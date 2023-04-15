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Власти Германии выступили за санкции ЕС против российской атомной отрасли

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Власти Германии выступили за санкции ЕС против российской атомной отрасли

Немецкие власти выступают за введение санкций Евросоюза против атомной отрасли России. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.


В ходе интервью немецкому информационному агентству dpa Хабек сообщил, что правительство Германии обратилось к Еврокомиссии с призывом о включении гражданского атомного сектора в следующий пакет антироссийских санкций.

По его словам, ядерные технологии являются "чрезвычайно чувствительной отраслью", а Россия больше не является надежным партнером в области поставок, касающихся ядерной энергетики.

В ФРГ предполагается остановить эксплуатацию трех продолжающих функционировать в стране АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Ранее в Гермнии планировалось осуществить отказ от атомной энергетики еще в 2022 году, однако впоследствии планы немецких властей изменились. В стране продолжали работать три из оставшихся шести атомных электростанций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен поддерживать европейские санкции против российской атомной энергетики, поскольку это поставило бы под угрозу венгерскую энергобезопасность. Ввод руководством Евросоюза подобных ограничений также не был поддержан рядом других европейских стран, использующих ядерную энергетику.

Введенные Западом антироссийские санкции, касающиеся энергетической отрасли, уже спровоцировали рост цен на электроэнергию в странах Евросоюза.
Использованы фотографии:
Pixabay
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:40
    +5
    Давайте, давайте дойче, выводите свои АЭС что приведет к подорожанию электроэнергии для всех, малурики, в ногу вы себе уже стрельнули, шмальните в тестикулы, жалкие шестерки США (я про руководство).
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 14:47
      +1
      Я не понимаю мягкотелость нашего правительства!

      Почему до сих пор не ввели валютный контроль? Из России за прошлый год утекло рекордное количество финансов.

      Почему мы до сих пор поставляем ресурсы в Европу, которые потом идут Украине? Например, нефтепродукты. Это же кровь войны!

      Почему так называемые олигархи еще не сидят в тюрьме, а предприятия стратегических отраслей (металлургия, нефтяной сектор, другие полезные ископаемые, и т.п.) ещё не национализированы?
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:53
      0
      Раньше брали американский "кольт" и "стреляли себе в ноги"...
      А теперь хотят взять в руки еще и серп! Интересно, что же у них получится? Отрасль-то "чрезвычайно чувствительная".
      Следующий экономический ход - раздобыть веревку и мыло для былого европейского процветания!
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:56
      0
      Вот когда смотрю на немецкие физиономии и сжатые кулачки под выкрики "наказать Россию" появляется просто звериное праведное желание стереть эту поганую Германию, за все их злодеяния в годы ВОВ они просто обязаны заклеить рот скотчем и каждый день молиться за то что живут, Сталин был очень добрым, что позволил им остаться на Земле am
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:46
    +2
    Им бы еще негра в премьеры, чтобы уж наверняка wassat
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:48
      +2
      Buyan hi, у них Ливерный с деффченками))) не хило справляется, главное не мешать им самовыпиливать Германию.
  3. Koronik
    Koronik Сегодня, 14:50
    0
    "По его словам, ядерные технологии являются "чрезвычайно чувствительной отраслью", а Россия больше не является надежным партнером в области поставок, касающихся ядерной энергетики." Нужно уже кардинально решить вопрос с европейским рынком,уходить в рынки Азии ,Африки,южной Америки,работать нужно господа, работать,а не посыпать голову пеплом.
  4. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 14:52
    0
    Немецкие власти выступают за введение санкций Евросоюза против атомной отрасли России.

    Ужас. А они хоть понимают, о чём глаголят?
    о включении гражданского атомного сектора в следующий пакет антироссийских санкций

    Поддерживаем. Желаете погрузиться во тьму, скатертью дорога.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:54
    0
    Сами обкакались, теперь мы виноваты в этом!
    Вон французы приняли новую стратегию развития атомной энергетики.....