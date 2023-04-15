ВС России наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области

Действия российских военных, планомерно уничтожающих украинскую инфраструктуру, весьма эффективны. В частности, ВС России регулярно наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области, один из которых был отмечен сегодня утром.
Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
Можно предположить, что целями здесь в очередной раз стали склады боеприпасов ВСУ.
В последнее время подобные удары по объектам в городе российские военные наносят каждый день. Обычно для этого применяется боевая авиация ВКС РФ.
Можно отметить, к примеру, авиаудар по Бериславу, произошедший 12 апреля. Тогда целью стало одно из местных промышленных предприятий, что подтверждает и администрация города. Ряд источников сообщил, что удару подверглись склады по улице Центральной.
Собственно, ВСУ нередко организуют склады вооружения, боеприпасов и ГСМ на территории промышленных объектов. Вероятно, один из них и стал мишенью для наших летчиков.
Стоит отметить, что в районе Херсона и Берислава отмечается повышенная активность украинских военных. К Днепру ими подтягивается военная техника из близлежащих регионов.
Можно предположить, что данное направление может быть выбрано командованием ВСУ для контрнаступления. Впрочем, даже если этого и не произойдет, тут вполне вероятны локальные контрудары и вылазки украинских ДРГ, которые и сейчас время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра.