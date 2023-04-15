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Немецкое издание: Мировой гегемонии доллара приходит конец

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Немецкое издание: Мировой гегемонии доллара приходит конец

С тем, что с началом украинского конфликта мир изменился, наверное, мало кто не согласится. Меняется и положение Запада и её лидера США в этом мире.


Как известно одним из основных инструментов (помимо армии), который Вашингтон использует для давления на другие страны, является американская валюта – доллар.

Немецкое издание Die Welt отмечает, что мир сегодня находится на грани эпохального перелома глобальной финансовой системы, имея в виду изменение мирового статуса американской валюты.

Использование Вашингтоном доллара, как оружие против неугодных государств ведёт к тому, что всё больше стран начинают отказываться от него во взаимных расчетах, пишет издание. Эта тенденция может привести к потере американской валютой статуса мировой резервной валюты.

Die Welt напоминает, что даже президент Франции – страны-союзницы США, подверг критике доллар как мировую резервную валюту.

По словам экспертов немецкого издания, если наряду с Москвой и Пекином от доллара откажется и Брюссель, это станет концом неоспоримой гегемонии доллара. При этом эксперты считают, что место доллара вряд ли удастся занять какой-либо другой валюте. Просто мировая валютная система станет более многополярной - с использованием разных валют и золота.
Использованы фотографии:
ru.m.wiktionary.org
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3 комментария
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:01
    0
    Ещё немного и доллар рухнет. К радости всего прогрессивного человечества.
    В очередной предсказываемый раз.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Fangaro
      Ещё немного и доллар рухнет. К радости всего прогрессивного человечества.
      В очередной предсказываемый раз.

      К сожалению, ещё придется подождать!
  2. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 12:08
    0
    Какой-то ну очень длинный конец у доллара. То есть, простите, долгий.