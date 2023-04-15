На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване сожгли азербайджанский флаг

Со скандального инцидента начался 101-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который в этом году проходит в столице Армении. Во время церемонии открытия выбежавший из зала мужчина выхватил из рук представителя команды Азербайджана национальный флаг. Затем, размахивая полотнищем, мужчина поджег его и бросился к выходу, где и был задержан охраной. После инцидента флаг заменили и поставили на место.
Более того, когда азербайджанские атлеты вышли на сцену, присутствующие в зале зрители встретили их громким свистом и неодобрительными выкриками. Армянские СМИ сообщают, что после этого сборная Азербайджана приняла решению отказаться от участия в соревнованиях.
Министерство иностранных дел Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором осудило инцидент с сожжением национального флага во время открытия чемпионата. Демонстративный недружелюбный акт в азербайджанском МИД назвали проявлением этнической нетерпимости, и призвали Ереван привлечь совершившего его мужчину к ответственности. В заявлении подчеркнуто, что вопреки данным гарантиям, организаторы мероприятия не обеспечили безопасность сборной Азербайджана.
После инцидента Баку принял решение отозвать своих атлетов, однако, по утверждению азербайджанской стороны, спортсменов не выпускают из гостиницы и фактически держат в заложниках.
Виновный в сожжении флага был задержан правоохранительными органами Армении, но обвинения ему предъявлены не были, так как армянские следователи не усмотрели в его действиях состава преступления. Сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил уволить виновника инцидента с занимаемой должности. В соцсетях сообщают, что акцию устроил сотрудник Общественного телевидения Армении дизайнер Арам Николян.
Следует отметить, что организаторы соревнований не исключали недружественных акций в адрес азербайджанской сборной. Накануне они призвали атлетов из Азербайджана отказаться от участия в церемонии открытия чемпионата, чтобы избежать подобных случившемуся эксцессов.
В Баку призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.