После протестов польских аграриев Киев и Варшава готовятся подписать собственное зерновое соглашение

По так называемой черноморской зерновой сделке украинское зерно уже экспортируется за рубеж. Теперь к этому процессу решила подключиться и Польша.Как сообщает польское информационное агентство PAP, ожидается, что 17 апреля будет подписано польско-украинское соглашение по экспорту зерна с Украины. Для этого в Польше встретятся министры сельского хозяйства двух стран Роберт Телус и Николай Сольский.При этом стоит отметить, что украинское зерно пойдёт транзитом через Польшу, но не будет приобретаться самой Польшей.По словам польского министра сельского хозяйства Роберта Телуса, достигнута договорённость, что украинское зерно не будет разгружаться на территории Польши, так как это приведёт к снижению цен на польское зерно.Ранее польские аграрии протестовали против закупок зерна у Украины и даже пытались заблокировать железнодорожные пути. Однако власти страны заверили их в том, что зерно пойдёт только транзитом.В Киеве также согласились на приостановку поставок украинского зерна Варшаве до 1 июля и использование территории Польши только для поставок зерна в третьи страны.Телус отметил, что стороны обо всем договорились ещё на встрече в польском приграничном селе Дорогуске на прошлой неделе. Здесь также протестовали польские фермеры, требовавшие прекращения ввоза в страну зерна с Украины.