хочет написать автор, но он ошибается во многом.
    В СССР никого особо не заставляли работать. Труд был в почете и он был не сильно напряженным. Не работали по идейным соображения. Поэтому и в СССР и боролись с тунеядством. Тунеядцы были врагами общества. Кто не хотел работать? Воры в законе, различные диссиденты.
    Советское общество попыталось разрушить эту пирамиду. Государство полностью оплачивало образование. Было много т.н. "социальных лифтов". Тунеядцы - это те кто паразитировал на советской системе и строил свою пирамиду, поэтому и боролись с ними.
    Будущие однозначно за советской системой и все пирамиды будут разрушены. Но это будет не быстро.
    Посмотрите на Китай. Впереди страны, которые последовательно разрушают пирамиды. Но путь этот труден и извилист.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:36
      -2
      Цитата: ism_ek
      В СССР никого особо не заставляли работать.

      Вы про закон о тунеядстве слышали? Две недели после увольнения не устроился на работу - приходят выяснять, почему тунеядствуешь. У меня с этим жена столкнулась, которая ни диссидентом не была ни врагом. Просто хотела устроится куда хотела и нужно было ждать, пока человек уйдет. Замотали...
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 08:03
        +7
        Знаем мы таких дамочек.... богемных.
        Для справки. Пробабушка (1897 г.р.) у меня официально никогда не работала. Вначале муж не давал (хорошо зарабатывал), потом, когда он умер, работала на дому швеёй (неофициально). Проблема решалась фиктивным устройством на работу. Да так можно было.
        Для тех, кот не знает советскую действительность. Тунеядцы - это те, что ПРИНЦИПИАЛЬНО не хотел работать. Возможность фиктивного трудоустройства всегда была.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:10
          -4
          Цитата: ism_ek
          Проблема решалась фиктивным устройством на работу.

          Замечательная мораль строителя коммунизма. "Кто грешит в тиши, греха не совершает".
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:12
          -1
          Цитата: ism_ek
          Знаем мы таких дамочек.... богемных.

          Не знал, что Вы, Илья, знакомы с моей супругой... Она мне про знакомого Илью ничего не рассказывала.
        3. депрессант
          депрессант Сегодня, 08:56
          +3
          Возможность фиктивного трудоустройства всегда была.

          Верно! Жена секретаря обкома в городке моего подросткового возраста и далее -- была трудоустроена... уборщицей! Почему именно на такой работе? А разницы не было... Разумеется, кто-то работал за неё, а ей шёл трудовой стаж. Для пенсии. Это было главное. Потом, ближе к концу, приткнули бы её уже на более высокооплачиваемую работу, определяющую размер пенсии.
          Все знали, все возмущались, молчали -- все!
          Потому что жить хотели. На Кавказе не забалуешь.
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 09:00
            -2
            Цитата: депрессант
            Все знали, все возмущались, молчали -- все!

            Гнилая мораль - гнилое общество!
            1. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 09:28
              +1
              А сейчас не гнилое?)
              Ну бросьте.)
              Везде можно найти гниль.
              Сейчас ее на много больше.
          2. Эдуард Ващенко
            Эдуард Ващенко Сегодня, 10:06
            0
            Все знали, все возмущались, молчали -- все!

            Людмила Яковлевна, вот по этому у Вас так и было: у трусов так всегда.
            А там где я жил в СССР, в Крыму, народ "языкатый" всегда был - такого быть не могло в принципе.
            Мне часто возражают про СССР, так ты ж в Крыму жил, у Вас вся жизнь лучше была. Я возражаю, что жил не в курортном городе, а в полностью промышленном, Керчи, "металлургов и рыбаков".
            Но теперь понимаю, что где воспринимали свое советское гос-во и не молчали, там и был социалистический порядок, конечно в 80-е, в условиях начавшейся ползучей, пока скрытой, капиталистической контрореволюции.
            А там где помалкивали, там и были полки пустые. У нас были не забитые полки, ну уж точно не пустые.
            Потому, что и 1-й секретарь горкома жил в моем дворе, в соседнем доме, в квартире, меньше чем у моих родителей, рабочих.
            И жена его была на виду, замечательная учительница в нашей школе, всеми уважаемая.
            А принцип начальства, оторванного от действительности, всегда простой: помалкивают, значит всё устраивает и все хорошо good
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 09:17
        +3
        Вы про закон о тунеядстве слышали? Две недели после увольнения не устроился на работу - приходят выяснять, почему тунеядствуешь. У меня с этим жена столкнулась, которая ни диссидентом не была ни врагом. Просто хотела устроится куда хотела и нужно было ждать, пока человек уйдет. Замотали...


