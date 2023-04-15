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Германия готовится к отключению последних оставшихся в строю атомных электростанций

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Германия готовится к отключению последних оставшихся в строю атомных электростанций

В Европе и особенно в Германии уже давно проводили политику, направленную на отказ от наносящей вред экологии атомной энергетики. И Берлин планомерно шел к этому. Однако энергетический кризис, вызванный отказом от российских энергоресурсов, вынудил многих по-иному взглянуть на эти планы. В стране разразились серьёзные дискуссии по этому поводу, а закрытие ряда атомных станций откладывалось.


И вот теперь, взвесив все за и против, немецкие власти всё же решились на окончательный отказ от собственной атомной энергетики. Как стало известно, сегодня в Германии отключают последние из остававшихся в строю три АЭС – «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».

Эти атомные станции планировалось отключить ещё 1 января этого года, но из-за проблем с поставками энергоносителей из России власти отложили отключение станций до 15 апреля. Сообщается, что немецкое правительство решило больше не продлевать работу АЭС.

Напомним, что власти ФРГ приняли решение о постепенном отказе от атомной энергетики в 2011 году на фоне аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

По мнению экспертов, Германии будет нелегко найти альтернативу одновременно атомной энергии и российским энергоносителям. Несмотря на это, Берлин планирует к 2045 году полностью перейти на зеленую энергетику.
Использованы фотографии:
Википедия/E.ON Kernkraft GmbH
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43 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
    +6
    Как стало известно, сегодня в Германии отключают последние из остававшихся в строю три АЭС
    Мои поздравления)) немчуре! И эти допрыгались-доскакались. Хворост и сушняк будет топовым товаром у гансов). laughing
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:02
      +6
      За отключение немецких АЭС. drinks
      Помянем немецкую атомную энергетику. drinks drinks drinks
      Угольные электростанции тоже надо отключить. Неэкологично.
      Немецкие гидроэлектростанции нарушают естественную экологию рек. Нужно отключить и снести все дамбы.
      Немецкие ветрогенераторы своими винтами убивают птиц. Запретить ветрогенерацию.
      Все немецкие электростанции нарушают естественное магнитное поле Земли. Вредное излучение. Запретить.
      Литий-ионные и все остальные батареи и аккумуляторы очень вредят экологии.
      Немецкие двигатели внутреннего сгорания наносят природе вред больше, чем АЭС.
      Для экологии полезно, чтобы все немцы ездили на лошадях и велосипедах, и топили дома кизяками. good И вообще отапливать дома это неэкологично. Чтобы согреться зимой, немцам нужно скакать, как украинцы.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:10
        +4
        Туда им и дорога, пусть пилят все что хотят, но у себя. Дальше пойдет деиндустриализация ы.
        1. Kotofeich
          Kotofeich Сегодня, 11:02
          +2
          Цитата: Mitos
          Туда им и дорога, пусть пилят все что хотят, но у себя

          О хотят нам нагадить.
          Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa. "Федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии с призывом включить гражданский атомный сектор. Это должно стать частью следующего пакета санкций", — уточнил он.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:25
        +3
        Какие ещё лошади! Вы совсем того? Это навоз, навоз это метан! Нельзя лошадей!
        Кстати, и от немцев навоз, а навоз это метан! Долой и самих немцев! Кроме тех, разумеется, которые вообще не серут!
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:10
      +1
      Не хочу торопиться со злорадством о замерзании немцев в будущем. Наоборот, возникает подозрение, что мои мозги заср...ы родной пропагандой о незаменимости для них традиционной энергии. Хотелось бы дожить и посмотреть, что будет в Германии через пару лет. Но мы же не откажем им, если они попросят проложить электрокабели по дну Балтийского моря, вместо Северных потоков? smile
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 10:59
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Хотелось бы дожить и посмотреть, что будет в Германии через пару лет

        Все эти истории о великой и экологически чистой энергии рассказывают уже лет 30. Вот только все попытки на них перейти заканчиваются пшиком.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:36
    +4
    Безумная Грета будет довольна до соплей от дубаря wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:56
      +4
      Цитата: Alien From
      Безумная Грета будет довольна до соплей от дубаря

      Уберут атом, перейдут на каменный уголь и торф, хрен редьки не слаще.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:35
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Уберут атом, перейдут на каменный уголь и торф, хрен редьки не слаще.

        Мне всегда казалось, что задыхающемуся человеку всё равно, через что дышать - через коктейльную трубочку или через "маслопроводный шланг". Лишь бы воздуху глотнуть.
        Наступать себе на бубенцы Угробить последний источник дешёвой энергии в условиях энергетического кризиса - ну не может нормальный человек принять такого решения!
        Мне кажется, что это очередной шаг заокеанских "друзей" Германии с целью показать, что окончательная власть над Германией достигнута. Прикажут "ливерной колбасе" в Бундестаге прыгать на одной ноге в балетной пачке - и будет прыгать. Сделает вид, что понял это как дружескую шутку.

