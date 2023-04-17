МиГ-29: панацея или нет?

Аттракцион невиданной «щедрости» продолжается. Теперь, когда практически закончились советские танки и САУ, а из артиллерии остались и совсем уж музейные экспонаты (типа тех же Т-10, которые в Крыму на пляжах устанавливают и Д-20), очередь докатилась до самолетов.
Почему самолеты, а не вертолеты – понятно. Советский вертолет от КБ Миля – это что-то типа «шохи» - неказисто, не очень современно, но надежно, так что «еще походит, если подварить». Меж тем свои запасы самолетов стремительно заканчиваются, это признают сами украинцы, но тут ничего не поделать, в небе Украины ЗРК выигрывают за явным преимуществом.
И вот пришел момент, когда по иронии судьбы, как заметили американские коллеги, есть советские МиГ-29, которые закончат свою карьеру, сражаясь против России под знаменами НАТО.
В прошлом месяце Варшава начала процесс передачи МиГ-29, официально объявив, что предоставит Украине хотя бы часть своего парка этих истребителей. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что первоначально Киеву передадут четыре польских МиГ-29, а «остальные готовятся, обслуживаются». Как сообщается, Польша передаст 14 самолетов из общего текущего парка, насчитывающего около 28. Сообщается, что первые четыре польских МиГ-29 прибыли в Украину в начале этого месяца, хотя до сих пор не было никаких изображений, подтверждающих это, или какие именно самолеты были задействованы.
Почему рассматривается половина из имеющегося количества, понятно. Это самолеты родом еще из ВВС ПНР, и их возраст, скажем так, близок к преклонному. Да, советская техника весьма живучая, но не вечная. Потому в лучшем случае и смогут подготовить половину.
Словакия
Очень быстро сориентировались и тоже решили поделиться истребителями. Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 МиГ-29. Про эти самолеты известно меньше, чем про польские, есть сведения, что в летном состоянии только 10 машин, а 3 будут использованы как доноры запчастей.
Что мы знаем наверняка, так это то, что четыре словацких МиГа были доставлены в Украину в конце марта, став первыми боевыми самолетами, поставленными Киеву с момента начала СВО.
Каких преференций ждут в Брно от своей помощи Киеву, пока не ясно, возможно, уступок по сделке с 14 истребителями F-16C. Но отдав дряхлые МиГи, словаки реально оставляют свои ВВС без боевых самолетов. С другой стороны, оно им сильно надо? Соседи чехи запросто обходятся, просто взяв в аренду десять самолетов у Швеции и утилизировав советское наследие в виде тех же МиГ-29.
В перспективе есть еще один член НАТО, ВВС которого делают вид, что летают на МиГ-29. Это Болгария. Правда, правительство этой страны заявило, что Болгария не может позволить себе передачу своих самолетов Украине, поскольку это значительно (точнее, абсолютно) ослабит ВВС страны, состоящие как раз из 12 МиГ-29 разной степени ушатанности.
Впрочем, варианты есть всегда, а верить правительству Болгарии – это себя не уважать.
Но мы поговорим о словацких МиГ-29.
С вступлением Словакии в НАТО в 2004 году были предприняты усилия, чтобы сделать свои МиГ-29 «совместимыми с НАТО», поскольку у страны не было ближайших планов (на самом деле – денег) отказаться от них. Результатом стала уникальная программа модернизации МиГ-29АС (одноместный) и МиГ-29УБС (двухместный), которая была совершена РСК «МиГ» при участии Rockwell Collins и BAE Systems в период с 2005 по 2008 год.
МиГ-29А ВВС Словакии в июле 1996 года. Крис Лофтинг / Wikimedia Commons
В рамках программы модернизации словацкие МиГ-29 получили систему AN/APX-113 опознавания «свой-чужой» (IFF), радиостанцию AN/ARC-210, УКВ систему наведения для «слепой» посадки AN/ARN-147, а также тактическую аэронавигационную систему (TACAN) AN/ARN-153.
Когда последние словацкие МиГ-29 были сняты с вооружения в августе прошлого года, сообщалось, что окончательный парк насчитывал около 11 действующих самолетов — смесь модернизированных одноместных МиГ-29АС и двухместных МиГ-29УБС.
