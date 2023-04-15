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После протестов польских аграриев Киев и Варшава готовятся подписать собственное зерновое соглашение

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После протестов польских аграриев Киев и Варшава готовятся подписать собственное зерновое соглашение

По так называемой черноморской зерновой сделке украинское зерно уже экспортируется за рубеж. Теперь к этому процессу решила подключиться и Польша.


Как сообщает польское информационное агентство PAP, ожидается, что 17 апреля будет подписано польско-украинское соглашение по экспорту зерна с Украины. Для этого в Польше встретятся министры сельского хозяйства двух стран Роберт Телус и Николай Сольский.

При этом стоит отметить, что украинское зерно пойдёт транзитом через Польшу, но не будет приобретаться самой Польшей.

По словам польского министра сельского хозяйства Роберта Телуса, достигнута договорённость, что украинское зерно не будет разгружаться на территории Польши, так как это приведёт к снижению цен на польское зерно.

Ранее польские аграрии протестовали против закупок зерна у Украины и даже пытались заблокировать железнодорожные пути. Однако власти страны заверили их в том, что зерно пойдёт только транзитом.

В Киеве также согласились на приостановку поставок украинского зерна Варшаве до 1 июля и использование территории Польши только для поставок зерна в третьи страны.

Телус отметил, что стороны обо всем договорились ещё на встрече в польском приграничном селе Дорогуске на прошлой неделе. Здесь также протестовали польские фермеры, требовавшие прекращения ввоза в страну зерна с Украины.
Использованы фотографии:
Википедия/Afonin
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:26
    +1
    Поляки хотят спасти своих фермеров, а за чей счет? Уж не дойче и французов?! Если так то поздравляю Париж и Берлин становятся СВАДЕБНЫМИ генералами и ковриками перед дверью.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:27
    0
    Даже интересно, кому еще в ЕС не хватило украинского зерна? recourse
    1. axe1stoyn
      axe1stoyn Сегодня, 15:41
      0
      Так им не не хватает его, они перепродают его в тридорога другим (3им странам)
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:34
    +1
    договорились ещё на встрече в польском приграничном селе
    А почему не ночью на литовской границе?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:47
      +1
      Андрей Москвин hi, потому что история во второй раз повторяется в ввиде фарса.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:07
        0
        Ночью темно. Поляки боялись что шароварные их надуют под покровом ночи. Потому встречались днем и не на литовской границе - до неё ещё доехать надо.... lol
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:07
    +1
    Ну а разница невелика. Ну пойдет транзитом зерно в ЕС. Суть-то в том, что те, кто купят украинское зерно - все равно не купят польское. Эффект-то если и будет, то сомнительный - просто в Польше зерно будет дороже чем допустим в Германии, кто в выигрыше окажется? Скорее всего те, кто его повезет в Польшу уже из Германии. Под видом немецкого, или скажем, в виде уже муки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:10
      +1
      Я читал что ЕС в украинском зерне пестицидов много обнаружил. Типа зерно не по стандартам ЕС.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:28
    0
    Наверно в Польше таже система хранения зерна как во всём мире,мощные зернохранилища имеют торговцы зерном ,а не произаводители.Теперь главный вопрос сколько этого зерна у перепродавцов и есть ли свободные мощности для хранения нового урожая. laughing
  6. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 16:48
    0
    так если бы только зерно - запрет на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции с Украины
    "Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития сельской местности и министра развития и технологий издать соответствующие правовые акты для защиты польского сельскохозяйственного рынка от дестабилизации, включая временный запрет на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции с Украины", https://tass.ru/ekonomika/17533711
  7. HAM
    HAM Сегодня, 17:02
    0
    Скоро Польша будет продавать зерно НА Украину,естественно под залог чего нибудь...
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:03
    0
    Ничего не пойму... Стоимость зерна определяет рынок. Порты чубатии- закрыты. Жд путем- разница в ширине колеи- надо перегружать. Автомобильным транспортом- дорого перевозить. Кто покупает зерно у хохлатых и какова же его стоимость?