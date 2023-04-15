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Первый замглавы администрации президента РФ посетил Мариуполь

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Первый замглавы администрации президента РФ посетил Мариуполь

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко посетил Донецкую народную республику и в частности город Мариуполь. В Мариуполе Кириенко осмотрел восстановленные здания и объекты инфраструктуры, а также обсудил вопросы, касающиеся сферы образования.


Кириенко оценил, как продвигаются работы по восстановлению Мариуполя, побывал в восстановленном Свято-Никольском кафедральном соборе, в котором были заменены окна, заделана крыша. В настоящее время собор, службы в котором не прекращались даже во время ожесточенных боев, полностью приведен в пригодное для посещения прихожанами состояние.



Посетив вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным мариупольские аптеки, Кириенко убедился в отсутствии в них дефицита лекарственных препаратов, а также приемлемую ценовую политику. В настоящее время городские власти продолжают работу над увеличением количества аптек, которых пока что не хватает для удовлетворения потребностей мариупольцев.

Совместно с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым Кириенко обсудил вопросы, касающиеся образования в регионе. Были урегулированы вопросы сдачи итоговой аттестации для учеников выпускных классов школ региона, для которых предоставляется возможность поступления в вузы без сдачи ЕГЭ. Сообщается, что желающие смогут сдавать выпускные и вступительные экзамены как на территории Республики, так и в соседней Ростовской области.

Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:47
    +2
    Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко

    ОН чел, Росатом вывел не лидирующие позиции.
    Так-же как и Мишутин, который оцифровал и вывел на лидирующие позиции в мире налоговую инспекцию РФ.
    Кто из них будет приемником ВВП?
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:07
    +1
    Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко
    отвечает за внутреннюю политику.
    То бишь и за пенсионную реформу "по желаниям народных масс",
    и за чехление Мавзолея...

    Вот интересно, первомайский старый призыв "Мир, Труд, Май!" он способен произнесть?
  3. hiller
    hiller Сегодня, 14:20
    0
    Доводилось общаться в бытность его директором Кстовского НПЗ. Лихие времена "взаимозачетов".(((
  4. красноярск
    красноярск Сегодня, 14:32
    +1
    [/quote]Посетив вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным мариупольские аптеки, Кириенко убедился в отсутствии в них дефицита лекарственных препаратов, а также приемлемую ценовую политику.[quote]

    Ну вот не могут наши журналисты без того, чтобы в лужу не пукнуть.
    Ну для кого, скажите мне пожалуйста, приемлема ценовая политика в аптеках? Неужели для рядовых мариупольцев? Совсем не верится в то, что лекарства там дешевле чем тут.