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Американские конгрессмены предложили ограничить президента США в применении ядерного оружия из-за событий на Украине

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Американские конгрессмены предложили ограничить президента США в применении ядерного оружия из-за событий на Украине

Ситуация на Украине и напоминания России о том, что у нее есть силы стратегического сдерживания, заставили группу американских конгрессменов выступить с законодательной инициативой об ограничении самостоятельности президента США в применении ядерного оружия. Законопроект разработали представители Демократической партии сенатор Эд Марки и конгрессмен Тед Лью.


Инициатива американских конгрессменов предполагает, что президенту США придется согласовывать решение о применении ядерного оружия с Конгрессом. Сейчас согласования с конгрессменами не требуется, президент может принимать решения по применению ядерного оружия самостоятельно.

Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара

- подчеркивает сенатор Эд Марки.

Авторы законопроекта считают, что надо сдерживать единоличное право президента США применять ядерное оружие, особенно в текущей мировой военно-политической ситуации. В 2016 году, кстати, подобный законопроект уже вносился на рассмотрение, но не был принят. Однако сейчас ситуация изменилась.

К тому же, есть вопросы и к президенту Джо Байдену относительно его способности принимать взвешенные решения, влияющие на безопасность американцев. Интересно, что инициатива исходит от однопартийцев Байдена, которые, получается, не очень доверяют своему президенту и сомневаются в его адекватности в случае принятия единоличного решения о применении ядерного оружия.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
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26 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 10:16
    +11
    Свяжите его да и всё wassat...пусть лежит бубнит сам с собой
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:22
      +1
      У него просто садится батарейка....
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:53
      0
      Цитата: Попуас
      Свяжите его да и всё wassat...пусть лежит бубнит сам с собой
      Ну если нет святой воды, то сойдет и смерительная рубашка. request
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:17
    +9
    Вооот, пен дос ня уже сама испугалась неадекватных действий своего "президента". Решили подстраховаться
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Nexcom
      Вооот, пен дос ня уже сама испугалась неадекватных действий своего "президента". Решили подстраховаться

      Хотя, как мне кажется, решение о применении ядерного оружия принимал бы совсем не Дедушка (точно так же, как и всем остальным рулит совсем не он), но подстраховаться - верный ход. Официально-то "решение" будет его. А гореть в огне ответного удара не тому, кто "официальное решение принял", а всем ("бить-то не по паспорту будут, а по лицу").
      А так... "Дедушка старый, ему всё равно" - чтобы по "зелёным человечкам", которых видит только он, не жахнуть ненароком, приходится ограничить самодеятельность.

      И вобще.
      Если уж умудрились "выбрать" куклу говорящую на батарейках, то шли бы дальше - как японцы. Исключительно церемониальные, представительские функции. В Японии императору конституцией запрещено в политику и управление страной соваться.
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:24
    +3
    Вполне может оказаться, что это, как говорится, палка о двух концах
    Текста самого законопроекта у нас нет, о формулировках его можно только догадываться
    Допускаю, что теперь решение о нанесении ядерного удара из прерогативы только лишь президента перейдет ещё и к конгрессу.
    Причем, на равных.
    Логика тут такая - если конгресс сомневается в адекватности решений президента, то кто-то всё равно должен эти решения генерировать?
    Поэтому очень сложно на этом этапе сказать, хорошо для всех остальных это, или плохо
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:28
      +4
      Заковыристая ситуация получается у них. Вот если они сомневаются в адекватности своего президента, то почему тогда он у них до сих пор президентит ???
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 10:49
        +3
        Да он как раз и не президентит, а исполняет функцию куклы на нитках. Удобно для кукловодов, Трампуша им как кость в горле был и есть, а пердунок чего, здоровается с привидениями wassat
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 10:54
        0
        Цитата: Nexcom
        почему тогда он у них до сих пор президентит

        Потому что нужна управляемая кукла, за спиной которой решения будут принимать другие люди.
        А ограничение полномочий президента США по ЯО это очевидный шаг по прямому втягиванию стран НАТО в безьядерную войну с Россией на украинской, польской и прибалтийской территории.
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: Nexcom
        если они сомневаются в адекватности своего президента, то почему тогда он у них до сих пор президентит ???

        Так "выбрали" же...
        У нас вон тоже в 1996-м "выбрали". Сердцем...
        В 1991-м понятно было - радостный народ на митингах, "победа демократии", "идол коммунизма повержен" и прочий пьяный бред, навеянный "пьянящим воздухом свободы". Но к 1996-ми протрезвели, а метаться уже поздно - пришлось "сердцем выбирать".
        А сердце-то у тех, кто голоса считал, зелёное, как американский доллар, было.

