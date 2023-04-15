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Премьер-министр Украины на брифинге в Вашингтоне анонсировал начало контрнаступления ВСУ уже в ближайшее время

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Премьер-министр Украины на брифинге в Вашингтоне анонсировал начало контрнаступления ВСУ уже в ближайшее время

Широкомасштабное контрнаступление украинской армии начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне.


По словам главы украинского правительства, контрнаступление ВСУ позволит вернуть ранее утерянные Украиной территории и вернуть страну в границы 1991 года. Комментируя сомнения американского военного руководства, Шмыгаль заверил западных союзников Украины, что никакие факторы не смогут изменить планы украинской армии на контрнаступление, целью которого является возврат украинских территорий в границах 1991 года.

Ранее в интервью американскому изданию The Hill Шмыгаль назвал сроки начала анонсированного ранее украинского контрнаступления. По его словам, оно может начаться летом текущего года. Украинский премьер также добавил, что западные союзники осознают, что для перехода к наступательным действиям необходимо подготовиться на "сто, а то и больше процентов".

Шмыгаль также заявил, что украинские власти не ощущают давления со стороны Запада, направленного на скорейшее начало контрнаступления, однако переход к контрнаступлению является стремлением украинских граждан.

Украинский премьер добавил, что утечка секретных документов Пентагона не окажет никакого влияния на контрнаступление украинской армии и на возвращение Украиной утерянных территорий, несмотря на уже имеющиеся потери в экономике и человеческих жизнях.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Secretary of Defense
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26 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:14
    +8
    Х,оХлу верить- себя не уважать. Сколько раз убеждался,на личном опыте.
    1. syabroleonid
      syabroleonid Сегодня, 12:21
      +4
      Поэтому они и говорят каждый раз противоположное. Обмануть хотят.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    +4
    контрнаступление ВСУ позволит вернуть ранее утерянные Украиной территории и вернуть страну в границы 1991 года
    Ладно киевский режим, который заставляет себя верить в несбыточные мечты и пытается заставить верить в это Запад (Сша в первую очередь). Но неужели американцы имея реальные данные своих разведслужб, получая информацию от своих советников при ВСУ действительно верят в это? Или просто надеются на случай, который поможет победить Россию? Подтверждение того, что слишком много поставлено на этот конфликт и поражение Киева - поражение Запада. Влезли глубоко и обратного пути нет.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 12:31
      +1
      Надеются на непотребство наших элит, как например когда женушка замминистра обороны в Куршавеле зажигает с Меладзе. Как тут не поверить про кротов в МО.
      И не боятся ничего!
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 12:50
        -1
        "Женушка замминистра обороны в Куршавеле зажигает с Меладзе"? - Вы так думаете, или Вы точно это знаете, в смысле Вы там были. Женушка Зеленского в Лондоне и далее везде зажигает со всеми подряд, но это не помешало ВСУ подготовиться к контрнаступлению.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:39
        0
        Вы прям думаете, что у зам. министра обороны маленькая зарплата, не позволяющая его жене поехать в Куршавель...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но неужели американцы имея реальные данные своих разведслужб, получая информацию от своих советников при ВСУ действительно верят в это?

      Почему бы не верить им сказанному:
      Украинский премьер также добавил, что западные союзники осознают, что для перехода к наступательным действиям необходимо подготовиться на "сто, а то и больше процентов".
      ?
      Прямо говорит что откаты заложены в смету.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:21
    +6
    В последний месяц про это "контрнаступление"наверное обсуждают усиленно уже рептилоиды в Магеллановом облаке..Из каждогт утюга,ежедневно..
  4. bulbash70
    bulbash70 Сегодня, 12:27
    +7
    как я и предполагал.устроят "контрнаступ" на дату рождения их вдохновителя и вождя гитлера.
  5. Илия
    Илия Сегодня, 12:28
    0
    Комментируя сомнения американского военного руководства, Шмыгаль заверил западных союзников Украины, что никакие факторы не смогут изменить планы украинской армии на контрнаступление, целью которого является возврат украинских территорий в границах 1991 года.
    И с тебя тоже, спросят американцы за базар).
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:30
    +3
    России нужно не следовать украинскому сценарию, а сохранять инициативу и играть в свою игру, а не в игру противника.
  7. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 12:30
    +2
    Я думаю, господарин Шмыгаль должен его возглавить. М-16 в руки и уперед.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 12:31
    +3
    "....Шмыгаль также заявил, что украинские власти не ощущают давления со стороны Запада...."

