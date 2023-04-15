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Российскому военному водителю удалось вывести колонну из-под вражеского обстрела

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Российскому военному водителю удалось вывести колонну из-под вражеского обстрела

Военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения (МТО) имеет позывной «Деловой», вероятнее всего, вполне заслуженно. Недавно российскому военному водителю удалось вывести колонну автомобилей из-под вражеского обстрела.


Видео, на котором «Деловой» рассказывает об этом случае и о своей обычной боевой работе, опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Привозим все – от продовольствия до дров

- говорит он о своих поездках на передовую.

По словам водителя, находящиеся здесь военнослужащие всегда с нетерпением ждут прибытия грузовиков и очень тепло встречают их.

Во время одной из таких поездок колонна автомобилей ВС России попала под обстрел противника.

Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танк

- вспоминает «Деловой».

Он вел передовую машину, поэтому остальные следовали за ним. Благодаря его грамотным и профессиональным действиям, колонна была успешно выведена из-под обстрела противника.

Я был первым – и все за мной

- буднично рассказывает о том случае военнослужащий.

В большой степени именно его профессионализм привел к тому, что ожидаемый нашими подразделениями груз был благополучно и в срок доставлен на место.

Сегодня идет 416-й день с момента начала специальной военной операции на Украине. Российские военные выполняют задачи, поставленные перед ними командованием, уничтожая технику и личный состав противника.


Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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11 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:13
    +6
    Если на базе есть золотой помпотех, всей базе счастье! Молодец "деловой " good
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:52
      +2
      Да, вот это и есть ежедневный, добросовестный ратный труд бойцов превращающийся в ратную Доблесть и Победу.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:24
    +4
    Молодец парень! Да и вообще наши бойцы все большие молодцы! hi
  3. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 11:29
    +4
    Молодец!!!!!Молодец!!!!!Молодец!!!!!
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:31
    +2
    Бойцы на передовой не должны нуждаться ни в чём, а это зависит вот от таких водителей. Молодец боец! К награде! good
  5. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 11:33
    +4
    Своих не бросаем, врага не жалеем. Россия поборит запад.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Родился_в_России
      Россия поборЕт запад.

      Как только - так сразу...Преодолеет техническое отставание и безграмотность, как это сделала Советская власть...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:59
      0
      Цитата: Родился_в_России
      Своих не бросаем, врага не жалеем. Россия поборит запад.

      Конечно,не так быстро всё получается, как бы хотелось, но к этому движемся. Вон уже восточно-азиатские,африканские , да и южно-американские страны стали нафик посылать англосаксов.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:39
    +1
    В большой степени именно его профессионализм привел к тому, что ожидаемый нашими подразделениями груз был благополучно и в срок доставлен на место.
    И без потерь... fellow
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Mavrikiy
      В большой степени именно его профессионализм привел к тому, что ожидаемый нашими подразделениями груз был благополучно и в срок доставлен на место.
      И без потерь... fellow

      Чувствуется у парня есть опыт.
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 11:55
    0
    Российские военные выполняют задачи, поставленные перед ними командованием, уничтожая технику и личный состав противника.

    К сожалению до главного врага (англосаксов) пока не добрались.