        За идиотов нас держать не надо. Рыбьей памятью не страдаем и прекрасно помним, что замужняя женщина могла быть просто домохозяйкой.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:22
        +2
        И - чё с того? А то мы не помним, сколько народу при этом числилось на работе просто формально..

        Вы явно не хотите понять истоки такого закона. Ибо ведь если человек не работает - возникает резонный вопрос, на что же он тогда живёт? Либо у него есть незаконные доходы, либо он тупо бомжует. Ни того, ни другого - Советская власть допустить, по крайней мере - массово, никак не могла.

        Насчёт вашего примера - не надо нам тут ля-ля.. Когда в 70-х моего отчима на два года послали в командировку в Казахстан - мы поехали с ним. И мать - не могла там в маленьком городке найти работу по специальности, а на другую - не захотела. И вполне успешно до окончания командировки просидела со мной дома. Представляете - её не то, что не посадили за тунеядство - слова против никто не сказал.. Так что - каждый случай необходимо рассматривать в отдельности..
      4. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:11
        +1
        Цитата: kalibr
        У меня с этим жена столкнулась, которая ни диссидентом не была ни врагом.

        Не врите. Домохозяек никто не отменял. Моя бабушка после войны и выхода замуж на дедушке никогда и нигде не работала. И умерла она в 2001 году. Дедовой зарплаты шахтера хватало, что бы и её и троих детей содержать. И пенсии в 118 рублей с 1970 года им на двоих хватало. А бабуля пенсию вообще не получала.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:40
      -1
      Цитата: ism_ek
      Посмотрите на Китай.

      Смотрю. Типично капиталистическая страна с кучей мультимиллионеров, коррупцией на всех уровнях, где даже пенсия не у всех. И какие там пирамиды разрушены?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:10
        +3
        Цитата: kalibr
        Типично капиталистическая страна с кучей мультимиллионеров, коррупцией на всех уровнях

        Чтоб я так жил по китайски...вот это я понимаю миллионер... smile
        13,5 тонн золота в подвале своего дома.
        Коррупционер Чжан Ци...куда там нашему полковнику из отдела по экономическим преступлениям до него. belay
        Лицо у него прям святого человека, честного и неподкупного трудяги.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:29
        +2
        У вас предельно либерастные взгляды на происходящее в Китае.. А ведь сами китайские товарищи чётко поясняют - у них нонеча растянувшийся НЭП. Построение экономического базиса социализма. И товарищ Си на последнем съезде ясно сказал - этот базис таки построен. В ближайшее время - Китай приступает к строительству социализма..

        Я вам больше скажу - если бы у большевиков и товарища Сталина были гарантированные 40 мирных лет, да ещё и триллионные буржуйские инвестиции - и у нас бы всё пошло совсем по другому.. Но у СССР - на всё про всё было ДЕСЯТЬ лет, и - только свои ресурсы. Посему - иного способа выжить просто не было..

        А вот китайским товарищам - повезло. У них - оказалась совсем другая ситуация. И они - ей просто блестяще воспользовались. Честь им и хвала. Вот что значит компартия-то..
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 09:56
          0
          Цитата: paul3390
          если бы у большевиков и товарища Сталина были гарантированные 40 мирных лет, да ещё и триллионные буржуйские инвестиции - и у нас бы всё пошло совсем по другому.. Но у СССР - на всё про всё было ДЕСЯТЬ лет, и - только свои ресурсы. Посему - иного способа выжить просто не было..

