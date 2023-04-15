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На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване сожгли азербайджанский флаг

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На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване сожгли азербайджанский флаг

Со скандального инцидента начался 101-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который в этом году проходит в столице Армении. Во время церемонии открытия выбежавший из зала мужчина выхватил из рук представителя команды Азербайджана национальный флаг. Затем, размахивая полотнищем, мужчина поджег его и бросился к выходу, где и был задержан охраной. После инцидента флаг заменили и поставили на место.


Более того, когда азербайджанские атлеты вышли на сцену, присутствующие в зале зрители встретили их громким свистом и неодобрительными выкриками. Армянские СМИ сообщают, что после этого сборная Азербайджана приняла решению отказаться от участия в соревнованиях.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором осудило инцидент с сожжением национального флага во время открытия чемпионата. Демонстративный недружелюбный акт в азербайджанском МИД назвали проявлением этнической нетерпимости, и призвали Ереван привлечь совершившего его мужчину к ответственности. В заявлении подчеркнуто, что вопреки данным гарантиям, организаторы мероприятия не обеспечили безопасность сборной Азербайджана.

После инцидента Баку принял решение отозвать своих атлетов, однако, по утверждению азербайджанской стороны, спортсменов не выпускают из гостиницы и фактически держат в заложниках.

Виновный в сожжении флага был задержан правоохранительными органами Армении, но обвинения ему предъявлены не были, так как армянские следователи не усмотрели в его действиях состава преступления. Сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил уволить виновника инцидента с занимаемой должности. В соцсетях сообщают, что акцию устроил сотрудник Общественного телевидения Армении дизайнер Арам Николян.

Следует отметить, что организаторы соревнований не исключали недружественных акций в адрес азербайджанской сборной. Накануне они призвали атлетов из Азербайджана отказаться от участия в церемонии открытия чемпионата, чтобы избежать подобных случившемуся эксцессов.

В Баку призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Использованы фотографии:
Соцсети
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37 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:59
    +16
    Вот на кой??? А потом злы азербайджанцы нас бьют и плакать не дают, Россиюшка помоги мы же того в ОДКБ, а пока вы там с Баку будете решать мы тут и русских прищемим и ещё вам гадостей наделаем, Николо тот ещё контрацептив.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 14:06
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Вот на кой???......

      Это как в Швеции, причем это сделал иностранец, датчанин.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:17
      +12
      Это уже не тяжелая атлетика, а тяжкое безумие!
      Вот, что происходит со странами, вышедшими когда-то из единой Страны Советов. Украина воюет с Россией, Армения с Азербайджаном и т.д.

      Американские марионетки во власти делают вид, что все правильно, даже не наказывают провокаторов, не находя состава преступления...
      А мораль проста: вместе мы все были непобедимыми, а поотдельности - участники чужого человеконенавистнического эксперимента!
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:24
      +3
      Категорически не приемлю выходку армян, православный народ накануне Святой Пасхи устраивает такую мерзкую провокацию будучи хозяевами мероприятия am Без сомнения заслуживают ответки и пусть потом не ноют что их опять об стол ударят физиономиями. Мерзкая и подлючая провокация !!! На поле боя слабо доказать свою силу, так решили из под тишка отыграться, Россия обязана заявить решительный протест и ходотайствовать о переносе соревнований в другую страну, в знак солидарности с армянскими спортсменами, нельзя спускать, завтра могут и с нами так поступить. Спорт вне политики !!
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:34
        +1
        Silver99, думаю в ближайшее время армянские военные ответят, причём своими жизнями, а этот клоун и дальше будет себя "героем" чувствовать.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 14:37
          +1
          Ропот 55, все бы ничего, но армянские военные стоят за спинами ВС России и только тогда "сильные " и "смелые", спорт должен сближать, а армяне хотят повоевать ? Ну так давайте предоставим им эту возможность, но без нашего участия.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 14:44
            +1
            Silver99, ну не совсем за спинами, не давно был инцидент на границе(новой) где эти горячие ребята обошлись без нашего вмешательства, а так да пора Еревану показать что Россия не ЩЕДРАЯ ДУША.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:02
    +2
    Как говорится в народе - флаг сожгли засланные казачки....
    Есть за океаном товарищи, которые нам вовсе не товарищи, которые спят и видят как-бы России подложить очередную каку.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:18
      +1
      Fizik 13 hi, засланные откуда? И почему полиция отпускает этого провокатора? Комманда сверху? Так откуда заслали того казачка?!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:26
        0
        Вот кто истинные засланные " казачки" надо было быть не знаю кем ,чтобы доверить проведение чемпионата Европы в Армении и наш представитель в том числе. am
  3. Анатоль Клим
    Анатоль Клим Сегодня, 14:03
    +6
    Во время церемонии открытия выбежавший из зала мужчина выхватил из рук представителя команды Азербайджана национальный флаг. Затем, размахивая полотнищем, мужчина поджег его и бросился к выходу

