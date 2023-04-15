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Генштаб РФ: Более 50 тысяч призывников получили повестки в весеннюю призывную кампанию

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Генштаб РФ: Более 50 тысяч призывников получили повестки в весеннюю призывную кампанию

В России уже полмесяца идёт весенняя призывная кампания, которая, как сообщает Генштаб, проходит в плановом режиме.


По словам начальника управления ГОМУ Генштаба полковника Андрея Бирюкова 52 тысячи призывников получили повестки на военную службу. При этом отмечается, что более 50 тысяч граждан призывного возраста уже прибыли в военкоматы.

Бирюков добавил, что из вышеуказанных 50 тысяч только 21 тысяча призывников признана годной к службе, а остальные 29 тысяч человек получили полагающиеся по закону отсрочки.

Весенний призыв, который начался 1 апреля будет идти до середины июля. Согласно президентскому указу в ходе призыва планируется призвать в Вооружённые Силы страны 147 000 человек.

Эта призывная кампания затронет как и прежде граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Напомним, что в Минобороны России предложили внести изменения в призывной возраст, увеличив его начальные и предельные показатели – вместо 18-27 лет призывать в 21-30 лет.

По словам представителя Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, ни один призывник не будет направлен для участия в СВО.

В контексте последних изменений, связанных с призывом и становлением на воинский учёт, всё эти процедуры можно будет проводить в электронном режиме.
Использованы фотографии:
momo78.ru
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5 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:56
    0
    К электронной повестке есть очень много вопросов!
    Так же было и с МФЦ, там работает, там не работает, но все таки нашли баланс, нужно время!
    ГЛАВНОЕ, что-бы в то время когда они это обкатывают, у нас не было-бы проблем, а то идиотов хватает везде
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 14:29
      0
      Да, надо бы доработать некоторые моменты, а в целом система рабочая.
      Так или иначе, это должно было случиться, и населению надо привыкать к изменениям современного мира. Всё равно бы ввели через год другой. В других странах тоже существуют аналогичные системы.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:07
    0
    Из 50 тысячь 21 тысяча пойдёт служить, а нужно 147 тыс штыков, наберут ли. Не много ли стало статей с отсрочкой и "белым билетом"?
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 14:24
      -1
      Мало рожают .. все остальное ерунда ...
  3. SOBA4TACTICMOSCOW
    SOBA4TACTICMOSCOW Сегодня, 14:57
    0
    А как быть если нет аккаунта на гос услугах?
    Хотя работодателя тоже никто не отменял