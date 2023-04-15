Американские конгрессмены предложили ограничить президента США в применении ядерного оружия из-за событий на Украине

Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара

Ситуация на Украине и напоминания России о том, что у нее есть силы стратегического сдерживания, заставили группу американских конгрессменов выступить с законодательной инициативой об ограничении самостоятельности президента США в применении ядерного оружия . Законопроект разработали представители Демократической партии сенатор Эд Марки и конгрессмен Тед Лью.Инициатива американских конгрессменов предполагает, что президенту США придется согласовывать решение о применении ядерного оружия с Конгрессом. Сейчас согласования с конгрессменами не требуется, президент может принимать решения по применению ядерного оружия самостоятельно.- подчеркивает сенатор Эд Марки.Авторы законопроекта считают, что надо сдерживать единоличное право президента США применять ядерное оружие, особенно в текущей мировой военно-политической ситуации. В 2016 году, кстати, подобный законопроект уже вносился на рассмотрение, но не был принят. Однако сейчас ситуация изменилась.К тому же, есть вопросы и к президенту Джо Байдену относительно его способности принимать взвешенные решения, влияющие на безопасность американцев. Интересно, что инициатива исходит от однопартийцев Байдена, которые, получается, не очень доверяют своему президенту и сомневаются в его адекватности в случае принятия единоличного решения о применении ядерного оружия.