    Всё-таки неправильно это. Спортсмены приехали на соревнование, а их флаг, их страну так унижают. А если завтра какой-нибудь недобитый бандеровец поступит так с российским флагом. Нельзя так.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:33
      +1
      тяжело с точки зрения цивилизованного человека понять выходки дикарей....как только перестанут дикие выходки осуществлять и думать без первобытных инстинктов - станут людьми.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:04
    +4
    О спорт ты мир!
    Как видим спорт далеко не мир...нашим спортменам гадят куда больше пакостников.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:12
      +9
      Лёха с Андроида hi, благодаря США и Ко спорт давно стал частью политики и гибридных войн. Унижение наших спортсменов хороший пример, а азербайджанцы МОЛОДЦЫ за такое развернулись и ушли, и по им что они готовились и что чемпионат и прочее что нам говорят чтоб оправдать выступление под БЕЛЫМ флагом, тьфу противно и мерзко на душе.
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:09
    +9
    Что за мелкая пакость? Возможно согласованная с организаторами.
    Не, ну можно было разрулить инцидент, чтоб комар носа не подточил.
    Тут же прервать церемонию. Кто там самый главный из армян в зале находился? Встал бы, вышел на сцену, сказал бы, что спорт вне политики, "этого" мы осуждаем, сам бы взял новый азербайджанский флаг и передал его в руки кому следует.
    Еще бы и бонусов на этом Армения срубила.
    А так... Теперь ждите ответа от турок.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:20
      +1
      Neo - 9947 hi, думаю армянские военные в ближайшее время ОТВЕТЯТ за этого(цензура).
  6. ugos
    ugos Сегодня, 14:13
    +3
    Далёк от спорта, но ради интереса, команда России там участвует и с каким флагом?
  7. hiller
    hiller Сегодня, 14:15
    +1
    А взять провокатора за причинное место и сделать очень больно, дабы эта мерзота могла вещать только фальцетом никак???
  8. faiver
    faiver Сегодня, 14:17
    +3
    Ни хрена не понял - какая связь между Европой и Арменией с Азербайджаном? Кто из них европеец?
    1. ugos
      ugos Сегодня, 14:23
      0
      Оба, Европа заканчивается за Уралом.
      Больше сказать нечего
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 14:36
        -3
        Цитата: ugos
        Оба, Европа заканчивается за Уралом.
        Больше сказать нечего