          Как у вас все просто...у СССР было 45 лет мирного времени до перестройки Горбачева...мощнейшая ВПК, развитая наука, образование,громадный административный и военный ресурс...как всем этим воспользовалась верхушка КПСС?
          Абсолютно бездарно...начиная с Хрущева именно с него началось угасание КПСС...людей кормили лозунгами и обещаниями счастливой жизни в будущем одновременно выкачивая ресурсы страны на помощь третьим странам в СЭВ, Африке, Латинской Америки не рассчитав своих сил и возможностей...в итоге народу просто надоело это ожидание райской жизни на фоне экономического роста стран Запада.
          Мало кто вышел на защиту ЦК КПСС в момент переворота ГКЧП... вот показатель доверия людей к коммунистам...все профукали своими же руками.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 10:21
            +1
            надоело это ожидание райской жизни на фоне экономического роста стран Запада.
            Ключевую роль сыграли картинки "райской жизни на Западе", примитивные лубки, которые распространяло кино( в первую очередь кино). Как там жилось в реале, никто толком не знал. И все думали- вот рухнет совок, и у меня будет десятикомнатный дом на взморье с бассейном и полным гаражом на пять машин yes .
          2. paul3390
            paul3390 Сегодня, 10:36
            0
            у СССР было 45 лет мирного времени до перестройки Горбачева

            А вы всерьёз считаете эпоху Холодной войны - мирным временем???

            Насчёт угасания КПСС - согласен. Так и было. Причины же его - я думаю, в проигранной СССР ВОВ. Да - вот так вышло, ВМВ выиграли, а ВОВ - проиграли. Потеряв закритическое количество убеждённых и грамотных коммунистов. Отсутствие которых - и позволило придти к власти хрущёвской накипи...

            Мало кто вышел - по простой причине. Не было движа сверху. Мы привыкли к тому, что нами рулят честные и вменяемые люди. Да - может они и не хватали звёзд с небес, может во многом и ошибались, но мы - им более-менее верили.. И когда вдруг обнаружилось, что нас продали и предали наши же собственные вожди - народ просто впал в ступор.. Не понимая, куда бежать и что хватать. Ибо такого - я в нашей истории что-то не припомню.. У меня в памяти чётко осталось то время - и ощущения неба, свалившегося нам на головы..

            Если бы в руководстве тогда оставался хоть один честный человек, прямо сказавший - люди, нас предают, вставайте - думаю, очень многие пошли бы защищать Советскую власть.. Но такого не оказалось, а низовая система самоорганизации коммунистов была к тому моменту уже полностью разрушена.. Вот и вышло, как вышло. Нам - наперёд наука.
      3. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 09:30
        +1
        Там сейчас другая пирамида строится.
        Пирамида социальных рейтингов.
        По слушайте интернет про это.
  5. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 07:34
    +1
    То есть нам нужно найти нечто неизменное во всех исторических эпохах и на его основе… создать новую периодизацию истории.

    Неизменным фактом является биология. Люди это биологический вид и с этим ничего не поделать.
    Что до власти, то наверху всегда оказываются самые приспособленные к борьбе за власть.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:53
      +3
      Цитата: Dart2027
      Что до власти, то наверху всегда оказываются самые приспособленные к борьбе за власть.

      Социал-дарвинизм в чистом виде... Раздолбаный в пух и прах задо-олго до распада Союза, причем не только в союзе.
      Пример - клоун у власти на Украине. Маразматик в США. Зек в Италии. КУЧА зеков, один другого сменяющих - в Южной Корее. Проще говоря:

      И кто там власть, а кто вроде как обычный налогоплательщик?
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 08:13
        +1
        А зачем вставать, чтобы пожать руку слуге? Выбранная власть - слуги народа!
  6. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:40
    +6
    Всё основано на принуждении
    Несколько лет подряд наблюдаю два диаметрально противоположных примера.
    1. Сам автор исповедует принцип "необходимой достаточности" производимого продукта ("Лучше я писать не буду, даже для Вас, Антон!") который прекрасно вписывается в предложенную им схему принуждения к труду.
    2. Мой собственный брат, одержимый перфекционизмом в работе (сам-то я, по прошествии 30 лет в строительной сфере, отнюдь не "горю" профессией), хотя ни денег, ни известности (и, как следствие толпы заказчиков), ни хотя бы морального удовлетворения, выдаваемое им качество исполнения, не приносят.
    Как быть со вторым случаем, Вячеслав Олегович?
    Спасибо за статью!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:56
      -2
      Цитата: 3x3zsave
      Как быть со вторым случаем,