    Что то мне подсказывает,что если Шмыгун говорит об этом,то кохлов спонсоры гонят в контрнаступ уже пинками....
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:07
      +3
      Конечно. Если бы никто на них не давил, то об этом просто напросто никто бы не говорил. Если такая тема на брифинге появилась - давление есть и немалое
  9. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 12:35
    -1
    biljoenairs become trillionaires and yes we love toys for boys
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:37
    0
    По словам главы украинского правительства, контрнаступление ВСУ позволит вернуть ранее утерянные Украиной территории и вернуть страну в границы 1991 года.

    Ну чтож замах на рубль,посмотрим какой будет удар.
    А даже если это получится, война на этом закончится?
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:41
    +1
    Вот вытянуться свинные рыла у чубатых, если наш контрудар опередит их "наступление".
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47
    +2
    Одно понятно, хозяева их пинают, толкают на убой.
    Впрочем, на убой пойдёт СТАДО, а вожаков... да фиг её знает, что с ними будет потом.
  13. konst
    konst Сегодня, 12:48
    +1
    Нужно лишь убрать из конституции первую часть статьи 15.4 и запрет на гос.идеологию и украина будет нашей,так же как и остальные республики СССР.Но народ хочет самоубиться от своего идиотизма.Очень жаль.
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 13:03
    +2
    планы украинской армии на контрнаступление, целью которого является возврат украинских территорий в границах 1991 года.

    Слабовато! А не замахнуться ли на возврат украинских территорий в границах 1591 года?
  15. Sinner
    Sinner Сегодня, 13:18
    0
    Ждём с нетерпением наступления. Очень интересно будет посмотреть кто кого. А то скучно уже...
  16. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:24
    +2
    несмотря на уже имеющиеся потери в экономике и человеческих жизнях.

    Да кто бы сомневался за потери человеческих жизней?
    Как всегда: -...... до последнего хо хла..
    Сам то не пойдет в окопы!
  17. Егоза
    Егоза Сегодня, 13:42
    0
    Шмыгаль заверил западных союзников Украины, что никакие факторы не смогут изменить планы украинской армии на контрнаступление,

    Да-да "Еще немного, еще чуть-чуть, вы только денег больше дайте"
  18. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:52
    0
    Широкомасштабное контрнаступление украинской армии начнется уже в ближайшее время.
    Это смутно мне напоминает 1943 год. Операция " цитадель" сначала всё было на апрель, потом май, далее Пантеры не боеготовы( Пантера это бабушка Леопарда2), потом с Тиграми (Тигр как бы дед нынешнего Леопарда2)возникли проблемы, ну короче всё началось 5 июля 1943...
  19. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:55
    +3
    1. Безусловно, планированием операций занимаются американцы. И лучшие их специалисты, полагаю. Говорящие головы держат для антуража.
    2. Заявлено возвращение границ 1991 года - то есть, Крым. Это серьезно, относиться шапкозакидательски нельзя.
    3. Американцы досконально изучили нашу оборону и логистику, в этом сомнений нет.
    4. Танки завезены, армия мобилизована. Они будут использованы. Сообщается о тысячах малых дронов.
    5. В последнее время практически нет сообщений об ударах Хаймарс. Где они?

    Выводы:
    1. Оборону укреплять, дополнительно рыть рвы. Если где бросили пирамидки с оставленным ушком - срезать, или хотя бы распиливать.
    Если бросили бронеколпак невкопаным - вкапывать.
    Создавать запасы воды и боеприпасов, готовить опорные пункты к бою в окружении. Распределять запасы, готовить запасные и ложные позиции.
    2. Дополнительно рыть противотанковые рвы, заполнять водой. Это не требует жертв солдат, пассивная защита. Даже один остановленный танк - это спасённые жизни солдат.
    3. Принципиальным в защите будет соревнование в точности дальних ударов, обнаружение и уничтожение бронетехники. Скорость передачи данных разведки и принятия целей крайне важны.
  20. фа2998
    фа2998 Сегодня, 14:29
    0
    Для меня это очень важно! С 1991 года Украина-буквально рядом-5 км.-выйдут будет очень весело! Там наши "деятели" новый НПЗ построили,прям на границе(наверно места в стране нет.),тесно.Как то не охота иметь боевые действия "под окном" what