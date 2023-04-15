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МОК прокомментировал запрет Киева на участие для украинских спортсменов в тех соревнованиях, где будут спортсмены из России и Белоруссии

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МОК прокомментировал запрет Киева на участие для украинских спортсменов в тех соревнованиях, где будут спортсмены из России и Белоруссии

Попытки использовать большой спорт в политических целях уже стали обычным явлением. Особенно грешат этим западные страны, а теперь своим кумирам решили последовать и в Киеве.


Украинские власти решили запретить спортсменам из Украины выступать на спортивных состязаниях, если в них будут принимать участие российские и белорусские спортсмены. Об этом объявило Министерство молодежи и спорта Украины.

Данное решение было прокомментировано пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК). В Комитете отметили, что вопрос участия в международных соревнованиях тех или иных спортсменов не касается правительства Украины. МОК не раз выступал против вмешательства правительств разных стран в подобные вопросы. Правда, следует отметить, что политика Запада по недопущению российских спортсменов на крупные соревнования часто находит поддержку в МОК.

В сообщении пресс-службы МОК отмечается, что реализация решения украинского правительства прежде всего негативно скажется на самих украинских спортсменах, а на ход конфликта никак не повлияет.

Кроме того, в МОК заявили, что спортсмены с Украины, пожелавшие участвовать в соревнованиях, несмотря на запрет правительства, получат поддержку комитета.

Вместе с тем недовольство правительственным решением высказали и многие украинские спортсмены. В частности, отмечено, что теперь сборной Украины по футболу придётся сняться с отбора на чемпионат Европы, так как в отборочном турнире будет участвовать белорусская команда. Указано на то, что украинские власти занимаются дискриминацией своих собственных спортсменов.
Использованы фотографии:
сборная Украины по футболу
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15 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:18
    +8
    МОК сама дискриминирует спортменов России по политическим мотивам,запрещая нашим атлетам выступать под своим флагом и гимном.
    Прекращайте двурушничать и лицемерить.
    1. Комментарий был удален.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:10
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Прекращайте двурушничать и лицемерить.

      Не может Сатана стать Ангелом no
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:36
      0
      Куда им прекращать, все только начинается. От гнид можно избавиться только с помощью керосина. Для тех, кто понимает конечно fellow
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:26
    +2
    Ну раз так то россияне и белорусы должны быть во всех видах спорта, что бы украинцы самоустранились. И тогда пойми против кого введены санкции. wink (сарказм если чё).
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: Лешак
      сарказм если чё).

      А, что "если чё"?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:15
      +1
      Цитата: Лешак
      Ну раз так то россияне и белорусы должны быть во всех видах спорта, что бы украинцы самоустранились. И тогда пойми против кого введены санкции.

      Если кто и запретит украинским спортсменам выступать за Украину, так это не МОК, а ЧВК winked
  3. Николай Коцофана
    Николай Коцофана Сегодня, 15:29
    +4
    А разве МОК не занимается дискриминацией наших спортсменов ? Да ещё как. Пора возобновлять" Игры доброй воли ", как в 1980 -ых годах.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:09
      +1
      Цитата: Николай Коцофана
      Пора возобновлять" Игры доброй воли "

      Немного не так.
      Предлагаю "Сочинские Всемирные Игры" Зимние и летние.
      Цикл по годам: Юниорские, Инвалидные, Ветеранские, Большие.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: Николай Коцофана
      А разве МОК не занимается дискриминацией наших спортсменов ? Да ещё как. Пора возобновлять" Игры доброй воли ", как в 1980 -ых годах.

      Это лучший вариант yes
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:32
      0
      Пора возобновлять" Игры доброй воли ", как в 1980 -ых годах.

      Отличный вариант! good
      (Масштаб Олимпийский, а все бойкоты по боку).
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:30
    +1
    спортсмены с Украины, пожелавшие участвовать в соревнованиях, несмотря на запрет правительства, получат поддержку комитета.
    МОК передачки в подвалы СБУ собирать будет?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      спортсмены с Украины, пожелавшие участвовать в соревнованиях, несмотря на запрет правительства, получат поддержку комитета.
      МОК передачки в подвалы СБУ собирать будет?

      МОК откажется, и будет скулить, что мол его не так поняли. stop
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:48
    +2
    Реальное предложение. Украины скоро не будет, поэтому от этого государства спортсмены и не будут нигде участвовать.
    Могли бы посостязаться с тайваньскими и косовскими спортсменами, но, увы...
  6. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 16:17
    0
    МОК поставила на поражение России и пролонгирование мирового господства "запада" , а теперь пытается "как бы незаметно" отыграть назад , опасаясь остаться в статусе беспринципных шавок "бывших хозяев мира".
    Вопрос - что с ними делать , если "запад" действительно рухнет - пусть и не первостепенный , но достаточно важен и будет одним из маркеров того, насколько профессионально будет строится "новый мир" и по каким принципам.
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:23
    0
    Маразм крепчал. Но есть тут свой смысл, а именно: украинцы как бы говорят западным странам «и вы своим спортсменам запретите, тогда русских мы забаним коллективно, МОК против нато не пойдёт». Эта большая 404-ая куча дерьма пытается вонять везде, где только может. МОК конечно оказался в ловушке. Сами свои принципы обрушили и теперь не знают, что делать. Думаю, Беларусь скоро вернут, да, Батьку не любят, но страна в войне не участвует...