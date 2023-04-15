Нанесён ракетный удар по пункту размещения подразделений «гвардии наступления» в Харькове

Поступает информация о нанесении ракетного удара по объекту противника в Харькове. Сообщается, что прилёт был мощный, и звук взрыва слышен в разных частях этого крупного города.По последним сведениям, поражение нанесено объекту размещения личного состава противника. На этом объекте находились в том числе прошедшие недавно подготовку представители так называемой «гвардии наступления».Несколько дней назад в сети появились сведения о том, что в Харькове ставленники киевского режима ведут активный набор в указанную выше «гвардию». Подразделение, которое формируется в Харьковской области, получило название «Хартия». Оно приписано к национальной гвардии Украины.О том, какой ущерб нанесен в результате сегодняшнего удара, пока не сообщается. Высказываются предположения о том, что удар наносился либо ракетой комплекса С-300, либо ОТРК «Искандер».Местные жители в сети делятся информацией о том, что воздушной тревоги при этом не объявлялось, что может свидетельствовать о том, что удар для противника оказался внезапным и мог наноситься с достаточно близкого расстояния. И если речь о малом расстоянии, то вряд ли использовался упомянутый ОТРК.В сети ранее проходила информация о том, что удары также российскими войсками были нанесены по объектам противника в районе Купянска и Волчанска. Это города Харьковской области.