      Слишком мало информации для обдуманного и полноценного ответа.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 08:10
        +2
        Существует категория людей, достаточно большая, выполняющих работу лучше необходимого. Они-то как раз и не вписываются в предложенную Вами схему принуждения к труду.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:08
          -2
          Цитата: 3x3zsave
          Они-то как раз и не вписываются в предложенную Вами схему принуждения к труду.

          Вписываются, все вписывается, Антон.
        2. Комментарий был удален.
        3. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Сегодня, 09:55
          +1
          Существует категория людей, достаточно большая, выполняющих работу лучше необходимого. Они-то как раз и не вписываются в предложенную Вами схему принуждения к труду.

          Антон доброе утро!
          Выскажу свое мнение на этот счёт. В обществе была и будет такая категория условных "перфекционистов".
          На них многое и держится, вопреки системы.
          Я со студентами провожу такое занятие: передается кривое, искаженное задание HR от "начальника" по найму работника. И подавляющее число исполняющих роль HR в ходе собеседования эти косые и кривые "задания" корректируют до приемлемых.
          Сам как менеджер и директор видел это много много лет: чем более некомпетентный руководитель, тем больше исполнителям надо корректировать его дурь. Все объясняется опять ЭКОНОМИЧЕСКИ и прямо по Марксу good за буквальное исполнение тупых распоряжений сотрудника выгонят, он компенсирует "тупой" приказ свои умением, в противном случае, вылетит с работы и пойдет "продавать свое умение" на рынке труда.
          Что бы лишний раз этого не делать, продажи рискованное дело !!!, лучше "исправить" все на своем рабочем месте и работать на нем.
          Об это еще и Макс Вебер писал, как протестанты-предприниматели эксплуатировали на чем свет "тягу" своих братьев и сестер по вере, склонных к высококачественной работе.
          laughing
          PS кстати в СССР, когда я работал на заводе, не видел, что бы работники с ног валились. В отличие от дня сегодняшнего, 8-10 часов стоит продавщица в магазине на ногах! 10! Постойте лет десять хотя бы так. Нагрузка как на шахтера, а пенсия минимальная и выход в 60 лет.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 10:13
            +1
            Нагрузка как на шахтера
            Потолок не обвалится, лазать по щелям не нужно, воздух не взорвется, да и почище он чем в забое. Не, у шахтеров потяжелей работа.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:58
      -2
      Цитата: 3x3zsave
      предложенную им схему принуждения к труду.

      У меня схема сугубо экономического принуждения - чем не больше работаю, тем больше получаю и лучше живу. Кстати, зайдите, Антон, на "Мнения" - там ностальгический материал про детство.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 08:01
        +3
        Кстати, зайдите, Антон, на "Мнения" - там ностальгический материал про детство.
        Уже прочитал. Спасибо!
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 09:35
        -1
        «Чем больше работаю, тем больше получаю»
        Глубочайшее заблуждение.)
        Принципиальное.)
        Работать надо не «много», а эффективно.
        Иначе самыми богатыми были бы рабы)
  7. Adieu
    Adieu Сегодня, 07:42
    +1
    Пирамида Маслоу отнюдь не незыблема, а всего лишь является одной из популярных теорий мотивации. Тем более что нет совершенно никаких, даже эмпирических данных, которые бы ее подтверждали.
  8. АА17
    АА17 Сегодня, 07:42
    +7
    Статья однобокая.. Хоть автор и старается избежать словосочетания с "...измами", но на самом деле восторгается либеральной экономикой, где главная роль принадлежит индивидуалистам со своими пирамидами.
    ...Есть своя «пирамида» у мультимиллионеров и у… нищих.

    Вывод: автор сторонник рыночной экономики.
    Автор не раскрыл тему принадлежности средств производства: обществу или частнику. Соответственно, не раскрыта тема создания прибавочного продукта и распределения прибавочной стоимости. А это очень важно, если автор претендует "... прогнозировать и дальнейшее развитие общества..."

