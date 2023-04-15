МОК прокомментировал запрет Киева на участие для украинских спортсменов в тех соревнованиях, где будут спортсмены из России и Белоруссии

Попытки использовать большой спорт в политических целях уже стали обычным явлением. Особенно грешат этим западные страны, а теперь своим кумирам решили последовать и в Киеве.Украинские власти решили запретить спортсменам из Украины выступать на спортивных состязаниях, если в них будут принимать участие российские и белорусские спортсмены. Об этом объявило Министерство молодежи и спорта Украины.Данное решение было прокомментировано пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК). В Комитете отметили, что вопрос участия в международных соревнованиях тех или иных спортсменов не касается правительства Украины. МОК не раз выступал против вмешательства правительств разных стран в подобные вопросы. Правда, следует отметить, что политика Запада по недопущению российских спортсменов на крупные соревнования часто находит поддержку в МОК.В сообщении пресс-службы МОК отмечается, что реализация решения украинского правительства прежде всего негативно скажется на самих украинских спортсменах, а на ход конфликта никак не повлияет.Кроме того, в МОК заявили, что спортсмены с Украины, пожелавшие участвовать в соревнованиях, несмотря на запрет правительства, получат поддержку комитета.Вместе с тем недовольство правительственным решением высказали и многие украинские спортсмены. В частности, отмечено, что теперь сборной Украины по футболу придётся сняться с отбора на чемпионат Европы, так как в отборочном турнире будет участвовать белорусская команда. Указано на то, что украинские власти занимаются дискриминацией своих собственных спортсменов.