Генштаб РФ: Более 50 тысяч призывников получили повестки в весеннюю призывную кампанию

В России уже полмесяца идёт весенняя призывная кампания, которая, как сообщает Генштаб, проходит в плановом режиме.
По словам начальника управления ГОМУ Генштаба полковника Андрея Бирюкова 52 тысячи призывников получили повестки на военную службу. При этом отмечается, что более 50 тысяч граждан призывного возраста уже прибыли в военкоматы.
Бирюков добавил, что из вышеуказанных 50 тысяч только 21 тысяча призывников признана годной к службе, а остальные 29 тысяч человек получили полагающиеся по закону отсрочки.
Весенний призыв, который начался 1 апреля будет идти до середины июля. Согласно президентскому указу в ходе призыва планируется призвать в Вооружённые Силы страны 147 000 человек.
Эта призывная кампания затронет как и прежде граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Напомним, что в Минобороны России предложили внести изменения в призывной возраст, увеличив его начальные и предельные показатели – вместо 18-27 лет призывать в 21-30 лет.
По словам представителя Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, ни один призывник не будет направлен для участия в СВО.
В контексте последних изменений, связанных с призывом и становлением на воинский учёт, всё эти процедуры можно будет проводить в электронном режиме.