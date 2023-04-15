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Глава парламента Крыма призвал перестать воспринимать Украину как государство

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Глава парламента Крыма призвал перестать воспринимать Украину как государство

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал к тому, чтобы переставать воспринимать Украину как государство, потому что в настоящее время она является не более, чем территорией, на которой некоторая группа людей захватила власть.


Как сообщает РИА Новости, глава крымского парламента также подчеркнул, что Украина давно не является суверенным государством, гражданским обществом и социально-экономической единицей. Она превратилась в разоренную страну, обладающую "астрономическим объемом долгов".

Константинов также отметил, что возглавляющий киевский режим Зеленский сделал все для развала Украины, для того, чтобы она "аннигилировалась и превратилась в зомби". Самым страшным в создавшейся ситуации глава парламента Крыма считает то, что Украина сама выбрала такой путь.

Ранее глава крымского парламента заявил, что вслед за потерей выхода к Азовскому морю Украину необходимо лишить также и побережья Черного моря, а в настоящее время подконтрольные киевскому режиму южные регионы должны быть возвращены в состав России.

По словам Константинова, будущее территории Украины будет являться предметом политических торгов, для которых решающими станут итоги спецоперации. Однако, все юго-восточные регионы Украины, в том числе и Черноморское побережье - это российские территории, доставшиеся другому государству, и эти территории необходимо вернуть законному владельцу.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:11
    +1
    Верно.Территория,находящееся на содержании всего и вся.Какое же это суверенное государство?
    1. Комментарий был удален.
  2. motek69
    motek69 Сегодня, 10:23
    -11
    А кто такой Аксёнов? В Крыму он всегдв воспринимался как браток из ОПГ Башмаки, который не собирал и 5% голосов на свободных выборах. Абсолютный проходимец непонятно каким образом оказавшихся во власти в Крыму.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:28
      +8
      а ты кто такой? Родственник Табаки?
      напоминаю: это шакал у тигра Шер Хана (по Киплингу)
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:35
        +2
        Цитата: Egeny
        а ты кто такой? Родственник Табаки?

        Родственник Зеленского Коломойского.
    2. Комментарий был удален.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:44
      +4
      Аксёнов лучший администратор, какого я только видел, а видел я их за свою жизнь немало. И был он не "быком", а бухгалтером, а это несколько меняет дело, не находите? Нынче бывших "быков" во власти едва ли не половина - пойдите им попеняйте за 90-е, потом похвастаетесь результатами, если получится.
      1. Sofievka
        Sofievka Сегодня, 11:35
        +1
        Он не был бухгалтером, им был будущий глава города
  3. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 10:28
    +9
    Не зависимо от того кто это сказал, про отсутствие государственности Укра'ины - полностью поддерживаю
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:56
      +2
      Стас, тоже поддерживаю: колония не может быть суверенной.)
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:30
    0
    Опять Владимир Константинов...
    Месяц назад имя тут мелькнуло, сейчас вновь.
    А ведь в январе мало кто знал, кто кроме Аксёнова из политиков в Крыму существует.
    Аксёнов чем то провинился? Но Аксёнов хотя бы говорит не как ДАМ.
    А тут призыв от Константинова не считать Украину за государство.
    Может и СВО Константинов предложит не считать?
  5. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 10:37
    +3
    Ну вот хоть кто-то адекватно из наших политиков адекватно мыслит. Здесь легко можно провести аналогию с Сирией. И ведь по сути происходит одно и то же по одному и тому же сценарию и по тем же самым методичкам и инструкциям. Для тех, кто до сих пор не понял, третья мировая началась еще в 1946 году с фултонской речи Черчилля. И она идет до сих пор, меняя свои фазы. Корея, Вьетнам, Ангола, Афганистан, Сербия, Ирак, Сирия, а теперь Украина это всё ТВД этой войны. Планы "Немыслимое" и "Дропшот" разрабатывались не просто так. Само существование Запада имеет одну лишь цель, подчинить и поработить всю человеческую цивилизацию. Все войны имеют одну цель - экономическую. В данном случае цель определенной группы людей абсолютно ясна, это контроль на производственными ресурсами планеты. Нам уже давно следует понять, что мира не будет. Это хорошо понимал Сталин, когда принял решение идти до Берлина.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 10:52
      +2
      Адекватно? Вы посмотрите внимательней:
      ___вставьте имя любого западного лидера____ призвал к тому, чтобы переставать воспринимать ___вставьте любую страну___ как государство, потому что в настоящее время она является не более, чем территорией, на которой некоторая группа людей захватила власть.


