Генштаб РФ: Более 50 тысяч призывников получили повестки в весеннюю призывную кампанию

В России уже полмесяца идёт весенняя призывная кампания, которая, как сообщает Генштаб, проходит в плановом режиме.По словам начальника управления ГОМУ Генштаба полковника Андрея Бирюкова 52 тысячи призывников получили повестки на военную службу. При этом отмечается, что более 50 тысяч граждан призывного возраста уже прибыли в военкоматы.Бирюков добавил, что из вышеуказанных 50 тысяч только 21 тысяча призывников признана годной к службе, а остальные 29 тысяч человек получили полагающиеся по закону отсрочки.Весенний призыв, который начался 1 апреля будет идти до середины июля. Согласно президентскому указу в ходе призыва планируется призвать в Вооружённые Силы страны 147 000 человек.Эта призывная кампания затронет как и прежде граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Напомним, что в Минобороны России предложили внести изменения в призывной возраст, увеличив его начальные и предельные показатели – вместо 18-27 лет призывать в 21-30 лет.По словам представителя Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, ни один призывник не будет направлен для участия в СВО.В контексте последних изменений, связанных с призывом и становлением на воинский учёт, всё эти процедуры можно будет проводить в электронном режиме.