    П.С.
    ...Требовалось работать в обязательном порядке, иначе человеку грозил тюремный срок за тунеядство – то есть советское общество, по сути, было полуфеодальным, как бы странно это ни прозвучало, и очень многие люди не были заинтересованы в нём в качестве и количестве своего труда...

    Полная ЧУШЬ. Даже комментировать не буду. Видимо автор не жил в СССР.
    В СССР моих родителей и меня никто не заставлял работать.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:52
      0
      Цитата: АА17
      Видимо автор не жил в СССР.

      Не только жил - о том как жил статья на "Мнении", но и 9 лет преподавал в высшей школе историю КПСС и работал лектором ОК ВЛКСМ и РК КПСС. То есть на на самом верху был областной пирамиды власти, но... не так чтобы от неё и далеко. Вхож был даже ко второму секретарю ОК КПСС. Так что знаю очень много такого, чего, увы, Вы как комментатор не знаете.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 09:09
        +3
        Цитата: kalibr
        9 лет преподавал в высшей школе историю КПСС и работал лектором ОК ВЛКСМ и РК КПСС. То есть на на самом верху был областной пирамиды власти, но... не так чтобы от неё и далеко. Вхож был даже ко второму секретарю ОК КПСС.

        Но при этом до отвращения ненавидел Советский Союз! Все ваши статьи просто кричат об этом.

        Выходит вы занимали весьма лицемерную позицию и были ярким представителем прогнившей верхушки из-за которой и разрушился СССР.
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 09:15
        +4
        Не только жил - о том как жил статья на "Мнении", но и 9 лет преподавал в высшей школе историю КПСС и работал лектором ОК ВЛКСМ и РК КПСС. То есть на на самом верху был областной пирамиды власти, но... не так чтобы от неё и далеко. Вхож был даже ко второму секретарю ОК КПСС. Так что знаю очень много такого, чего, увы, Вы как комментатор не знаете.


        Вот оно в чём дело. Это всё прекрасно объясняет и расставляет по своим местам.
        Проблемы в экономике, если их можно назвать проблемами на фоне того что творится в рыночной России начались после "чудес" Хрущёва и первую очередь в превращении партийного руководства в некое новое дворянство. Члены которого если и несли ответственность то только перед своими вышестоящими, которые в худшем случае "накажут" горизонтальным переводом.
        Понятно, что подобная система была очень привлекательна для проходимце всех мастей и прочих мразей. И их со временем там оказалось более чем предостаточно, что и было использовано для развала СССР. Этот самый развал как раз и показал, что настоящих коммунистов в руководстве оставалось катастрофически мало, все они были внизу.
        Собственно, не мной установлен этот критерий, если бывший член КПСС (коммунистом такого назвать нельзя) сейчас поливает грязью СССР, а ещё и саму партию, посредством которой кормился, то однозначно мразь и лжец.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:32
        +1
        но и 9 лет преподавал в высшей школе историю КПСС и работал лектором ОК ВЛКСМ и РК КПСС.

        Мда... Тогда, читая ваши нонешние труды, я начинаю таки более чётко понимать, почему СССР развалился...
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:59
      -3
      Цитата: АА17
      автор сторонник рыночной экономики.

      А это плохо?
      1. АА17
        АА17 Сегодня, 08:30
        +6
        Вячеслав, ни сколько не удивлён.
        9 лет преподавал в высшей школе историю КПСС и работал лектором ОК ВЛКСМ и РК КПСС.

        Многие непосредственные и главные идеологи ликвидации СССР были "членами" КПСС
        Чубайс - "...Был членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в 1977-1991 годах....)
        Е. Гайдар - "...В 1987-1990 годах – редактор экономического отдела и завотделом экономической политики, член редколлегии журнала ЦК КПСС "Коммунист"..."
        А это плохо?

