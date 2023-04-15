Первый замглавы администрации президента РФ посетил Мариуполь

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко посетил Донецкую народную республику и в частности город Мариуполь. В Мариуполе Кириенко осмотрел восстановленные здания и объекты инфраструктуры, а также обсудил вопросы, касающиеся сферы образования.Кириенко оценил, как продвигаются работы по восстановлению Мариуполя, побывал в восстановленном Свято-Никольском кафедральном соборе, в котором были заменены окна, заделана крыша. В настоящее время собор, службы в котором не прекращались даже во время ожесточенных боев, полностью приведен в пригодное для посещения прихожанами состояние.Посетив вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным мариупольские аптеки, Кириенко убедился в отсутствии в них дефицита лекарственных препаратов, а также приемлемую ценовую политику. В настоящее время городские власти продолжают работу над увеличением количества аптек, которых пока что не хватает для удовлетворения потребностей мариупольцев.Совместно с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым Кириенко обсудил вопросы, касающиеся образования в регионе. Были урегулированы вопросы сдачи итоговой аттестации для учеников выпускных классов школ региона, для которых предоставляется возможность поступления в вузы без сдачи ЕГЭ. Сообщается, что желающие смогут сдавать выпускные и вступительные экзамены как на территории Республики, так и в соседней Ростовской области.