Новый китайский авианосец может получить ядерную силовую установку

Статья, посвященная ВМС США, но с упоминанием Китая, вызвала определенный интерес и дискуссию. И тут, как бы "в догонку", в интернете появляется статья, что четвертый китайский авианосец, тип 004, получит ЯЭУ. Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) разрабатывает проект авианосца с ядерной силовой установкой с февраля 2018 года и заявляет, что она должна достичь прорыва в технологии ядерных двигателей к 2027 году. Австралийский журнал "Нэшнл диффенс", утверждает, что резка металла для строительства авианосца Type 004 началась ещё в декабре 2017 года, на верфи в городе Далянь. Вступление авианосца в строй ожидается в конце 20-х годов.
Однако в настоящее время технология ядерных двигателей Китая существенно отстает от американской. Китайский реактор Linglong One, считающийся его самой передовой моделью, нуждается в дозаправке топливом раз в два-три года, в то время как реактор на авианосце класса Ford может работать в течение полувека. Непонятно, какие проблемы испытывает китайская судоверфь, если в начале 90-х в Николаеве была куплена вся проектная документация, по советскому АТАВКР "Ульяновск", пр. 1143.7. Конечно, проект за тридцать лет устарел, да и не соответствовал он китайской доктрине. Но за "основу" он вполне пойдет. Но и автору не очень понятен "упор" западных судостроителей на то, что реактор не "перезаряжается" в течение срока службы корабля, около 50 лет, если большой корабль каждые 12 - 15 лет становится на ремонт с модернизацией, который длится два-три года. Что мешает в это время провести перезагрузку активной зоны реактора?
Учитывая стратегическую важность авианосцев, Китай может стремиться к созданию военно-морского флота из шести авианосцев. Но нужны ли китайцам авианосцы с ЯЭУ (ядерной энергетической установкой) сейчас, когда их ВМС будут действовать в непосредственной близости от своих берегов? Или не только у своих?..
И немного статистики. По состоянию на 2023 год, ВМС Китая - крупнейший флот в мире с 340 кораблями. Флот США, для сравнения, имеет 280 кораблей в строю. В Китае - 13 военно-морских верфей, каждая из которых обладает большей мощностью, чем каждая из семи военно-морских верфей США. В такой ситуации военно-морская гонка становится очень увлекательным мероприятием - "гонкой на выживание".