Вывод МиГов с последующей их передачей Украине оставляет Словакию без текущего истребительного вооружения. Вместо МиГ-29 противовоздушная оборона страны возлагается на ВВС Чехии, использующие истребители JAS 39C/D Gripen, которые будут при необходимости применяться с территории Чехии. Военно-воздушные силы Польши также участвуют в той же совместной инициативе по патрулированию воздушного пространства.
Эта договоренность продлится до конца этого года и, вероятно, будет продлена до тех пор, пока не прибудет первый из 14 новых истребителей F-16 Block 70, ожидаемый где-то в 2024 году. F-16 были заказаны у Соединенных Штатов в 2018 году, и эти самолеты будут оснащены радаром APG-83 с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), модернизированной кабиной и конформными топливными баками, что знаменует собой значительный прогресс по сравнению со старыми МиГами.
Польские МиГ-29
По сравнению с историей словацких «Точек опоры» (Fulcrum - наименование МиГ-29 в системе НАТО) ситуация с МиГ-29 польских ВВС несколько сложнее.
Варшава подписала контракт на МиГ-29 с советским правительством в марте 1989 года, и первые самолеты прибыли в Польшу в том же году. Первоначальные польские ВВС состояли из 12 самолетов — девяти одноместных истребителей МиГ-29А и трех двухместных учебно-тренировочных МиГ-29УБ.
В начале 1990-х годов в польских ВВС все еще доминировали устаревшие истребители МиГ-21 во многих различных вариантах, и с необходимостью их замены Польша увидела возможность увеличить свой флот МиГ-29 благодаря разделу Чехословакии. Словакия оставила МиГ-29 себе, а вот Чехия поспешила расстаться с советским наследием. Так в ВВС Польши появилось еще 10 МиГ-29. Взамен Чешская республика получила 11 новых многоцелевых вертолетов W-3 Sokоl от польской компании PZL-Świdnik.
С вступлением Польши в НАТО в 1999 году ей также необходимо было внести изменения в свои МиГи, чтобы эти самолеты могли работать в составе сил альянса. В соответствии с соглашением с компанией DASA из Германии, по крайней мере, 16 из 22 польских МиГ-29 получили новые средства связи, навигации и опознавания, а также дополнительное оборудование, включая ANV-241MMR VOR/ILS, AN/ARN-153 TACAN и GPS-приемник Trimble 2101AP. Другие новинки включали приемник предупреждения о радиолокационном облучении Thompson-CSF французского производства, польскую систему опознавания и новую УКВ-радиостанцию.
В конце 2001 года, когда Польша стала более активным членом НАТО, Германия предложила продать Варшаве свои оставшиеся МиГ-29.
То, как Германия стала оператором МиГ-29 — это, конечно, отдельная история.
Еще в 1988 году Германия все еще была разделена: Федеративная Республика, член НАТО, на западе и Германская Демократическая Республика, или ГДР, участник Варшавского договора, на востоке. ГДР стала первым получателем МиГ-29 в рамках Варшавского договора, в общей сложности 20 МиГ-29А и четыре МиГ-29УБ были доставлены в период с марта 1988 года по май 1989 года на авиабазу Прешен недалеко от польской границы.
А когда Германия была воссоединена в октябре 1990 года, МиГ-29 оказались в Люфтваффе, военно-воздушных силах бывшей ФРГ. Несмотря на то, что Германия унаследовала активы военно-воздушных сил ГДР, многие из самолетов ВВС ГДР оставались у нее недолго и были тривиально списаны. Исключением стал МиГ-29, который был введен в состав фронтовых люфтваффе.
В период с 1991 по 1995 год 24 немецких МиГ-29А также получили новые IFF, новую УКВ-радиостанцию и оборудование TACAN, а также англоязычные приборы кабины при поддержке РСК МиГ. Неофициально модифицированные самолеты были известны как МиГ-29Г и МиГ-29ГТ (двухместные). Срок эксплуатации официально был продлен на 12 лет.
Помимо того, что МиГ-29 занимали уникальное положение в Люфтваффе как единственное вооружение ГДР, которое оставалось на действительной службе, они вскоре приобрели репутацию грозного и очень полезного противника для других военно-воздушных сил по всему миру. Многие секреты МиГ-29 были раскрыты пилотам стран-членов НАТО и других стран во время тренировок по воздушному бою с этими самолетами. Такие поединки пользовались большим спросом, впрочем, тут будет в подробностях.