        Посмотри на карту! До Урала и за Уралом -- Россия. Гейропы тут и близко нет.
        1. ugos
          ugos Сегодня, 14:40
          +1
          Катя, Вы удивитесь, но Россия это тоже Европа. Вы наверное учились по ЕГЭ
          Может Вы слышали такое выражение ''Европейская часть России''.
  9. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 14:18
    +1
    Поведение армян очень похоже на хохляцкие выходки.
  10. Грац
    Грац Сегодня, 14:20
    +2
    Я думаю нам надо выводить свой миротворческий контингент и сворачивать военную базу.Зачем нам нужен этот головняк.сами пусть разбираются
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:28
      0
      Грац hi, ага и следом за нашими войсками в Россию ломанется не хилый поток армянских "беженцев". Ибо думаю что В. С. Армении и Азербайджана сейчас не на равных.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 14:33
        +2
        я так понимаю азербайджанской команде были даны гарантии армянской стороной в результате чего те и прибыли в армению на эти соревнования, а когда принимающая сторона выбрасывает такие фортели это называется провокация, отгадайте кто огребать будет случись боестолкновения ? в первую очередь наши миротворцы.А армения хочет проводить военные учения с нато, ну так пусть и попросят нато прислать своих миротворцев, вон из турции хотя бы).
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:46
          0
          Грац, в первую очередь выхватят армянские военные, вот увидите.
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 14:56
        0
        Цитата: Ропот 55
        следом за нашими войсками в Россию ломанется не хилый поток армянских "беженцев"

        Вот кто-кто, а эти здесь точно не нужны...
  11. HAM
    HAM Сегодня, 14:21
    +1
    Если этот номер пройдёт безнаказанным или символически наказанным,то мы получим прецедент--во Хранции на так называемых "Олимпийских играх" российским спортсменам будет вообще швах...и так унижают как хотят..
    Вообще то стОит ли того такой "спорт"??
  12. Vetal999
    Vetal999 Сегодня, 14:25
    +1
    Эта акция проплачена и сыграна теми, кому выгодна война.
  13. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:30
    0
    Каждая вошь нынче может попасть в новости
  14. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:34
    +1
    На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване сожгли азербайджанский флаг

    Зачем и во имя чего???? Глупцы и полные бар_ а_ны!
  15. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:34
    0
    сотрудник Общественного телевидения...дизайнер
    интересно, а что скажет об этом его муж? laughing
  16. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:38
    0
    Что здесь сказать? Ситуация безобразная. Но здесь одни не лучше других. Зайдите на проазербайджанские или проармянские ресурсы причем на российских информационных платформах и посмотрите сами? На одних мы почему то полностью обязаны соглашаться с армянами,на других с азербайджанцами. Российскую патриотическую позицию не воспринимают и те и другие и при этом все России "друзья из друзей"-мамой клянутся!
  17. hhurik
    hhurik Сегодня, 14:51
    0
    Цитата: Silver99
    Категорически не приемлю выходку армян, православный народ накануне Святой Пасхи устраивает такую мерзкую провокацию будучи хозяевами мероприятия am Без сомнения заслуживают ответки и пусть потом не ноют что их опять об стол ударят физиономиями. Меркая и подлючая провокация !!! На поле боя слабо доказать свою силу, так решили из под тишка отыграться, Россия обязана заявить решительный протест и ходотайствовать о переносе соревнований в другую страну, в знак солидарности с армянскими спортсменами, нельзя спускать, завтра могут и с нами так поступить. Спорт вне политики !!

    Какой еще "православный народ"? laughing Армянская церковь - монофизиты, что хуже язычников. Последних хоть можно с наименьшими затратами в перспективе направить на путь ортодоксального христианства (православия), с еретиками обстоит все плохо: только через покаяние и специальный чин. Это древняя практика, так принимали нехалкидонитов и в эпоху Вселенских Соборов.
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: Ропот 55
    а азербайджанцы МОЛОДЦЫ за такое развернулись и ушли, и по им что они готовились и что чемпионат и прочее что нам говорят чтоб оправдать выступление под БЕЛЫМ флагом, тьфу противно и мерзко на душе.

    Тут вы правы на 100 процентов...надеюсь наши спортивные функционеры не окажутся на самом дне морального падения...и у них хватит мужества и гордости дать отпор жулью в ВАДА и МОК.
  19. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:54
    0
    Лучше бы этот "герой" проявлял свой "героизм" в Карабахе...