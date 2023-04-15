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Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»

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Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»

Специальная военная операция российских войск продемонстрировала важность подготовки слаженных групп операторов разведывательных и ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом пишет Дмитрий Рогозин в Telegram-канале «Рогозин на фронте».


По утверждению политика, возглавляемая им группа «Царские волки» уже давно сделала акцент на подготовке групп операторов БПЛА. Такие группы мобильны и появляются на тех участках фронта, где наиболее ощутима потребность в решении задач по корректировке артиллерийского огня.

Естественно, возрастает потребность и в специалистах соответствующего профиля, которые могли бы обеспечивать работу российской «воздушной артиллерии» из БПЛА, способной поражать колонны военной техники противника, отдельную технику на позициях и в местах дислокации. По мнению Рогозина, это приведет к совершенно иному качеству вооруженной борьбы в контексте спецоперации.

Как пишет Рогозин, уже сейчас есть потребность на фронте именно в «интеллектуалах», «умниках-очкариках», которые очень нужны в спецоперации. Не стоит прятать от фронта молодых IT-специалистов, считает политик. Никто не собирается направлять программиста в окоп или на штурм вражеской позиции, но создавать интеллектуальный корпус БПЛА жизненно необходимо, подчеркивает Рогозин.

Эту войну выиграют наши «Кулибины»… И тогда «Абрамсы» и «Леопарды» будут гореть как свечи

- пишет Рогозин.

Политик отмечает, что талантливые интеллектуалы-бойцы очень ценятся на фронте. Командование объединенной группировкой ВС РФ, по его словам, поддерживает такой подход, и в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Молодые специалисты помогут применить по назначению новейшие технические разработки.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Дмитрия Рогозина
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28 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:14
    +2
    Чтобы
    «Абрамсы» и «Леопарды» будут гореть как свечи
    нужно целеуказание в режиме реального времени и средства поражения.
    Кое какие подвижки уже есть.

    Многоцелевые тактические ракеты Х-БПЛА являются модификацией ПТУР семейства 9М133ФМ-2/3 воздушного базирования ударно-разведывательных БПЛА «Иноходец» и «Форпост-РУ». Дальность ракет линейки Х-БПЛА в ранних модификации составляет 8 и 10 км. Причём в благоприятных метеорологических условиях радиус действия данных ракет с подвески воздушных носителей (включая БПЛА «Иноходец») всегда достигает 8−10 км, в то время как ПТУР 9М133Ф-3 в составе ПТРК «Корнет» крайне редко применяются на дистанции более 4,5 км в связи с изгибами рельефа местности.


    В рамках опытно-конструкторских работ «Туляк» разрабатывается и более совершенная версия Х-БПЛА, оснащённая передовой оптико-электронной ГСН ТВ/ИК-диапазонов и инерциально-навигационным блоком, что позволит оптимизировать траекторию с увеличением дальности до 15−17 км с реализацией режима пикирования под углами более 45−55 градусов. Эффективность ранней версии ракеты Х-БПЛА уже была подтверждена в ходе применения в СУВ БПЛА «Иноходец» на херсонском направлении летом и осенью 2022 года по бронетехнике и транспорту ВСУ.На данный момент в строевых частях ВКС России несут боевое дежурство около 50 БПЛА «Иноходец-РУ», не менее двух-трёх эскадрилий (24−36 машин) из которых готовы к формированию воздушного противотанкового заслона на мелитопольском и бердянском операционных направлениях совместно с ударными вертолётами Ка-52 и Ми-28Н.


    https://eadaily.com/ru/news/2023/04/14/krylatye-rakety-h-50-i-bpla-inohodec-gotovyat-k-unichtozheniyu-nastupleniya-vsu
    1. Ехим
      Ехим Сегодня, 12:16
      +8
      Целеуказание как раз бывшая вотчина Рогозина, как по мне так не получилось у него
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 12:24
        +5
        есть потребность на фронте именно в «интеллектуалах», «умниках-очкариках»
        Судя по тому, что пишет, себя лично он к умным не относит, но для таких главное возглавлять(наверное)
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 12:40
          0
          Цитата: marchcat
          Судя по тому, что пишет,

          Нужен " Ланцет " идущий по радиоканалу управления дроном ,к оператору дрона . Вот пусть и сделает . А в разработке любого оружия , участвуют десятки специалистов . hi
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:14
    +2
    Залечил, значит, свою "мадам сижу", снова вылез, "любимый руководитель".
    Без него ведь и арту корректировать некому.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:31
      +3
      Он не просто "любимый руководитель", он вдруг возведён в политика ( recourse ):
      Политик отмечает
      .
      Ещё и шеф группы «Царские волки». Додуматься надо так назвать. fool
      Молодые головастики должны знать поговорку "С волками жить, - по волчьи выть."
      Как бы не взвыли под его руководством.
  3. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 12:15
    +3
    Вот человек... Сначала развалил космическую промышленность, теперь шарится возле войны и даёт " ценные замечания".
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
    -4
    Неплохой мужик. Ну уж больно,болтлив.
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 12:31
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ну уж больно,болтлив.
      Дык, он же журналист, профессия обязывает. А вот то, что журналиста ставят руководить совсем не средствами массовой информации, вызывает непонимание.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:35
        +2
        А кто его куда поставил?
        "Царские волки" вроде бы не госструктура.
        Больше на пиар-проект смахивает.
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: bk0010
        А вот то, что журналиста ставят руководить совсем не средствами массовой информации, вызывает непонимание.

