Германия готовится к отключению последних оставшихся в строю атомных электростанций

В Европе и особенно в Германии уже давно проводили политику, направленную на отказ от наносящей вред экологии атомной энергетики. И Берлин планомерно шел к этому. Однако энергетический кризис, вызванный отказом от российских энергоресурсов, вынудил многих по-иному взглянуть на эти планы. В стране разразились серьёзные дискуссии по этому поводу, а закрытие ряда атомных станций откладывалось.И вот теперь, взвесив все за и против, немецкие власти всё же решились на окончательный отказ от собственной атомной энергетики. Как стало известно, сегодня в Германии отключают последние из остававшихся в строю три АЭС – «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».Эти атомные станции планировалось отключить ещё 1 января этого года, но из-за проблем с поставками энергоносителей из России власти отложили отключение станций до 15 апреля. Сообщается, что немецкое правительство решило больше не продлевать работу АЭС.Напомним, что власти ФРГ приняли решение о постепенном отказе от атомной энергетики в 2011 году на фоне аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.По мнению экспертов, Германии будет нелегко найти альтернативу одновременно атомной энергии и российским энергоносителям. Несмотря на это, Берлин планирует к 2045 году полностью перейти на зеленую энергетику.