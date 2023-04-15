Глава парламента Крыма призвал перестать воспринимать Украину как государство

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал к тому, чтобы переставать воспринимать Украину как государство, потому что в настоящее время она является не более, чем территорией, на которой некоторая группа людей захватила власть.
Как сообщает РИА Новости, глава крымского парламента также подчеркнул, что Украина давно не является суверенным государством, гражданским обществом и социально-экономической единицей. Она превратилась в разоренную страну, обладающую "астрономическим объемом долгов".
Константинов также отметил, что возглавляющий киевский режим Зеленский сделал все для развала Украины, для того, чтобы она "аннигилировалась и превратилась в зомби". Самым страшным в создавшейся ситуации глава парламента Крыма считает то, что Украина сама выбрала такой путь.
Ранее глава крымского парламента заявил, что вслед за потерей выхода к Азовскому морю Украину необходимо лишить также и побережья Черного моря, а в настоящее время подконтрольные киевскому режиму южные регионы должны быть возвращены в состав России.
По словам Константинова, будущее территории Украины будет являться предметом политических торгов, для которых решающими станут итоги спецоперации. Однако, все юго-восточные регионы Украины, в том числе и Черноморское побережье - это российские территории, доставшиеся другому государству, и эти территории необходимо вернуть законному владельцу.