        Моему школьному другу, ныне уважаемому в своих кругах психиатру, в Германии работы - поле непаханое... Уж всё правительство германское точно можно смело переводить на ПМЖ в возглавляемое им специализированное лечебное учреждение закрытого типа. Он на них вторую докторскую диссертацию защитит.
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 11:54
      0
      Грета она... но доля атомной генерации в Германии не так велика - Выработка на АЭС составила всего 6,4% от всего объема против 12,6% в 2021 году.
      Но для Греты есть и порядочная ложка дегтя в этой "медовой" новости - Доля угольных электростанций в общем объеме генерации электроэнергии в Германии в 2022 году выросла до 33,3% по сравнению с 30,2% годом ранее... На ветряные электростанции пришлось 24,1% выработанной в прошлом году электроэнергии против 21,6% в 2021 году, на солнечные – 10,6% против 8,7%, на ГЭС – 3,2% против 3,5%. https://www.interfax.ru/world/890991
      ГЭС падают - обмеление рек (засухи), солнце и ветер величины не постоянные (прошлое безветрие задравшие цены на газ)...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:39
    +1
    Откуда они будут брать электроэнергию?А?Друзья с востока-поленья возьмут в оборот..
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:51
      +3
      Откуда они будут брать электроэнергию? - из соседних стран. Соседи от атомной энергии не отказывались.
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 09:58
        +2
        Цитата: monetam
        Откуда они будут брать электроэнергию? - из соседних стран.

        А будет ли у "соседних стран" излишек эл./энергии, да ещё и в потребных Германии колличествах?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:05
        0
        Цитата: monetam
        Соседи от атомной энергии не отказывались.

        Белорусская АЭС без нагрузки прозябает, батька не откажет, хоть и натворила немчура в ВОВ на территории Белоруссии.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:54
          +1
          За звонкую монету или за поставки кое-чего дефицитного Батько конечно не откажет.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 11:41
            0
            Цитата: Nexcom
            За звонкую монету или за поставки кое-чего дефицитного Батько конечно не откажет.

            Рассуждая о том, из чьей нефти сделана солярка, на которой ездят украинские танки, прихожу к выводу, что не только Батька "не откажет".
            Вот не хотел бы об этом даже думать, а оно само... "Контрактные обязательства", вдушубогамать их...
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:40
    +5
    Пунктуальность и аккуратность германцев сделала их нацией инженеров, но в политике ......, так и хочется сказать упрямство достоинство ослов.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 11:00
      +3
      Цитата: Аркадич
      но в политике ......, так и хочется сказать упрямство достоинство ослов

      Просто у них нет своих политиков. Бербок прямым текстом заявила, что ей плевать на мнение немцев.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:40
    +5
    И при этом они на электокары переходить собрались. Электричество в розетке выращивать собрались наверное))))
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:52
      +2
      По ходу немчура всё таки решила назло бабке отморозить уши! Фраза Лаврова request
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:03
        +2
        Король умер.. Да здравствует король!
        Польша, чтоли
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: Alien From
        По ходу немчура всё таки решила назло бабке отморозить уши! Фраза Лаврова request

        Те самые уши, фигурально выражаясь, уже отморожены настолько, что и следов не наблюдается, что они там когда-то были.
        Что теперь отмораживать будут? Выступающих частей организма ещё много осталось.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:44
    +1
    И???
    Германия решила поступить вот таким образом. Для нас сейчас это имеет какое то значение? Мы получали какие то деньги в бюджет РФ?
    Если не получали (этого не знаю), то просто смотреть на то, что получится в Германии. Наверное АЭС выключить сложнее, чем электроплиту. И что то делать придётся и с топливом, и с комплексов сооружений, и с безопасностью. И какая то страна заработает на помощи Германии в выключении АЭС. Какая же???
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:51
    +2
    В психиатрии есть такой раздел - скарфинг, или по другому асфиксиофилия - самоудушение с целью получения сексуального удовольствия. Всё бы ничего, но по статистике каждый восьмой скарфингер заигрывается и не успевает заметить, что удушил себя насмерть. Вот и Германия представляется мне таким экстремальным извращенцем - такое ощущение, что на уровне коллективного бессознательного Германия ловит кайф от самоудушения. И что-то мне подсказывает, что спохватиться и отыграть назад, чтобы выжить она не успеет.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      В психиатрии есть такой раздел - скарфинг, или по другому асфиксиофилия - самоудушение с целью получения сексуального удовольствия. Всё бы ничего, но по статистике каждый восьмой скарфингер заигрывается и не успевает заметить, что удушил себя насмерть.

      Неплохой, в целом, актёр был, а туда же...