        Вячеслав, объясните: почему все идеологи и страстные сторонники рыночной экономики находятся на государственной службе или используют государственную поддержку: Чубайс, Гайдар, Кудрин, Улюкаев, Силуанов, Кузьминов, бывший ректор ВШЭ и т.д. ?
        А у Вас какие успехи в предпринимательской деятельности?
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:10
          -5
          Цитата: АА17
          А у Вас какие успехи в предпринимательской деятельности

          В 90-ые годы имел свой собственный журнал - первый такой журнал в России и фирму, производившую модели танков и фигурки солдатиков. Но потом надоело. Работы больно уж много. Опытным путем выяснил, что самое выгодное для меня - писать!
          1. АА17
            АА17 Сегодня, 10:11
            0
            ...Опытным путем выяснил, что самое выгодное для меня - писать!...

            Значит Вы писатель, литератор. "...Литература [лат. lit(t)eratura, буквально — написанное, от lit(t)era — буква], один из основных видов искусства — искусство слова..."(с). И вы являетесь сторонником рынка. Деньги Вы получаете от существующей Власти.
            "...Искусство продается за кусок хлеба, не может не продаваться, ибо художник хочет жить. Для того чтобы жить, он вынужден продавать плоды собственного гения. Поскольку капиталистическая система знает только товар, который покупается и продается, она превращает в товар и творения искусства. Как ткани и кофе, так и художественный товар должен завоевать себе рынок. ...Какова же участь тех, кто, склонившись перед требованиями рынка, завоевал мишурный успех? Они становятся жертвой ремесленного шаблона или рабами конъюнктуры. Капризные законы ярмарки буржуазного искусства все время гонят их вперед. Язва конкуренции уничтожает внешние и внутренние предпосылки для вынашивания значительных произведений. В лихорадочной спешке выпускают свою продукцию художники — лишь бы не опоздать на рынок искусства, называемый выставкой; с той же поспешностью создает композитор «гвоздь» нового сезона; писатель работает до изнеможения, чтобы не опоздать к рождественскому базару. Превращаясь в предприимчивого дельца и торговца художественным товаром, творец гибнет, а сокровищница его искусства скоро иссякает: создатель культуры становится ее фальсификатором... " (Клара Цеткин. Искусство и пролетариат)
          2. ИванИванычИванов
            ИванИванычИванов Сегодня, 10:34
            0
            В 90-ые годы имел свой собственный журнал - первый такой журнал в России и фирму, производившую модели танков и фигурки солдатиков. Но потом надоело. Работы больно уж много.

            Во как, оказывается при капитализме тоже работать приходится. Неожиданно.
            И не все миллионерами становятся, а ведь как мечталось об этом, преподавая историю КПСС.
            Так что, получается, дело не в гулагах, а в Шпаковских.
      2. Illanatol
        Illanatol Сегодня, 09:21
        +2
        Цитата: kalibr
        А это плохо?


        Да. У рыночной экономики нет будущего. Данная модель развития может функционировать лишь при непрерывном количественном росте, как производства, так и потребления. Но этому поставлен естественный барьер в виде ограниченности планетарных ресурсов... а до Пандоры мы еще нескоро дотянемся.
      3. Stas157
        Stas157 Сегодня, 09:22
        +3
        Цитата: kalibr
        Цитата: АА17
        автор сторонник рыночной экономики.

        А это плохо?

        Нет, просто старо. "Рыночек все порешает" уже не работает. Вчерашний день. Проходили! И теперь даже немцы в дискуссии, что лучше в экономике: конкуренция или кооперация, признают, что кооперация (социализм плановая экономика) - более выигрышная.
      4. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:43
        0
        Смотря что вы под этим понимаете. Рынок рынку - таки рознь. Ибо очень многие элементы рыночной экономики существовали и в сталинском СССР. Но вы-то, судя по опусам - адепт рынка по чубайсу, не так ли? Тогда - да, это очень плохо. Что мы все воочию и лицезреем нонеча.
  9. депрессант
    депрессант Сегодня, 08:35
    +1
    Доброго утра и хорошего дня уважаемому Автору и всем коллегам, давшим себе труд к размышлениям!
    Нет, не пирамида "измов" и не пирамида Маслоу. Нечто иное лежит в основе общественного развития, разделяемого на условные этапы так, как видят их классики того или иного философо-экономического направления. А именно -- закон, которому подчиняется вся живая и даже неживая природа.

