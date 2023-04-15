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Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля в свете политики премьер-министра Нетаньяху

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Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля в свете политики премьер-министра Нетаньяху

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля, отметив, что такой подход связан с изменением ситуации в Израиле. По утверждению агентства, управление Израилем «ухудшилось», о чем свидетельствуют последние события.


Если ранее кредитный рейтинг израильского правительства оценивался как «позитивный», то теперь он рассматривается как «стабильный». В то же время, суверенный кредитный рейтинг страны остается на уровне «А1». Это связано с сильным экономическим ростом Израиля, улучшением его финансовой устойчивости.

Израильская экономика, утверждает агентство, выстояла на фоне многочисленных экономических и геополитических потрясений и росла бурными темпами. Этому способствовали высокая технологичность израильской промышленности и конкурентоспособность израильских товаров на мировом рынке.

Понижение рейтинга до «стабильного» связано с ухудшением политических аспектов управления Израилем. В частности, речь идет о споре из-за судебной реформы, когда правительство не нашло поддержки в обществе. Это, по мнению аналитиков агентства, свидетельствует об отсутствии широкого консенсуса в израильском обществе и ослаблении предсказуемости израильской политики.

Интересно, что агентство ранее предупреждало о возможных негативных последствиях анонсированной израильским правительством судебной реформы.

Текущий рейтинг Израиля свидетельствует, что его способность погашать кредиты находится «выше среднего». То есть, страна может спокойно гасить кредиты в краткосрочной временной перспективе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:49
    +1
    Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля в свете политики премьер-министра Нетаньяху
    Значит, правильно вертит штурвал мужик. Не вникал, но одобряю политику Нетаньяху. feel
    1. motek69
      motek69 Сегодня, 11:05
      +1
      Удивительные люди, не живут в Израиле, не вникают, но одобряют то, что делае Нетанияху. У вас в голове видимо власть это от Бога, а не от народа??? Вся статья сплошные неточности: кредитный рейтинг Израиля как был А1+, так и остался. Изменился только прогноз: с позитивного на стабильный. Подтверждено, что в израильской экономике пока все очень хорошо, но нашему правительству нельзя отпускать вожжи
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: Mavrikiy
      правильно вертит штурвал мужик. Не вникал, но одобряю политику Нетаньяху.

      То есть я правильно так понимаю, что вы одобряете якобы "невоенную" нелетальную помощь Израиля Украине на официальном уровне и прямую военную помощь Израиля Украине на уровне "тихих" поставок, в которых признался посол Израиля в Германии?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:56
    +2
    Словом мудис,хорошее агенство не назовут.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06
    0
    управление Израилем «ухудшилось», о чем свидетельствуют последние события.
    Они очевидно судят по событиям происходящем в Израиле. Про управление не скажу, а вот внешняя политика Израиля в отношении России желала бы лучшего. Это связано и с Украиной и с Сирией.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:22
      +1
      А России должно быть совсем фиолетово на политику Израиля на Украине,там прямого бестолкнлвения с Израилем не предвидится А вот в Сирии израильтяне действуют ,с оглядкой",что Израиль и Россия две ядерных державы.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:27
        0
        должно быть совсем фиолетово на политику Израиля на Украине
        На Украине и с американцами прямого боестолкновения нет. Но при этом нам совершенно не фиолетово, как, чем и в каком количестве они помогают ВСУ.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:51
          0
          Правила войны с НАТО на Украине озвучены Путиным ВВ 24 февраля 2022г.И эти правила неукоснительно соблюдаются ,мы США две ядерные державы,ни кто не хочет ядерных ударов по своей территории.Удары по нашей территории наносят всу.Всё.Будем побеждать без ядерной войны ,НАТО это устраивает.
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:20
    +1
    Какой же рейтинг должен быть у США и Франции?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:49
      0
      https://nonews.co/directory/lists/countries/moodys-rating
      1 США Aaa
      2 Великобритания Aa2
      3 Германия Aaa
      4 Франция Aa2
      5 Япония A1
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:53
      0
      Какой рейтинг?Макорон любитель старушек ,байден старый дед- рейтинг только на пол - шестого.