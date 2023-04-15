ВС РФ предприняли наступление на позиции ВСУ в Новокалиновском и Первомайском районах на Авдеевском направлении

По состоянию на утро 15 апреля российские вооруженные силы продолжали активные наступательные действия на ряде ключевых направлений. Такой вывод можно сделать из обзора утренней сводки генерального штаба ВСУ, а также материалов российских военных корреспондентов.Генштаб ВСУ сообщил о наступательных действиях ВС РФ в Новокалиновском и Первомайском районах на Авдеевском направлении. По сообщениям военкоров, артиллерийские расчеты ВС РФ ночью и утром обстреливают позиции ВСУ на Авдеевском направлении.Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет наносить удары с максимальной точностью, поражая личный состав и технику противника.Активная работа артиллерии фиксируется и на Марьинском направлении. В самой Марьинке продолжаются ожесточенные бои, об атаках российских подразделений сообщает и украинское командование. Вчера военкор Александр Сладков сообщал, что российские войска взяли под контроль все многоэтажки города.В Артемовске (Бахмуте) бои также носят очень интенсивный характер. Telegram-каналы ЧВК «Вагнер» сообщают об активных действиях «музыкантов» по взятию украинских формирований, находящихся в городе, в «клещи».Украинское командование пишет об атаках российских войск на Краснолиманском направлении. Здесь ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка и Диброва.Кроме того, ВС РФ нанесли ряд ракетных и артиллерийских ударов по объектам противника в Славянске, Краматорске, Очакове. В Очакове поражены цели в районе порта, где концентрировались морские беспилотные аппараты, переданные украинским вооруженным силам западными странами.