    Началось всё с того, что в своё время, читая Стругацких, обратила внимание на мелькнувший термин "теория вертикального прогресса"... Ну, мало ли, подумала я. Ведь фантастика, что-то эдакое необходимо было сказать, вот и сказали.
    Что заставило меня вспомнить простенькую, хорошо функционально определяемую теорию вертикального прогресса? Постоянно упоминаемые в прессе сакральные даты, одной из которых является 2030 год. По другим версиям -- 2035. Очевидно, все зависит от того, сколько знаков после запятой используют в числе "е" и от какой даты считают период.
    Ну, грустно усмехнулась...

    В общем, здравствуйте! wassat )))
  10. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:47
    +1
    Доброе утро всем! hi

    Цитата: Автор
    «А что-нибудь постоянное в истории есть?»

    Интересно, интересно, но...

    Цитата: Автор
    И самое интересное, что нечто «такое неизменное» в нашей жизни действительно есть. Это наше отношение к труду!

    Да ну! belay Не согласен! am Не надо забывать, что у человека есть своё мнение! Сегодня он думает, что такой хороший труд! А завтра у него вдруг настроение испортилось, и он думает: какая плохая работа! Это во-первых.
    Во-вторых, не стоит забывать про социальные лифты! Давайте рассмотрим вот такой пример. Пусть Олег работал в городе A водителем автобуса, нового и комфортного. но вдруг он перехал в город B на ту же проффессию, но там более старое, не совсем комфортное оборудование. Где ему было приятно работать? Понятно, что в городе А. Отсюда и отношение к труду.

    P.S. Я бы хотел бы ещё кое-что сказать, но потом. Хорошего всем дня!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:12
      -2
      Цитата: Kojote21
      Доброе утро всем! hi

      Цитата: Автор
      «А что-нибудь постоянное в истории есть?»

      Интересно, интересно, но...

      Цитата: Автор
      И самое интересное, что нечто «такое неизменное» в нашей жизни действительно есть. Это наше отношение к труду!

      Да ну! belay Не согласен! am Не надо забывать, что у человека есть своё мнение! Сегодня он думает, что такой хороший труд! А завтра у него вдруг настроение испортилось, и он думает: какая плохая работа! Это во-первых.
      Во-вторых, не стоит забывать про социальные лифты! Давайте рассмотрим вот такой пример. Пусть Олег работал в городе A водителем автобуса, нового и комфортного. но вдруг он перехал в город B на ту же проффессию, но там более старое, не совсем комфортное оборудование. Где ему было приятно работать? Понятно, что в городе А. Отсюда и отношение к труду.

      P.S. Я бы хотел бы ещё кое-что сказать, но потом. Хорошего всем дня!

      Понятия "хороший труд" и "плохой труд" к формам принуждения отношения не имеют.
  11. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:53
    +3
    Очень странное утверждение автора, что после закрытия ГУЛАГа, у СССР начались проблемы. По разным данным вклад в общий ВВП был порядка 2.5%. Неужели их исчезновение уничтожило страну? Неужели "северные" разорили государство? Кстати, высокие зарплаты там компенсировались и высокими ценами. Помните про надписи 1, 2 и 3 пояс на продуктах?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:13
      -2
      Цитата: Любитель_чтения
      начались проблемы

      А они не начались?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Любитель_чтения
      Помните про надписи 1, 2 и 3 пояс на продуктах?

      Эти цены не намного отличались. Лет пять назад разбирал диван 70-х годов у покойной троюродной бабули, чтоб на помойку отнести, там наклейку увидел:
      "Мягкий уголок "Сирень". Диван, два кресла, журнальный столик и торшер. Цена 1 пояса - 417 рублей, второго 420, третьего - 423." Различие в какой то процент. И как понимаю, пояса, это не юг-центр-север, а цена перевозки товара в зависимости от расстояния от производителя до магазина, иначе никакой логики не вижу.
  12. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:10
    0
    поскольку в одном из «периодов» очень часто присутствует определённый процент предыдущего, так что приходится постоянно говорить о «пережитках» и многоукладности экономики.


