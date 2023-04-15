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Нанесён ракетный удар по пункту размещения подразделений «гвардии наступления» в Харькове

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Нанесён ракетный удар по пункту размещения подразделений «гвардии наступления» в Харькове

Поступает информация о нанесении ракетного удара по объекту противника в Харькове. Сообщается, что прилёт был мощный, и звук взрыва слышен в разных частях этого крупного города.

По последним сведениям, поражение нанесено объекту размещения личного состава противника. На этом объекте находились в том числе прошедшие недавно подготовку представители так называемой «гвардии наступления».

Несколько дней назад в сети появились сведения о том, что в Харькове ставленники киевского режима ведут активный набор в указанную выше «гвардию». Подразделение, которое формируется в Харьковской области, получило название «Хартия». Оно приписано к национальной гвардии Украины.

О том, какой ущерб нанесен в результате сегодняшнего удара, пока не сообщается. Высказываются предположения о том, что удар наносился либо ракетой комплекса С-300, либо ОТРК «Искандер».

Местные жители в сети делятся информацией о том, что воздушной тревоги при этом не объявлялось, что может свидетельствовать о том, что удар для противника оказался внезапным и мог наноситься с достаточно близкого расстояния. И если речь о малом расстоянии, то вряд ли использовался упомянутый ОТРК.

В сети ранее проходила информация о том, что удары также российскими войсками были нанесены по объектам противника в районе Купянска и Волчанска. Это города Харьковской области.

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16 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:42
    +10
    Молодцы но надо еще и тыл Украины в западной части страны атаковать надо
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 13:53
      -2
      хотелось бы в тыл но НЕЛЬЗЯ -КРАСНАЯ ЛИНИЯ хозяин за бугром отчертил
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    +6
    Эта "гвардия наступления" еще не начав наступать несет потери. Это не первый удар по этим подразделениям и конечно не последний.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:45
    +4
    Хорошие новости всегда приятно читать.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:55
    +4
    Offensichtlich erinnert man sich im russischen Generalstab
    einer historischen Binsenwahrheit:

    Angriff ist immer noch die beste Verteidigung...!!!
    1. Kusja
      Kusja Сегодня, 13:01
      0
      Eine gute Verteidigung heisst der Angriff.
  5. Privet
    Privet Сегодня, 12:59
    +2
    Кто им названия придумывает, квартал. Гвардия наступления, небесная сотня, буржуйки незалежности, то ли дело у нас: тополь, гиацинт, кинжал, солнцепёк и ещё много других цветов!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:00
    -1
    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что для российских властей и общества необходимо поставить «жирную точку» в специальной военной операции (СВО). По его мнению, «идеальным вариантом» стало бы объявление об окончании операции.

    Что это такое по всему интернету? Требую опровержения!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:58
      -2
      Где ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶,̶ ̶З̶и̶н̶ видео?
  7. polpot
    polpot Сегодня, 13:13
    +1
    В Аду работы чертям добавилось , не жалейте снарядов
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:17
    +9
    Высказываются предположения о том, что удар наносился либо ракетой комплекса С-300

    Уже давно выяснили что вс рф не применяют ракеты с-300 для поражения наземных целей из-за низкой эффективности их применения по загоризонтным целям, но всё равно находятся те, кто повторяет этот бред, рождённый пропогандой укропа, для оправдания криворукости собственных пвошников. fool
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Хорон
      криворукости собственных пвошников

      Так и есть.
      На кадрах, снятых с места событий, демонстрируется разгонный блок от ракеты комплекса С-300, маркированный 5В55. Он отпадает примерно через примерно 10 секунд полета, выработав топливо.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:34
    +4
    Правильно, "гвардию наступления" нужно громить до наступления!
  10. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 13:47
    +5
    а мож то вовсе и не ракеты были а просто кондиционер бабахнул, на украине это не редкость
  11. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 13:58
    -3
    Вообще удивляет закрытость информации по таким ударам именно со стороны МО РФ. Что мешает выложить видео в момент удара и после, чтобы показать его эффективность и последствия? Это пропаганда возможностей нашего оружия и армии и устрашение противника нынешнего и тех, кто попытается говорить на Россию. Сила есть, но пользуемся ей как-бы извиняясь.
    Но все замыкается на говорящем Конашенкове.
  12. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 14:32
    0
    может там,а может сям...наверно этим или тем нанесли удар... новость на уровне базарной сплетни.