Благодаря нашему читателю из Германии, ко мне попало интервью с генерал-лейтенантом Люфтваффе в отставке Юргеном Хёхе, человеком, одним из первых в Люфтваффе освоившим МиГ-29. Весьма признателен Ойгену Ренку за этот «подгон», потому что рассказ действительно интересный.
В 1993 году, когда все началось, Хёхе командовал 3-й Luftstreitkräfte, иначе Военно-воздушных силы ГДР. Учитывая, что в составе ВВС ГДР дивизий было всего две – делаем выводы. Матерый пилот, который летал на всем, до чего только допускали. От F-4 до МиГ-29.
Хёхе перевели в штаб командования ВВС, в Штраусберг, возложив на него работу по интеграции МиГ-29, составлявших основу Люфтштрайткрэфте, в Люфтваффе Бундесвера, которые летали на самолетах других моделей. Преимущественно это были «Торнадо», но до 1999 года служили «Фантомы» модификаций F-4F и F-4E.
Видимо, как отличный пилот, Хёхе был отправлен летать на МиГ-29, единственном типе самолета, который достался Люфтваффе от Люфтштрайткрэфте.
Предлагаю его в виде рассказа от первого лица, которым и является сам господин генерал.
«В то время МиГ-29 считался лучшим советским самолетом, и я был весьма приятно удивлен тем, что меня отправили учиться летать на нем.
Советская пропаганда вообще преподносила МиГ-29 как лучший легкий истребитель в мире, но, ознакомившись с ним в подробностях и изучив в боях, пусть и учебных, мы такого восторга не испытывали.
Самолет отличный, в воздухе ведет себя просто прекрасно, его маневренность – это нечто совершенное, но: насколько этот самолет непобедим в ближнем бою, настолько он бесперспективен в бою на средних и дальних дистанциях.
Думаю, что сегодня МиГ-29 совершенно не подходит для современного воздушного боя.
Перед нами стояла очень непростая задача по изучению этой машины, но это была не наша прихоть, а решение федерального правительства, которое четко поставила задачу максимально изучить возможности оружия противника.
(Примечание: вот как-то эти слова немецкого генерала не сходятся с тем, что творил Горбачев, да и Ельцин. Если верить старому вояке, то немцы изначально видели в нас противника. Впрочем, не думаю, что тут кто-то удивлен до широких глаз)
И мы изучали и осваивали МиГ-29, вникая во все тонкости управления и применения этой машины. Мы военные, приказ есть приказ.
А потом началась политика, и чуть ли не полмира выстроилась в очередь, чтобы полетать с нами. В учебных боях, против МиГ-29, в кабинах которых будут сидеть не самые плохие (смею надеяться) пилоты Люфтваффе. Как спарринг-партнеры мы стали интересны очень многим.
И тут начались удивления: мы с легкостью выигрывали практически все воздушные бои на ближних дистанциях, причем, с самолетами, заведомо более новых моделей. Даже американские пилоты на F-16 «получали» от нас, про французов даже не говорим.
«Сломать» бой на МиГ-29 проще простого: отличная маневренность, отличная тяговооруженность, отличная подвижность даже при больших перегрузках. МиГ-29 — это король ближнего боя. Из-за его откровенно небольшого радиуса действия, мы (в ВВС ГДР – прим.) применяли его как истребитель ПВО для защиты наиболее важных объектов, но истребитель годился и для выполнения других задач.
В спаррингах мы использовали возможности МиГ-29 от души, часто разочаровывая наших партнеров. Слабыми местами были небольшой радиус полета, и откровенная невозможность вести бой на дальних дистанциях.
(Примечание: В 1993 году, силами MiG Aircraft Product Support GmbH (MAPS), совместным предприятием, созданным Московским авиационным производственным объединением МиГ и Daimler-Benz Aerospace AG была проведена модернизация МиГ-29А до МиГ-29G.
На самолётах МиГ-29G и МиГ- 29GT по стандартам НАТО доработаны идентификационные и навигационные системы (установлены приёмники спутниковой навигационной системы), проведена доработка двигателей. Доработка топливной системы позволяет осуществлять подвеску на подкрыльевые пилоны двух дополнительных топливных баков ёмкостью по 1150 л, что обеспечило истребителям больший радиус действия и нахождение в воздухе.
Все для партнеров, как говорится.
Что касается боя на средних и дальних дистанциях, то бортовое оборудование МиГ-29 значительно уступало в этом вопросе возможностям того же F-4F «Фантом», который больше подходил для современного воздушного боя.
