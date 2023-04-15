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Американский эксперт: Конфликт России и Украины не может быть примером в случае военного вторжения Китая на Тайвань

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Американский эксперт: Конфликт России и Украины не может быть примером в случае военного вторжения Китая на Тайвань

Подполковник армии США в отставке, военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для онлайн-издания 19FortyFive рассуждает, что будет в случае военного вторжения Китая на Тайвань и почему этот конфликт не стоит сравнивать с вооруженным противостоянием России и Украины.


Хотя в настоящее время военное столкновение Китая и Тайваня не выглядит неизбежным, в будущем такой сценарий исключить нельзя. В любом случае, если Пекин решится силой вернуть Тайвань, то очень велика вероятность вовлечения в боевые действия США, что неминуемо нанесет ущерб Тихоокеанским военно-воздушным силам и флоту Соединенных Штатов, считает эксперт.

Без сомнений, Пекин тщательно изучил опыт военного противостояния России и Украины как пример возможного вторжения НОАК на остров. Однако попытка завоевать Тайвань для КНР может оказаться более простой, чем противостояние российской и украинской армий, длящееся уже второй год.

На Украине еще до начала спецоперации в течение восьми лет по сути шла гражданская война между жителями Донбасса, не желающими подчиняться киевским властям, и правительственными вооруженными силами, поддерживаемыми большинством населения западных регионов страны, где исторически сильны антироссийские настроения. Тайваньский народ, наоборот, в подавляющем большинстве не испытывает ненависти к жителям материкового Китая.

В отличие от солдат ВСУ, которые за время перманентного военного конфликта на востоке страны получили реальный боевой опыт, у военнослужащих тайваньской армии таковой отсутствует. Призывники в Вооруженных силах Тайваня проходят всего лишь четырехмесячные курсы, а многие подразделения укомплектованы всего на шестьдесят процентов. В случае вторжения НОАК на остров, китайская армия столкнется с плохо подготовленным и слабо мотивированным на сопротивление противником.

Украина имеет большую сухопутную границу с Европой, через которую беспрепятственно идет поставка западных вооружений. Островной Тайвань, оказавшись в морской блокаде, такой поддержки будет лишен.

И последний важный фактор, который отличает военное противостояние на Украине от гипотетического вторжения Китая на Тайвань. У России, считает автор, на начало спецоперации было слишком мало баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, чтобы быстро сокрушить сопротивление ВСУ и наносить массированные удары по военным объектам в тылу. У Китая уже существует большой запас такого вида вооружений и есть промышленные мощности, которые могут поддерживать устойчивый уровень производства с течением времени.

В США многие полагают, что Тайвань, как и Украина, сможет длительное время противостоять сильному противнику. Американский эксперт считает такое мнение глубоко ошибочным. Да и для Вашингтона прямое участие в военном конфликте против мощного противника, обладающего ядерным оружием, может оказаться весьма фатальным.