        И в Америке сейчас "выбрали". Уж не знаю, чем именно голосовали. У нас в 96-м хотя бы "сердцем". Американцы, судя по разгулу толерантности - задницей.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:39
      +2
      Цитата: sdivt
      Логика тут такая - если конгресс сомневается в адекватности решений президента, то кто-то всё равно должен эти решения генерировать?

      Были предпосылки, там еще объединенный комитет начальников штабов скрипку свою играет и далеко не последнюю.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:26
    +3
    Законопроект разработали представители Демократической партии сенатор Эд Марки и конгрессмен Тед Лью.

    Это как так? Сенатор и конгрессмен от Демократов против Президента от Демократов?
    Или заметили постепенное движение в сторону Деменциократов?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Fangaro
      заметили постепенное движение в сторону Деменциократов?

      А ещё над нашим Политбюро ржали...
      Теперь наша очередь смеяться.
  5. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 10:27
    +4
    Сначала ставят идиота у руля, потом начинают ему запрещать управлять, вот как понять их, и как к ним нормально относится?
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:29
    +1
    Lorsque l'on a comme président une personne atteinte (au mieux...) de démence sénile, c'est le minimum que de lui restreindre ses possibilités nucléaire, le minimum !

    Когда президентом становится человек, страдающий (в лучшем случае...) старческим слабоумием, это минимум, чтобы ограничить его ядерные возможности, минимум !
  7. Волк
    Волк Сегодня, 10:30
    +4
    Дед Байден показал много раз всем миру что он НЕ СПОСОБЕН самостоятельно даже жить, а не приносить решения. Старику можно попасть на ум разние галлюцинации. Конгресс давно уже должан был принят такое решение.
    Человек в терминалной фазе Алцхаймеровой болезни и его возраста , может в сред ночи разбудится и прыгнуть через окно с криками " Руски Идут " как знаменитые Генерал Пентагона .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:32
      0
      Вот в окно то он как-раз пусть и выпрыгивает - это его личное дело. Как бы он "ядерную кнопку" перед этим не нажал.....
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: Волк
      Человек в терминалной фазе Алцхаймеровой болезни и его возраста , может в сред ночи разбудится и прыгнуть через окно с криками " Руски Идут " как знаменитые Генерал Пентагона .

      Да ладно бы сам прыгнул - и пёс с ним.
      Как бы "ядерную кнопку" с кнопкой на бачке унитаза не перепутал...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:38
    0
    Я вообще считал,что как у Трампа кнопку в конце отобрали ,так Байдену её и не вручили.Обошлись детской погремушкой ,а оно во как.
  9. Розмари
    Розмари Сегодня, 10:43
    +3
    Заведомо непроходной.
    В 2017 году эти же Эд Марки и Тед Лью уже представляли законопроект HR669 Закона об ограничении применения ядерного оружия, который запрещает президенту отдавать приказ о нанесении ядерного удара первым или в ответ на ядерный удар по США или их союзникам, если Конгресс не объявил войну и прямо не санкционировал нанесение ядерного удара.
    В 2017 году вероятность принятия такого закона оценивали в 4%, и он даже на голосование не выносился.

    Не только в нашей Думе существуют депутаты, которые выносят законопроекты не имеющие никаких перспектив стать законами или откровенно абсурдные с целью привлечения внимания к собственной персоне. Такие депутаты существуют в любом парламенте мира, в том числе и в США.
  10. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:59
    +1
    Не пора ли им президента поменять? Сдавать стал старик, на глазах стал сдавать.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:02
    +1
    Цитата: Волк
    Дед Байден показал много раз всем миру что он НЕ СПОСОБЕН самостоятельно даже жить, а не приносить решения. Старику можно попасть на ум разние галлюцинации. Конгресс давно уже должан был принят такое решение.
    Человек в терминалной фазе Алцхаймеровой болезни и его возраста , может в сред ночи разбудится и прыгнуть через окно с криками " Руски Идут " как знаменитые Генерал Пентагона .


    Извините, но для Вас русский язык не родной, что ли? Столько опечаток давно на ВО не встречал.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:13
      +1
      Волк - вроде серб по национальности
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    0
    Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара
    А уж тем более неадекватный Байден. Ему завтра покажется, что за океаном громко топают и решит прекратить раздражающий его звук началом ядерной войны. А ведь некоторые сенаторы и конгрессмены будут этому только рады.
  13. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:26
    0
    Очень хороший закон.
    Предлагаю США в случае необходимости применения ЯО назначать референдум с обязательной явкой 50% населения.
    Потом тщательно и не торопясь считать голоса, подавать в суды за левые бюллютени и так далее.
    Наши РВСН и прочие будут очень рады.
  14. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:51
    +1
    А какой смысл сша вообще ядерное оружие применять, если у них самая сильная армия?