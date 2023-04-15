Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля в свете политики премьер-министра Нетаньяху

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля, отметив, что такой подход связан с изменением ситуации в Израиле. По утверждению агентства, управление Израилем «ухудшилось», о чем свидетельствуют последние события.Если ранее кредитный рейтинг израильского правительства оценивался как «позитивный», то теперь он рассматривается как «стабильный». В то же время, суверенный кредитный рейтинг страны остается на уровне «А1». Это связано с сильным экономическим ростом Израиля, улучшением его финансовой устойчивости.Израильская экономика, утверждает агентство, выстояла на фоне многочисленных экономических и геополитических потрясений и росла бурными темпами. Этому способствовали высокая технологичность израильской промышленности и конкурентоспособность израильских товаров на мировом рынке.Понижение рейтинга до «стабильного» связано с ухудшением политических аспектов управления Израилем. В частности, речь идет о споре из-за судебной реформы, когда правительство не нашло поддержки в обществе. Это, по мнению аналитиков агентства, свидетельствует об отсутствии широкого консенсуса в израильском обществе и ослаблении предсказуемости израильской политики.Интересно, что агентство ранее предупреждало о возможных негативных последствиях анонсированной израильским правительством судебной реформы.Текущий рейтинг Израиля свидетельствует, что его способность погашать кредиты находится «выше среднего». То есть, страна может спокойно гасить кредиты в краткосрочной временной перспективе.