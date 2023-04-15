Спикер Воздушных сил ВСУ: Первый ЗРК Patriot поступит на Украину после Пасхи

Спикер украинского Воздушного командования Юрий Игнат прокомментировал заявления о том, что американские ЗРК Patriot уже находятся на территории Украины. По словам Игната, это нет, «иначе бы уже ими были сбиты российские самолёты».
Чиновник ВС ВСУ:
Американские системы ПВО Patriot появятся у нас после праздника Пасхи.
Игната попросили назвать более конкретные сроки постановки таких зенитных ракетных комплексов на вооружение ВСУ, однако он от прямого ответа уклонился.
Юрий Игнат:
Сейчас точно никто этого не сможет сделать (сказать). Все об этом сразу же узнают, как только ими будет сбит первый российский самолёт.
В своё время ВС ВСУ заявляли, что сроки начала контрнаступления зависят в том числе от того, когда будут сформированы новые зенитные ракетные полки на базе поставленных Западом системы ПВО.
Ранее в сети появлялась информация относительно того, что как минимум один ЗРК Patriot уже находится на Украине. Причём утверждалось, что якобы этот комплекс был уничтожен ударом российского высокоточного оружия. Представители киевского режима эту информацию опровергают.