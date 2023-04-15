Российскому военному водителю удалось вывести колонну из-под вражеского обстрела

Привозим все – от продовольствия до дров

Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танк

Я был первым – и все за мной





Военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения (МТО) имеет позывной «Деловой», вероятнее всего, вполне заслуженно. Недавно российскому военному водителю удалось вывести колонну автомобилей из-под вражеского обстрела.Видео, на котором «Деловой» рассказывает об этом случае и о своей обычной боевой работе, опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.- говорит он о своих поездках на передовую.По словам водителя, находящиеся здесь военнослужащие всегда с нетерпением ждут прибытия грузовиков и очень тепло встречают их.Во время одной из таких поездок колонна автомобилей ВС России попала под обстрел противника.- вспоминает «Деловой».Он вел передовую машину, поэтому остальные следовали за ним. Благодаря его грамотным и профессиональным действиям, колонна была успешно выведена из-под обстрела противника.- буднично рассказывает о том случае военнослужащий.В большой степени именно его профессионализм привел к тому, что ожидаемый нашими подразделениями груз был благополучно и в срок доставлен на место.Сегодня идет 416-й день с момента начала специальной военной операции на Украине. Российские военные выполняют задачи, поставленные перед ними командованием, уничтожая технику и личный состав противника.