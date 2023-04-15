Бывший американский президент назвал вероятный крах доллара «крупнейшим поражением США»

Возможная потеря долларом США статуса международной резервной валюты может стать крупнейшим поражением Соединенных Штатов за два последних столетия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации в штате Индиана.
По мнению Трампа, США в настоящее время находятся в упадке, экономика страны разрушается, а инфляция американской национальной валюты вышла из-под контроля. Доллар терпит крах и в ближайшее время может перестать быть мировым стандартом при международных расчетах.
Кроме того, Трамп назвал немыслимым продолжающееся сближение России и Китая, а также восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Экс-президент США отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР уже сформировали международную коалицию, представляющую угрозу для США. Экс-президент США в очередной раз резко раскритиковал политику действующей администрации действующего главы государства Джо Байдена, а также повторил озвученный ранее тезис о том, что вследствие проводимой нынешним американским руководством политики страна находится "на самом опасном этапе в своей истории".
Ранее американский экономист Нуриэль Рубини допустил крах позиций доллара в качестве резервной валюты, который может произойти в течение ближайшего десятилетия. Аналогичное мнение выразил также и американский финансист Рэй Далио, отметивший, что эпоха мирового порядка, предполагающего доминирование доллара, завершается: крупнейшие мировые державы приступили к формированию своих экономических, финансовых и военных блоков.