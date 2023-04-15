Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту

На Луганщине ВС России вплотную приблизились к Белогоровке. Украинское командование и местные чиновники признают, что на данном направлении ситуация складывается для ВСУ непросто.В частности, об этом на телемарафоне говорил глава подчиненной Киеву военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.Украинский чиновник отмечает высокую интенсивность боев на данном участке фронта, которая не снижается. Наиболее «горячо» в Кременецких лесах и в районе поселка городского типа Белогоровка.- утверждает Власенко.Он также утверждает, что российская артиллерия ведет массированные обстрелы военных объектов и позиций ВСУ. Высокую активность проявляют на данном направлении и ВКС России.Ранее ряд российских источников также сообщал о продвижении ВС России в направлении Белогоровки со стороны Золотаревки. Под натиском россиян украинским войскам приходится отступать на этом участке фронта.Все это является источником тревожных настроений у украинских властей. Они опасаются, что переход Белогоровки под российский контроль откроет нашим войскам дорогу для дальнейшего освобождения населенных пунктов Луганской Народной Республики. И чем дальше они продвинутся, тем больше жителей Донбасса перестанет страдать от обстрелов жилых кварталов, которые украинские военные ведут целенаправленно и регулярно.