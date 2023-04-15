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ВС России наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области

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ВС России наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области

Действия российских военных, планомерно уничтожающих украинскую инфраструктуру, весьма эффективны. В частности, ВС России регулярно наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области, один из которых был отмечен сегодня утром.


Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Можно предположить, что целями здесь в очередной раз стали склады боеприпасов ВСУ.

В последнее время подобные удары по объектам в городе российские военные наносят каждый день. Обычно для этого применяется боевая авиация ВКС РФ.

Можно отметить, к примеру, авиаудар по Бериславу, произошедший 12 апреля. Тогда целью стало одно из местных промышленных предприятий, что подтверждает и администрация города. Ряд источников сообщил, что удару подверглись склады по улице Центральной.

Собственно, ВСУ нередко организуют склады вооружения, боеприпасов и ГСМ на территории промышленных объектов. Вероятно, один из них и стал мишенью для наших летчиков.


Стоит отметить, что в районе Херсона и Берислава отмечается повышенная активность украинских военных. К Днепру ими подтягивается военная техника из близлежащих регионов.

Можно предположить, что данное направление может быть выбрано командованием ВСУ для контрнаступления. Впрочем, даже если этого и не произойдет, тут вполне вероятны локальные контрудары и вылазки украинских ДРГ, которые и сейчас время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:44
    +3
    Планирующие управляемые бомбы - проблема для противника. Было бы разумно использовать их в больших масштабах, прежде чем они найдут решение. Воспользуйтесь брешью в ПВО Украины прямо сейчас.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:58
    +1
    Любопытная фотография, вроде бы истребитель российский, а на заднем плане транспортный борт ВВС Китая.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:15
    0
    Активность у Берислава ВСУ может иметь показной характер.Не Оверлод же они собрались повторять?