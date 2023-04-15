Госдеп США: Вашингтон предоставит Украине дополнительно 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки

Украина все более превращается в страну-содержанку, само существование которой как государства полностью зависит от иностранной помощи.
Западные финансово-кредитные учреждения, международные фонды, контролируемые Вашингтоном, правительства европейских стран и сами Соединенные Штаты вынуждены на регулярной основе предоставлять Киеву все новые миллиардные транши денежной помощи и кредитов, чтобы не допустить полного краха финансово-экономический системы Украины, тем самым поддержать режим Зеленского в военном противостоянии России. Правда, западные спонсоры киевского режима учитывают при этом и свои сугубо меркантильные интересы.
В конце марта Совет директоров Международного валютного фонда одобрил очередную кредитную программу в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины, рассчитанную на четыре года. В МВФ заявили, что средства пойдут на несколько «макроэкономических и финансовых мер» Киева и позволят стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране «на пути вступления в ЕС».
Совету директоров пришлось даже на ходу менять существующие правила предоставления финансовой помощи, ведь сумма кредита составляет 577% квоты Украины. Более того, это стало первым случаем за историю существования фонда, когда МВФ выделяет средства государству, на территории которого идут военные действия. Гарантами погашения отнюдь не безвозмездного займа Киеву выступили США, Канада и Евросоюз.
Представитель РФ в Международном валютном фонде Алексей Можин считает, что большая часть этих средств пойдет на погашение существующих финансовых обязательств Киева перед фондом. Только в ближайшие три года Украина должна выплатить МВФ почти 10 млрд долларов. Можин уверен, что остальная часть транша пойдет на прямую закупку вооружений, в первую очередь у тех же Соединенных Штатов. Это означает, что Нацбанк Украины просто прогонит транзитом финансовую «помощь» МВФ и перечислит ее или обратно на счета фонда, или переведет предприятиям западного ВПК.
Наверняка, по такому же механизму будет использована и финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов. Накануне Госдеп США распространил заявление о предоставлении Киеву 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Помимо этого, Штаты намерены дополнительно выделить Украине еще 4,9 миллиарда на эти же цели. Деньги должны поступить на счета украинского Нацбанка в сентябре этого года.