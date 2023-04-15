Немецкое издание: Мировой гегемонии доллара приходит конец

С тем, что с началом украинского конфликта мир изменился, наверное, мало кто не согласится. Меняется и положение Запада и её лидера США в этом мире.
Как известно одним из основных инструментов (помимо армии), который Вашингтон использует для давления на другие страны, является американская валюта – доллар.
Немецкое издание Die Welt отмечает, что мир сегодня находится на грани эпохального перелома глобальной финансовой системы, имея в виду изменение мирового статуса американской валюты.
Использование Вашингтоном доллара, как оружие против неугодных государств ведёт к тому, что всё больше стран начинают отказываться от него во взаимных расчетах, пишет издание. Эта тенденция может привести к потере американской валютой статуса мировой резервной валюты.
Die Welt напоминает, что даже президент Франции – страны-союзницы США, подверг критике доллар как мировую резервную валюту.
По словам экспертов немецкого издания, если наряду с Москвой и Пекином от доллара откажется и Брюссель, это станет концом неоспоримой гегемонии доллара. При этом эксперты считают, что место доллара вряд ли удастся занять какой-либо другой валюте. Просто мировая валютная система станет более многополярной - с использованием разных валют и золота.