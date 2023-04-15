Украинский чиновник: на Луганщине ВС России вплотную приблизились в Белогоровке

На Луганщине ВС России вплотную приблизились к Белогоровке. Украинское командование и местные чиновники признают, что на данном направлении ситуация складывается для ВСУ непросто.
В частности, об этом на телемарафоне говорил глава подчиненной Киеву военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.
Украинский чиновник отмечает высокую интенсивность боев на данном участке фронта, которая не снижается. Наиболее «горячо» в Кременецких лесах и в районе поселка городского типа Белогоровка.
Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту
- утверждает Власенко.
Он также утверждает, что российская артиллерия ведет массированные обстрелы военных объектов и позиций ВСУ. Высокую активность проявляют на данном направлении и ВКС России.
Ранее ряд российских источников также сообщал о продвижении ВС России в направлении Белогоровки со стороны Золотаревки. Под натиском россиян украинским войскам приходится отступать на этом участке фронта.
Все это является источником тревожных настроений у украинских властей. Они опасаются, что переход Белогоровки под российский контроль откроет нашим войскам дорогу для дальнейшего освобождения населенных пунктов Луганской Народной Республики. И чем дальше они продвинутся, тем больше жителей Донбасса перестанет страдать от обстрелов жилых кварталов, которые украинские военные ведут целенаправленно и регулярно.