    И ростки будущего "периода", можно добавить. И "периоды" в одно время могут быть разные даже у соседних народов, взаимно влияя на прогресс и развитие.
  13. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:19
    +1
    Совершенно очевидно, что выдержать конкуренцию с обществом экономического принуждения, где никто никого не заставляет на себя работать силой, но где от качества и количества работы сильно зависит собственное благополучие каждого, такое общество не могло.


    Могло и выдерживало. Но вы нарушаете критерии подлинно научного сравнения.
    "Две системы можно сравнивать по заданному параметру, если остальные параметры двух систем схожие, различаются лишь в пределах статистической погрешности".
    Так что сравнение СССР с Западом - мимо кассы, все параметры различны.

    По большому счету неважно, какой вид принуждения (экономический или внеэкономический) используется: все равно это принуждение. Кнут или пряник - результат один.
    Зависимость собственного благополучия от качества и количества труда есть и в концлагере: хорошо работаешь - получаешь двойную пайку, плохо - в карцер на хлеб и воду.
  14. ee2100
    ee2100 Сегодня, 09:52
    +5
    Очередная параноидальная чернуха от Шпаковского.
    То,что развал СССР сломал ему партийную карьеру, это мы уже знаем, а он так метил на вершину пирамиды!
    От сюда и его ненависть ко всему строю.
    Такое чувство, что автор ни дня не работал во времена СССР на производстве. Скорее всего так и было.
    Чем отличался развитой социализм от капитализма? Только собственностью на средства производства (грубо).
    Рабочий должен был качественно выполнять план. Если не выпонил план или выпустил некачественный продукт - минус в зарплате. Опоздал - минус. И т.д.
    Чем это отличается от сегодняшнего капитализма, который автор стыдливо называет "рыночной экономикой"?
    Почему произошёл развал СССР это отдельная тема.
    "Заплечных" нет ,а есть плечевые. Лучше автору надо готовить статью, а то за эту халтуру в СССР не заплатили бы 100% гонорар.
    Заплечных дел мастер- это палач, уж это Шпаковскому, как историку положено знать.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:28
      +1
      Такое чувство, что автор ни дня не работал во времена СССР на производстве. Скорее всего так и было.


      Это так:
      http://www.penzahroniki.ru/index.php/publikatsii/109-shpakovskij-v-o/759-ob-avtore-shpakovskiy

      И это не тянет на иноагент?

      с 2010 — член редколлегии журнала «Наука и техника» (Украина), с ноября 2013-ого — «European Social Science Journal» («Европейский журнал социальных наук»).

      В эти же годы осуществлялось сотрудничество с журналами Великобритании — «Таnкетте» и «War gamer», «Battle Place», Бельгии — «La Figurine», Австралии — «Plastic modeler», Японии — «Model Graphics», США — «Fine scale modeler», Чехии — «Modelarj», Новой Зеландии — «Tank TV»
  15. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 09:58
    0
    Вот она – «пятичленка» в форме пирамиды!
    - "вершины пирамиды" еще не достигли, а уже в низ процесс пошёл.
  16. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 10:38
    0
    Ведь недаром все экономические проблемы СССР начались после 1959 года, когда закрылись последние лагеря ГУЛАГа
    Ну ведь "перестроечная" ерунда же! Есть целый ряд исследований о вкладе ГУЛАГа в экономику СССР, которые дают реальную, а не пропагандистскую картину. Например, в антисоветской по сути работе А. Цепкаловой говорится:
    Силами НКВД/МВД осуществлялось примерно десятая часть государственного капстроительства, и ведомство давало в среднем 2,3% стоимости промышленной продукции страны.
    ...Максимальная численность заключенных в СССР составляла 2,5 млн. человек (в 1950 г.), в то время как общее количество рабочих и служащих в народном хозяйстве в том же году равнялось 40,4 млн. человек. При этом из 2,5 млн. заключенных лагерей и колоний ГУЛАГа трудоспособных насчитывалось около 2 млн. человек. Очевидно, что трудфонд ИТЛ и ИТК был невелик и составлял чуть более 6% общесоюзного