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Спикер Воздушных сил ВСУ: Первый ЗРК Patriot поступит на Украину после Пасхи

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Спикер Воздушных сил ВСУ: Первый ЗРК Patriot поступит на Украину после Пасхи

Спикер украинского Воздушного командования Юрий Игнат прокомментировал заявления о том, что американские ЗРК Patriot уже находятся на территории Украины. По словам Игната, это нет, «иначе бы уже ими были сбиты российские самолёты».


Чиновник ВС ВСУ:

Американские системы ПВО Patriot появятся у нас после праздника Пасхи.

Игната попросили назвать более конкретные сроки постановки таких зенитных ракетных комплексов на вооружение ВСУ, однако он от прямого ответа уклонился.

Юрий Игнат:

Сейчас точно никто этого не сможет сделать (сказать). Все об этом сразу же узнают, как только ими будет сбит первый российский самолёт.

В своё время ВС ВСУ заявляли, что сроки начала контрнаступления зависят в том числе от того, когда будут сформированы новые зенитные ракетные полки на базе поставленных Западом системы ПВО.

Ранее в сети появлялась информация относительно того, что как минимум один ЗРК Patriot уже находится на Украине. Причём утверждалось, что якобы этот комплекс был уничтожен ударом российского высокоточного оружия. Представители киевского режима эту информацию опровергают.
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    +2
    сроки начала контрнаступления зависят в том числе от того, когда будут сформированы новые зенитные ракетные полки на базе поставленных Западом системы ПВО.
    Так они еще планируют из поставленных западом ЗРК сформировать зенитно-ракетные полки? Сомневаюсь, чтобы для этого хватило поставленных средств. А интегрировать в единую систему ПВО собираются или ЗРК поставленные из различных стран будут действовать индивидуально и прикрывать отдельные объекты?
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:51
    0
    Сбит первый российский самолет.. наши самолеты там, где их могут сбить, не летают (за исключением фронтовой авиации). Дальность поражения патриотоми 80 км, да иине потащат они их к фронту, американцы не разрешат. Так что шоу будет скучным.
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:09
    0
    Судя по предыдущим поставкам Запад всегда говорил, что "мы будем поставлять", а по факту вооружение УЖЕ было на Украине.
    Я считаю, что Патриот уже на Украине либо присматривается к фронту из Польши находясь на границе.
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 13:16
    +1
    украинцы треба поболе!!!!
    Американцы и поляки должны умирать за Украину до последнего солдата и техники НАТО!
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:20
    +1
    Представители киевского режима эту информацию опровергают

    Да разве представители укрофашистов в этом признаются?
    Никогда!
    Это ж надо будет тогда отвечать на вопросы матрасников.
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:42
    -1
    Чиновник ВС ВСУ:
    Американские системы ПВО Patriot появятся у нас после праздника Пасхи.
    Главное чтобы не после китайской.. А то ещё в январе обещали что Патриот ( не УАЗ) будет украинское усё ВКС РФ, а тут уже после пасхи. Кстати, 1 августа , это ведь тоже после пасхи? Как и 1 декабря?
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 14:12
    0
    Как бы хотелось прочитать : сегодня в небе над Киевом в 13.20 самолёт Boeing C-17 военно-транспортный авиации США с установками ЗРК Patriot на борту ,потерял управление и врезался в здание СБУ . Число жертв будет известно, после разбора руин.