Длительный конфликт в случае, если США выступят на стороне Тайваня против армии КНР, истощит военную мощь Соединенных Штатов. И даже если Тайбэй, благодаря американскому вмешательству, сумеет отстоять независимость, США окончательно утратят военное превосходство не только в Тихоокеанском регионе, но и по всему миру, уверен Дэвис.
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Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:01
    +2
    А вот с последним предложением в статье я полностью согласен!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:06
    +2
    Пожалуй стоит согласиться. recourse У Китая есть шансы победить, но есть ли желание воевать? recourse
  3. Mirakuru
    Mirakuru Сегодня, 11:13
    +2
    Не знаю откуда взялось, что солдаты будут плохо подготовленным и слабо мотивированным, но отсутствие боевого опыта это да. С другой стороны у китайцев этого опыта вряд ли больше. Китаю будет намного проще чем России. По сути самой главной проблемой Китая будет десантная операция, но после того как берег будет взят, все остальное будет проще.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:13
    +2
    Какие хитрые 3,14ндосы - Косово - не прецедент, Украина - не прецедент. Если джентльмену не нравятся правила игры, он их меняет прямо во-время игры?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +2
    Отставной американский военный логически разложил по полочкам разницу двух конфликтов - происходящего и возможного. Особенно заострил внимание на логистику, в результате которой Тайвань находится в проигрышном положении по сравнению с Украиной. И действительно мало вероятно, что Тайвань сможет долгое время (год-два) противостоять Китаю. А вот прямое вмешательство Сша в конфликт маловероятно. Оружием, разведданными, политической, информационной поддержкой - да, но не использованием своих войск, ВМС и ВВС в войне с Китаем.
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:18
    +1
    Не будет Китай вторгаться и бомбить свою территорию. Организует жесткую блокаду и максимум, точечно уничтожит противокарабельное и пво вооружение на побережье, чтоб не получить удар в спину в случае начала морской войны с США. И пока у Китая есть преимущество в гиперзвуке, откладывать в долгий ящик решение тайваньского вопроса не стоит. Думаю булет примерно так
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:19
    +1
    "Длительная" война за Тайвань возможна в случае если Китай не сможет провести нормальную десантную операцию. По типу крымской. Если смогу высадить на остров достаточное кол-во военных и поддержать БПЛА и ракетами, то острову кранты за неделю-две.
    А вот если нет, то будет много интереснее, потому что через пролив проходит существенная часть мировой торговли. И Япония и Южная Корея по идее должны будут вписаться за Тайвань.
    А это уже означает мировую войну, потому что С.Корея в стороне вряд ли останется. Да и Австралия и весь этот АУКУС или как его там.
  8. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:34
    +2
    Пункт 1: янки сами не полезут
    пункт 2: янки натравят корейцев и японцев
    пункт 3: остальное время захвата Тайваня Китаем зависит лишь от глупости корейцев и японцев, если они влезут в конфликт, но не сильно надолго, ибо Китай одним только торговым флотом может так заблокировать Тайвань, что и выдра не проскочит, сетями огородят, военные будут разбирать на части тайваньские части практически в изоляции последних.
    1. Стёпа
      Стёпа Сегодня, 11:40
      +1
      На кого натравят? Корейцы с японцами те ещё братья.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Fisherman
      Пункт 1: янки сами не полезут

      100%, потому что итог конфликта сильно не очевиден, а матрасы не в том состоянии, да и вообще готовы к тому, что бы понести неприемлемый ущерб.
      Цитата: Fisherman
      2: янки натравят корейцев и японцев

      Война чужими руками их конёк, но готовы ли японцы с корейцами выступить в качестве тарана при том, что прямое участие США под вопросом?
      Цитата: Fisherman
      остальное время захвата Тайваня Китаем зависит лишь от глупости корейцев и японцев, если они влезут в конфликт, но не сильно надолго, ибо

      Если исходить из второго пункта, то участие Ю.Кореи может быть нивелировано вступлением в конфликт С.Кореи поскольку идея объединения Северной и Южной Кореи в одну большую Корею, при условии вступления в войну Китая заиграет новыми красками. Войну на два фронта Ю.Корея не потянет.
      Одним словом, матрасы сильно рискуют устраивая игрища в "независимый Тайвань", т.к. решение этой проблемы Китаем может дать неожиданный эффект в виде объединения Кореи, причём не под флагом матрасов.
  9. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 11:38
    +1
    Если Китай решится на военую операцию, то США будут тихо говорить в сторонке, как нагадивший щенок.
    Потмоу что веовевать США не начнут с Китаем напрямую. Почти весь мир признаёт тайвань китайской террторией, даже в странах НАТО. Эт оточно не случай Украины. Это скорее случай с Крымом.
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:08
    0
    Вся загвоздка у Китая с островом в том, что им не хочется затевать этот кипеж чисто из бухгалтерских соображений и эта проблема используется правительством исключительно для разогрева народа: скрепление скреп, единение, цели военных учений, преамбула к военным программам - чтоб было куда развивпться.
    Но возможно я и ошибаюсь, и Китай этой даже не войны, а десантной операции, просто ссыт.