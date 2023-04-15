Американский эксперт: Конфликт России и Украины не может быть примером в случае военного вторжения Китая на Тайвань

Подполковник армии США в отставке, военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для онлайн-издания 19FortyFive рассуждает, что будет в случае военного вторжения Китая на Тайвань и почему этот конфликт не стоит сравнивать с вооруженным противостоянием России и Украины.
Хотя в настоящее время военное столкновение Китая и Тайваня не выглядит неизбежным, в будущем такой сценарий исключить нельзя. В любом случае, если Пекин решится силой вернуть Тайвань, то очень велика вероятность вовлечения в боевые действия США, что неминуемо нанесет ущерб Тихоокеанским военно-воздушным силам и флоту Соединенных Штатов, считает эксперт.
Без сомнений, Пекин тщательно изучил опыт военного противостояния России и Украины как пример возможного вторжения НОАК на остров. Однако попытка завоевать Тайвань для КНР может оказаться более простой, чем противостояние российской и украинской армий, длящееся уже второй год.
На Украине еще до начала спецоперации в течение восьми лет по сути шла гражданская война между жителями Донбасса, не желающими подчиняться киевским властям, и правительственными вооруженными силами, поддерживаемыми большинством населения западных регионов страны, где исторически сильны антироссийские настроения. Тайваньский народ, наоборот, в подавляющем большинстве не испытывает ненависти к жителям материкового Китая.
В отличие от солдат ВСУ, которые за время перманентного военного конфликта на востоке страны получили реальный боевой опыт, у военнослужащих тайваньской армии таковой отсутствует. Призывники в Вооруженных силах Тайваня проходят всего лишь четырехмесячные курсы, а многие подразделения укомплектованы всего на шестьдесят процентов. В случае вторжения НОАК на остров, китайская армия столкнется с плохо подготовленным и слабо мотивированным на сопротивление противником.
Украина имеет большую сухопутную границу с Европой, через которую беспрепятственно идет поставка западных вооружений. Островной Тайвань, оказавшись в морской блокаде, такой поддержки будет лишен.
И последний важный фактор, который отличает военное противостояние на Украине от гипотетического вторжения Китая на Тайвань. У России, считает автор, на начало спецоперации было слишком мало баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, чтобы быстро сокрушить сопротивление ВСУ и наносить массированные удары по военным объектам в тылу. У Китая уже существует большой запас такого вида вооружений и есть промышленные мощности, которые могут поддерживать устойчивый уровень производства с течением времени.
В США многие полагают, что Тайвань, как и Украина, сможет длительное время противостоять сильному противнику. Американский эксперт считает такое мнение глубоко ошибочным. Да и для Вашингтона прямое участие в военном конфликте против мощного противника, обладающего ядерным оружием, может оказаться весьма фатальным.
Длительный конфликт в случае, если США выступят на стороне Тайваня против армии КНР, истощит военную мощь Соединенных Штатов. И даже если Тайбэй, благодаря американскому вмешательству, сумеет отстоять независимость, США окончательно утратят военное превосходство не только в Тихоокеанском регионе, но и по всему миру, уверен Дэвис.