      Я почему-то именно его и обстоятельства его смерти вспомнил, когда прочитал, что Германия в условиях энергетического кризиса(!) ещё и атомные электростанции закрывает.
  8. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 09:53
    +1
    Отличная новость!) Немцам - так держать! Пиндо.сам осталось ещё прогнуть легушатников и добить некоторых особенно непослушных бывших членов Варшавского договора. И тогда голубая мечта дяди Сэма - недееспособная и полностью зависимая в энергетическом плане Европа станет реальностью))
  9. astronom1973n
    astronom1973n Сегодня, 09:54
    0
    Вот какие няшечки-немцы! Из за блага для окружающей природы отключили АЭС! Только нутро фашистское не спрячешь ни за какими делишками! Что танки и вооружение немцев опять делают на территории бывшей УССР? А инструкторы, а боеприпасы, которые убивают наших солдат? То ,что мы простили фашикам наших убитых и зверски замученных людей, уже нам аукнулось! А им забылось. Потому как для нас всегда должен быть лозунг: "Никто не забыт, ничто не забыто!" Желаю "здравия" потомкам недобитых фашиков и участи карфагенцев. Искренне.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 10:12
      +1
      Нет не из за блага для окружающей среды, а из за страха перед возможными авариями. А вероятность аварии существует у любой техники.
      Страх и решение о отключении АЭС пришёл после Фукусимы.
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 09:55
    -2
    Несмотря на это, Берлин планирует к 2045 году полностью перейти на зеленую энергетику.

    45 год - знаковый год! Капут, он в любом веке - капут! lol
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:01
    -2
    Берлин планирует к 2045 году полностью перейти на зеленую энергетику.

    А что, запросто перейдут. Промышленности у них к этому времени не останется, бабы подмываться перестанут, попу можно будет подтирать опавшими листьями, причем сначала одной стороной, а потом другой, старики и младенцы вымрут от холода и как итог - оставшимся будет ХОРОШО! fool crying
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    -1
    Правильной дорогой идёте товарищи немцы,Макорон не против,а если он придушит экспорт электроэнергии в Германию с Французских электростанций?
  13. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 10:07
    0
    Откуда у них теперь электричество?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 10:21
      -1
      Из розетки )
      Покупают у Франции, которая располагает большим количеством АЭС и строит новые. Причём строит у границы с Германией. Да и Польша засуетилась и планирует строительство новой АЭС.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: Светлан
        Из розетки )
        Покупают у Франции, которая располагает большим количеством АЭС и строит новые. Причём строит у границы с Германией. Да и Польша засуетилась и планирует строительство новой АЭС.

        Германия продаёт Франции больше электроэнергии, чем покупает.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:11
          +1
          Как это помягче сказать.В водить в заблуждение на сайте не принято.Германия Франции продаёт на 550 млн $ электроэнергии,а покупает на 990 млн $ у Франции.Разница почти в два раза. Больше всего у Германии электроэнергии покупает Швейцария на 2 ,1млрд $.По экспорту в Европе 1 Франция и только вторые Германия с отставание в 10 %.У нас в России есть доступ к сайтам экспортно импортных операций ЕС ,а вас в Израиле ?Там вас что то особенное печатают?
  14. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:31
    +2
    Что то их действия противоречат элементарному здравому смыслу: если верить нашей прессе, то у немцев энергетический голод. Российского газа фактически нет, демократический газ дОрог, зеленая энергетика оказалась дорогой заманухой с низкой эффективнотью. А теперь еще ядерную энергетику рушат. Ну, ведь не могут быть там в правительстве все поголовно идиоtaми и самоубийцами, превращаюшими развитую промышленную державу в отсталую побирушку?
    Или на самом деле у немчуры все не так плохо с электричеством, как нам говорят?
  15. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:44
    -1
    'перейти на "зелёную энергетику"- солнечные, гидро и ветро станции .
    Как говорится:"вольному воля,а спасенному рай", а я посмотрю на результат.
    Я любопытна как кошка
  16. Волк
    Волк Сегодня, 10:53
    +1
    Согласен в полностью с Александром Х .
    Цитата:
    Ну, ведь не могут быть там в правительстве все поголовно идиоtaми и самоубийцами, превращаюшими развитую промышленную державу в отсталую побирушку?

    Мы все забили как убивали Руских Учених физиков Холодной Фузии , некатори ушли на запад в 90 те годы.
    Тогда Немчура начела интенсивно исследование холоднее фузии!!!
    Так что жалеть немцов рано у их наверное ест решение по энергетике.
    Другая веш что сказал один знаменитый писател в Сербии , что после всего что Немци натворили в 20 веке и начелом 21 века и сейчас что творят, Немцами необходимо было запретить пользоваться ножами за обедом , а мир допустил что бы они имели армию и ВПК ? Ето головни проблем !!!
  17. ИССИДОР
    ИССИДОР Сегодня, 11:19
    -1
    Очень радостное для России событие! Меньше энергии - меньше военной помощи гейпарадникам четвертого рейха.
  18. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 11:22
    -1
    По мнению экспертов, Германии будет нелегко найти альтернативу одновременно атомной энергии и российским энергоносителям. Несмотря на это, Берлин планирует к 2045 году полностью перейти на зеленую энергетику
    Это лишнее подтверждение тому, что у них в энергетике всё не так критично как нас неоднократно уверяли...
  19. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:26
    0
    Чтобы улучшить экологию надо прежде всего закрыть все заводы.
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    Потенциального суицидника бесполезно уговаривать и заставлять изменить решение. Если не сегодня, то завтра он совершит задуманное. Как собирается дальше существовать Германия это сегодня ее проблемы. Понятно одно, что в ближайшие десятилетия ей ничего хорошего не светит. А Польша будет радостно скакать на могиле ее экономики.