        У нас "нефтью" учитель французского командует. Ничего, страна не в убытке. А вот про успехи космоса надо начинать разговор с объемов финансирования государством этой отрасли. Так будет правильнее и понятнее.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:28
      +5
      Цитата: Андрей Николаевич
      Неплохой мужик. Ну уж больно,болтлив.

      Как журналист, представитель России при НАТО он был еще туда-сюда, но уже в Роскосмосе, уважение к нему начало очень падать.
      Вот знаете, есть народная поговорка: так-то парень неплохой, только с...ся и глухой (админы, это слова народные - литературные).
      Есть те кто служит не за звания и не за ордена, и не за звездочки по блату, а он уже родился в "золотой люльке", причем в биографии написано участвовал бойцом-добровольцем на стороне Приднестровья аж с мая по июнь 1992 года.
      То что он мастер PR (пиара) - это факт.
      Если бы, они т.н. "мажорный батальон" из числа чиновников и депутатов, которые за период СВО больше на ТВ отсвечивают не позорились на таких фотосессиях, а реально помогали снабжением: БПЛА, снаряжение, медикаменты, тех.обеспечение (бензо/дизель генераторы, печки/обогреватели, кухни, т.д.), даже не воюя, было бы уважение, в том числе за обучение бойцов с передовой в качестве операторов БПЛА.
      Честное слово, несуразно выглядит:
  5. kasatky
    kasatky Сегодня, 12:20
    +9
    А разве "умники" бывают только в IT? Можно ли что-то сделать без грамотных инженеров (электриков, механиков, гидравликов, электронщиков), математиков, физиков? Мы сейчас дошли до ситуации, когда плохой программист зарабатывает в несколько раз больше хорошего схемотехника, а про механиков вообще можно умолчать. Куда приведет этот перекос? В пропасть! Его необходимо как можно скорее выправлять, пока мы не лишились компетенций во всех направлениях инженерии. И эти мои слова, не мнение обиженного гидравлика, я сам программист и вижу куда дело движется.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 13:37
      0
      Мы сейчас дошли до ситуации, когда плохой программист зарабатывает в несколько раз больше хорошего схемотехника

      Схемотехник это тоже IT.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:23
    +2
    Рогозин это опубликовал на своём канале ,так нет надо вытащить это на всеобщее обсуждение.Рад за Рогозина ,он по прежнему медийная фигура ! lolВообще-то день Х в споре Маска и Рогозина неотвратимо приближается - 17 апреля.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:31
    +7
    Это и есть отрицательная Селекция. Та самая.
    Чел с сыном уже многое провалили , со перессорились с коллегами, опозорились то тут то там,
    но их все равно тащат "покамандовать"
  8. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 12:36
    +7
    Ну что за формулировки… «привлекать», такие слова это лишний повод для айтишников ударить по педалям за кордон. Людей надо мотивировать! Даже добровольцы откликнутся охотнее если будет конкретика- что делать? как делать? где делать? и т.д.
    И еще, привлечение айтишников, опытных операторов БПЛА и просто геймеров с тренированной вестибюляркой и знанием компьютера не должно быть в ущерб простому пехотинцу, стрелку, гранатометчику и пулемётчику. Все нужны и все важны! С соответствующей организацией работы, поощрениями , ну и наказаниями.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:44
      0
      Все нужны, все важны, НИКАКИХ ОСОБЕННЫХ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ!!!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:40
    +1
    Наверное попа "от фронтового ранения" зажила. Эх, если бы он что-то полезное умел делать, как он умеет пиариться.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:43
    +1
    Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»
    . А что, кулибин и IT специалист, это можно и тоже?
    Такое впечатление, что нашим верхним кто то внушили, что айтишники это новая панацея на все случаи жизни...
    Создают/воспитывают очередную группу избранных, исключительных, а ведь там, большьшая часть такая... в общем, известно какая.
    Так то понятно, те сам по себе полное... собирают под свое крыло таких же.
    Вот ничему их жизнь не учит, потому что всю жизнь сами были/есть такое же....
  11. Майя
    Майя Сегодня, 12:54
    0
    ..недоговаривали,недоговаривают,будут систематически недоговаривать больше и больше(((
    (частным воентехнаучэкспертгруппам отдать научполигонить сво.о?)
  12. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 13:16
    +2
    Так он политик или журналист, или менеджер, или военный?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:25
      +4
      И швец, и жнец, и на дуде игрец, и в ... ковырец.
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:00
      -1
      Цитата: Стёпа
      Так он политик или журналист, или менеджер, или военный?

      Однако, он равно талантлив во всех областях - лишь бы на людях.
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:39
    +3
    Эту войну выиграют наши «Кулибины»… И тогда «Абрамсы» и «Леопарды» будут гореть как свечи
    Вот как сказать, но морщат такие заявления. Пантеры и Тигры ,80 лет назад, горели не от того, что Левитан говорил в радиосети, а от того что армия была подготовлена к борьбе с ними.
  14. Million
    Million Сегодня, 13:41
    +3
    Мнение рогозина разве кого то заинтересует?
  15. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:28
    +1
    Умный какой Рогозин то , а. А что же он ВПК громил душил когда вицепремьером был курирующим оборонку? Чего они все так стремительно умнеют когда слетают с должнлстей?
  16. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 14:45
    0
    так для таких целЕй (юмор) Шойгу создал кучу научных рот.или "выхлоп" от них нулевой? раз подраненый волк этим решил заняться?