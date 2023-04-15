Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»

Эту войну выиграют наши «Кулибины»… И тогда «Абрамсы» и «Леопарды» будут гореть как свечи

Специальная военная операция российских войск продемонстрировала важность подготовки слаженных групп операторов разведывательных и ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом пишет Дмитрий Рогозин в Telegram-канале «Рогозин на фронте».По утверждению политика, возглавляемая им группа «Царские волки» уже давно сделала акцент на подготовке групп операторов БПЛА. Такие группы мобильны и появляются на тех участках фронта, где наиболее ощутима потребность в решении задач по корректировке артиллерийского огня.Естественно, возрастает потребность и в специалистах соответствующего профиля, которые могли бы обеспечивать работу российской «воздушной артиллерии» из БПЛА, способной поражать колонны военной техники противника, отдельную технику на позициях и в местах дислокации. По мнению Рогозина, это приведет к совершенно иному качеству вооруженной борьбы в контексте спецоперации.Как пишет Рогозин, уже сейчас есть потребность на фронте именно в «интеллектуалах», «умниках-очкариках», которые очень нужны в спецоперации. Не стоит прятать от фронта молодых IT-специалистов, считает политик. Никто не собирается направлять программиста в окоп или на штурм вражеской позиции, но создавать интеллектуальный корпус БПЛА жизненно необходимо, подчеркивает Рогозин.- пишет Рогозин.Политик отмечает, что талантливые интеллектуалы-бойцы очень ценятся на фронте. Командование объединенной группировкой ВС РФ, по его словам, поддерживает такой подход, и в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Молодые специалисты помогут применить по назначению новейшие технические разработки.