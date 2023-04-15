Власти Германии выступили за санкции ЕС против российской атомной отрасли

Немецкие власти выступают за введение санкций Евросоюза против атомной отрасли России. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.В ходе интервью немецкому информационному агентству dpa Хабек сообщил, что правительство Германии обратилось к Еврокомиссии с призывом о включении гражданского атомного сектора в следующий пакет антироссийских санкций.По его словам, ядерные технологии являются "чрезвычайно чувствительной отраслью", а Россия больше не является надежным партнером в области поставок, касающихся ядерной энергетики.В ФРГ предполагается остановить эксплуатацию трех продолжающих функционировать в стране АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Ранее в Гермнии планировалось осуществить отказ от атомной энергетики еще в 2022 году, однако впоследствии планы немецких властей изменились. В стране продолжали работать три из оставшихся шести атомных электростанций.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен поддерживать европейские санкции против российской атомной энергетики, поскольку это поставило бы под угрозу венгерскую энергобезопасность. Ввод руководством Евросоюза подобных ограничений также не был поддержан рядом других европейских стран, использующих ядерную энергетику.Введенные Западом антироссийские санкции, касающиеся энергетической отрасли, уже спровоцировали рост цен на электроэнергию в странах Евросоюза.