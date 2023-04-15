Премьер-министр Украины на брифинге в Вашингтоне анонсировал начало контрнаступления ВСУ уже в ближайшее время

Широкомасштабное контрнаступление украинской армии начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне.По словам главы украинского правительства, контрнаступление ВСУ позволит вернуть ранее утерянные Украиной территории и вернуть страну в границы 1991 года. Комментируя сомнения американского военного руководства, Шмыгаль заверил западных союзников Украины, что никакие факторы не смогут изменить планы украинской армии на контрнаступление, целью которого является возврат украинских территорий в границах 1991 года.Ранее в интервью американскому изданию The Hill Шмыгаль назвал сроки начала анонсированного ранее украинского контрнаступления. По его словам, оно может начаться летом текущего года. Украинский премьер также добавил, что западные союзники осознают, что для перехода к наступательным действиям необходимо подготовиться на "сто, а то и больше процентов".Шмыгаль также заявил, что украинские власти не ощущают давления со стороны Запада, направленного на скорейшее начало контрнаступления, однако переход к контрнаступлению является стремлением украинских граждан.Украинский премьер добавил, что утечка секретных документов Пентагона не окажет никакого влияния на контрнаступление украинской армии и на возвращение Украиной утерянных территорий, несмотря на уже имеющиеся потери в экономике и человеческих жизнях.