      Если бы такое выдал любой политик запада, по отношению к одной из "наших" стран - тут на ВО бы такой поток комментов был, что они там крышей поехали и вообще лечиться пора.
      То же саоё высказывает наш фрукт - "ура товарищи, наши политики самые адекватные"

      И потом ругаем запад за двойные стандарты.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:19
        0
        Аксенов, если мне память не изменчет, сам недавно укро- чиновником был. Помалкивал бы, " приемыш"
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:37
    -2
    Однако, все юго-восточные регионы Украины, в том числе и Черноморское побережье - это российские территории, доставшиеся другому государству, и эти территории необходимо вернуть законному владельцу.

    Всю территорию Украины необходимо вернуть законному владельцу. Эти территории наши по итогам 1945г.,на этих итогах стоит международное право действующее сегодня.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: Герман 4223
      Эти территории наши по итогам 1945г.,на этих итогах стоит международное право действующее сегодня.

      Я так понял, что более поздние итоги вы не признаете? Как и более рание?
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 11:28
        0
        Я так понял, что более поздние итоги вы не признаете? Как и более рание?

        С какой стати?
      2. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 11:36
        -1
        Я так понял, что более поздние итоги вы не признаете? Как и более рание?
        Резонные вопросы, однако "Уж полночь близится, а Германа все нет"! Нет, не пойдёт он вместе с собратьями по разуму "брать" то, что считает своим. Они "сражаются" здесь... winked
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Герман 4223
      Эти территории наши по итогам 1945г.,на этих итогах стоит международное право действующее сегодня.

      А как же быть с Хельсинским заключительным актом подписанным 1 августа 1975 года. Это были соглашения, запрещавшие использовать силу в Европе, а также которые пытались наладить совместное существование капиталистических и социалистических стран. ... В конечном итоге соглашение подписали все страны Европы (кроме Албании), а также США и Канада.
      Нет сейчас никаких международных законов, актов соглашений, осталось право - "кто больше захватит, тот и прав". По каким законам существует США на чужой территории, ясно что по праву сильного.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:45
    -1
    "перестать воспринимать Украину как государство" (с)
    Мне вот интересно, за этим заявлением что-то кроется, или это просто соревнование, кто и что громче обозначит? Или я чего-то не понимаю?
    Если перестать воспринимать как государство - это как-то поможет проводить СВО?
    Мы сможем распустить этих 300 000 мобилизованных по домам?
    Быстрее достигнем своих целей?
    ВСУ внезапно испарятся? Украина физически исчезнет с карт мира?


    Ну, и далее:
    "... превратилась в страну, обладающую астрономическим объемом долгов" (с)

    Бо́льшего гос.долга, чем у США, нет вообще ни у одной страны мира)
    На сегодня это более $30 трлн
    Кто-нибудь, шепните господину Аксёнову, что он не с той страны начал!)
    1. poquello
      poquello Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: sdivt
      Ну, и далее:
      "... превратилась в страну, обладающую астрономическим объемом долгов" (с)

      Бо́льшего гос.долга, чем у США, нет вообще ни у одной страны мира)
      На сегодня это более $30 трлн
      Кто-нибудь, шепните господину Аксёнову, что он не с той страны начал!)

      так США до укропии недалеко осталось, ну там Трампа посадить, начать опосредованную войну с Китаем без одобрения парламента, добить бизнес не согласный с экономической политикой демократической партии итп
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:46
    -3
    Глава парламента Крыма призвал перестать воспринимать Украину как государство
    А ведь правы наши аракулы: Именно в Новороссии куются новые наши кадры, свежим ветерком повеело. recourse А МИДе такая гниль и плесень... request одни командировки на уме...как и у всех чиновников. request
  9. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 10:47
    +2
    А что так можно было? Тысячи лет объявляли войны, сражались, подкупали, плели интриги. Вот глупые - можно же было просто "перестать воспринимать", и всё - можно занимать laughing
    Прикиньте, приходит такой Цезарь в Сенат - "ребят, я вас больше не воспринимаю как республику, свалили" и всё, империя в тот же день lol
    Или посол ГДР такой, приходит в западный Берлин и заявляет (голосом слоненка) - "многоуважаемые, мы тут подумали и больше не воспринимаем ФРГ, освободите место, пожалуйста."
    1. poquello
      poquello Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: DMFalke
      Или посол ГДР такой, приходит в западный Берлин и заявляет (голосом слоненка) - "многоуважаемые, мы тут подумали и больше не воспринимаем ФРГ, освободите место, пожалуйста."

      ну вообще так и было, только наоборот
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:16
    -1
    Деградировать за 8 лет,до уровня "Евро- Габона." Ну еще годик и будет только ткрритория. Понятие " государство" к " цЭЭвропе"- не применимо будет.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:21
    0
    Цитата: мордвин 3
    Я так понял, что более поздние итоги вы не признаете? Как и более рание?

    Точнее - вообще никакие. Ни ранние, ни поздние.
    Только те, которые отвечают его ходу мысли)
  12. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:30
    0
    И что это изменит? Как бы мы не воспринимали 404, как государство или территорию, это ничего не меняет. Есть такой субект международного права, а мы находимся не в вакуме.