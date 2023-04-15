На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване сожгли азербайджанский флаг

Со скандального инцидента начался 101-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который в этом году проходит в столице Армении. Во время церемонии открытия выбежавший из зала мужчина выхватил из рук представителя команды Азербайджана национальный флаг. Затем, размахивая полотнищем, мужчина поджег его и бросился к выходу, где и был задержан охраной. После инцидента флаг заменили и поставили на место.Более того, когда азербайджанские атлеты вышли на сцену, присутствующие в зале зрители встретили их громким свистом и неодобрительными выкриками. Армянские СМИ сообщают, что после этого сборная Азербайджана приняла решению отказаться от участия в соревнованиях.Министерство иностранных дел Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором осудило инцидент с сожжением национального флага во время открытия чемпионата. Демонстративный недружелюбный акт в азербайджанском МИД назвали проявлением этнической нетерпимости, и призвали Ереван привлечь совершившего его мужчину к ответственности. В заявлении подчеркнуто, что вопреки данным гарантиям, организаторы мероприятия не обеспечили безопасность сборной Азербайджана.После инцидента Баку принял решение отозвать своих атлетов, однако, по утверждению азербайджанской стороны, спортсменов не выпускают из гостиницы и фактически держат в заложниках.Виновный в сожжении флага был задержан правоохранительными органами Армении, но обвинения ему предъявлены не были, так как армянские следователи не усмотрели в его действиях состава преступления. Сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил уволить виновника инцидента с занимаемой должности. В соцсетях сообщают, что акцию устроил сотрудник Общественного телевидения Армении дизайнер Арам Николян.Следует отметить, что организаторы соревнований не исключали недружественных акций в адрес азербайджанской сборной. Накануне они призвали атлетов из Азербайджана отказаться от участия в церемонии открытия чемпионата, чтобы избежать подобных случившемуся эксцессов.В Баку призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.