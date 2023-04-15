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Украинский чиновник: на Луганщине ВС России вплотную приблизились в Белогоровке

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Украинский чиновник: на Луганщине ВС России вплотную приблизились в Белогоровке

На Луганщине ВС России вплотную приблизились к Белогоровке. Украинское командование и местные чиновники признают, что на данном направлении ситуация складывается для ВСУ непросто.


В частности, об этом на телемарафоне говорил глава подчиненной Киеву военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

Украинский чиновник отмечает высокую интенсивность боев на данном участке фронта, которая не снижается. Наиболее «горячо» в Кременецких лесах и в районе поселка городского типа Белогоровка.

Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту

- утверждает Власенко.

Он также утверждает, что российская артиллерия ведет массированные обстрелы военных объектов и позиций ВСУ. Высокую активность проявляют на данном направлении и ВКС России.

Ранее ряд российских источников также сообщал о продвижении ВС России в направлении Белогоровки со стороны Золотаревки. Под натиском россиян украинским войскам приходится отступать на этом участке фронта.

Все это является источником тревожных настроений у украинских властей. Они опасаются, что переход Белогоровки под российский контроль откроет нашим войскам дорогу для дальнейшего освобождения населенных пунктов Луганской Народной Республики. И чем дальше они продвинутся, тем больше жителей Донбасса перестанет страдать от обстрелов жилых кварталов, которые украинские военные ведут целенаправленно и регулярно.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:16
    +2
    Всё вроде правильно, раздергивают ВСУ покрайней мере пытаются, результаты будут видны в ближайшее время.
    1. SR81
      SR81 Сегодня, 14:46
      -3
      Конечно правильно! Готовим бабки отстраивать Белгородовку, хотя плять 99% россиян не знают даже где она находится и на кой кер нужна нашей стране. Да-да, расскажите мне про 8 погибших гражданских в ЛДНР за 3 года, и сейчас...
  2. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 14:37
    +1
    Они опасаются, что переход Белогоровки под российский контроль откроет нашим войскам дорогу для дальнейшего освобождения населенных пунктов Луганской Народной Республики.

    Автор. Каких конкретно населённых пунктов ЛНР?
    В ЛНР оккупировано две деревни и заповедник
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:53
    0
    Скоро Одесса, Николаев, Запорожье, Харьков......
    На счет порядка взятия этих городов можете покастрофировать сами....