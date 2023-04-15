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ВС РФ предприняли наступление на позиции ВСУ в Новокалиновском и Первомайском районах на Авдеевском направлении

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ВС РФ предприняли наступление на позиции ВСУ в Новокалиновском и Первомайском районах на Авдеевском направлении

По состоянию на утро 15 апреля российские вооруженные силы продолжали активные наступательные действия на ряде ключевых направлений. Такой вывод можно сделать из обзора утренней сводки генерального штаба ВСУ, а также материалов российских военных корреспондентов.


Генштаб ВСУ сообщил о наступательных действиях ВС РФ в Новокалиновском и Первомайском районах на Авдеевском направлении. По сообщениям военкоров, артиллерийские расчеты ВС РФ ночью и утром обстреливают позиции ВСУ на Авдеевском направлении.

Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет наносить удары с максимальной точностью, поражая личный состав и технику противника.


Активная работа артиллерии фиксируется и на Марьинском направлении. В самой Марьинке продолжаются ожесточенные бои, об атаках российских подразделений сообщает и украинское командование. Вчера военкор Александр Сладков сообщал, что российские войска взяли под контроль все многоэтажки города.

В Артемовске (Бахмуте) бои также носят очень интенсивный характер. Telegram-каналы ЧВК «Вагнер» сообщают об активных действиях «музыкантов» по взятию украинских формирований, находящихся в городе, в «клещи».

Украинское командование пишет об атаках российских войск на Краснолиманском направлении. Здесь ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка и Диброва.

Кроме того, ВС РФ нанесли ряд ракетных и артиллерийских ударов по объектам противника в Славянске, Краматорске, Очакове. В Очакове поражены цели в районе порта, где концентрировались морские беспилотные аппараты, переданные украинским вооруженным силам западными странами.
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7 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:09
    +7
    Бейте нациков парни, берегите себя hi Гордимся Вами
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:30
    +2
    Нужно останавливать поставки оружия на Украину. Тогда их фронт рухнет через 1-2 месяца. Для этого нужно создавать угрозу для США. Сделать предупредительный выстрел,так сказать. Ядерный фейерверк над Вашингтоном,на высоте 150км для этого очень хорошо подойдёт!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:41
      +5
      Ядерный фейерверк над Вашингтоном, на высоте 150км для этого очень хорошо подойдёт!
      Ух ты! А так разве можно? Как мы не догадались до этого раньше? Всё, ищу свою портупею и....бегу с этим предложением на доклад к Шойгу. Дырочку на кителе под орден продырявлю на ходу... fellow
    2. литий17
      литий17 Сегодня, 10:43
      +4
      Цитата: Герман 4223
      Нужно останавливать поставки оружия на Украину.

      Для этого достаточно нанести удары по шести пунктам в результате которых настанет паралич сообщений в Украине, по словам полковника Квачкова. По его же словам (на основе инсайдеров в нашей власти ), это нанесет ущерб нашему бизнесу. Выводы делайте сами!
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:45
      0
      Ядерный фейерверк над Вашингтоном

      Дядя, ты в своём уме? Сколько же полоумных здесь собралось...
      А насчёт прекращения поставок оружия, так это одни непонятки... если только одна дорога и она простреляна, то как ...?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:25
        +2

        В сети появились кадры боевого применения ударного БЛА большой продолжительности полета «Иноходец». Камера аппарата запечатлела уничтожение двух целей в частном секторе Авдеевки.В открытых источниках мало свидетельств использования аппарата этого типа в ходе СВО: последние видео с ним были опубликованы еще весной в ходе боев в Мариуполе. Однако в действительности «Иноходцы» с того момента постоянно и без перерывов осуществляли боевые вылеты в интересах командования на нескольких направлениях.

        Хотя у дрона есть ударный комплекс вооружения, чаще всего их используют именно для разведки и целеуказания. Это особенно оправдано в условиях работы вражеской ПВО и угрозы потери аппарата.Благодаря камере высокого разрешения БЛА может наблюдать за позициями противника с предельной дистанции, корректировать удары и фиксировать поражения целей.По предварительным данным, беспилотник вылетел на поражение наземных целей после работы боевой авиации и с помощью тепловизора оператор успешно отработал по колонне с техникой многоцелевыми тактическими ракетами Х-БПЛА (9М133ФМ-2) с термобарической боевой частью.На выходе из района выполнения боевой задачи оператор дрона обнаружил склад с боеприпасами и позиции 120-мм миномётов ВСУ, расположенные в районе ул. Виноградной в Авдеевке, неподалёку от цехов завода «Кварц» и в 500 м от промзоны Авдеевского коксохимического завода. После обнаружения целей с беспилотника по координатам были применены высокоточные артиллерийские снаряды.

        https://donbasstoday.ru/14-04-2023-vs-rf-prorvali-oboronu-vsu-u-avdeevki-i-zahvatili-uchastok-trassy-karta-boevyh-dejstvij/
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:58
    +1
    Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет наносить удары с максимальной точностью, поражая личный состав и технику противника.
    Манная каша и не вкусна, и не полезна. request