Конечно, если разорвать дистанцию на МиГ-29, то пилот на «Точке опоры» получал преимущество, которое было легко реализовать. Но для этого нужна была «помощь» со стороны пилота противника.
Модернизации здесь не очень помогли, хотя с дополнительными баками мы реально имели возможность улететь в США и сесть там при необходимости. И мы летали так! Без дополнительных заправок. И в США проводили учебные бои с американскими летчиками.
Я даже на различные конференции летал (в Норвегию, например), уже будучи генералом Люфтваффе, летал на МиГ-29. Очень показательно было, даже весело – западный генерал летает на советском самолете!
Все закончилось в 2002 году, когда мы передали наши самолеты Польше. Все-таки «Еврофайтер» более современный самолет, который лучше подходит для решения современных задач, чем МиГ-29».
(Полное видео в конце)
А ведь был момент, когда даже обсуждался вопрос о том, что Германия закупит у России больше МиГ-29 для расширения своего парка «Точек опоры», но предстоящее поступление Eurofighter EF2000 окончательно определило судьбу истребителя советского производства. Именно в этот момент Германия предложила Польше оставшиеся МиГ-29.
Польша с радостью приняла в январе 2002 года, взяв 22 самолета Люфтваффе, в том числе четыре МиГ-29УБ, за символический 1 евро за самолет. Также была включена наземная техника и вооружение.
Солянка, конечно, получилась душевная. Вот фото с маневров того времени:
Пара немецких МиГ-29 Люфтваффе возглавляет строй истребителей НАТО во время учений по воздушному бою в мае 1995 года. Другие самолеты, справа налево, - это два F-16C ВВС США, два истребителя F-104S Starfighter ВВС Италии и два F-4F Phantom II Люфтваффе.
Польша выбрала 14 немецких МиГов, находящихся в лучшем состоянии, для ремонта и продолжения эксплуатации, в то время как остальные восемь должны были использоваться в качестве источника запасных частей. Немецкие МиГ-29 были поставлены в Польшу в период с сентября 2003 года по август 2004 года.
МиГ-29 хорошо служили польским ВВС, но их дни теперь, похоже, сочтены. Польские ВВС приобрели 48 самолетов F-16C/D Block 52, которые были поставлены в период с 2006 по 2008 год. Однако, поскольку Украина требовала истребительной техники, а Польша должна была получить другие новые боевые самолеты в ближайшем будущем, было решено, что передача МиГ-29 может наконец начаться.
В январе 2020 года правительства США и Польши подписали соглашение о предоставлении ВВС Польши 32 истребителей F-35A в 2026 году. Кроме них ВВС Польши также получат 48 легких боевых самолетов FA-50PL компании Korea Aerospace Industries. То есть, расставание с МиГ-29 пройдет не то что безболезненно, наоборот, качественно ВВС Польши получат изрядное усиление, что вписывается в концепцию «главного защитника Европы», усиленно реализуемой Варшавой.
А что о самолетах, которые пойдут из Польши и Словакии?
А с ними все не просто. Это же не ТЕ МиГ-29, а ЭТИ. То есть, переделанные под стандарты НАТО. Уже не МиГ-29А, которые будут дружить с ПВО советского образца, станциями наведения и радиостанциями других украинских самолетов, а МиГ-19АС и МиГ-29G. «Разговаривающие» на несколько ином языке.
Правда, будет несколько меньше проблем с западными системами ПВО, которые будут изначально «видеть» эти самолеты как «свои», но рано или поздно, вся эта сборная солянка до добра не доведет.
Вообще здесь изначально нужно было принимать решение, работают украинские ВВС на стандартах НАТО или оставляют модернизированные советские. Понятно, что второй вариант более выгоден финансово, но сейчас работы вообще предстоит много. Даже в танке не просто вытащить одну радиостанцию и запихнуть другую, а уж в самолете и подавно.
Не зря же в те приснопамятные девяностые вся мощь Запада не смогла поставить на рельсы НАТО доставшиеся МиГи и пришлось идти на поклон в корпорацию. Благо, время было такое, что за доллар у нас готовы были все что угодно сделать.
Насколько это увеличит возможности ВВС ВСУ? Ненамного. Самолеты, как говорится, видели жизнь, новые оригинальные запчасти и качественное обслуживание им не светит, так что в принципе – почти одноразовые. Но эти самолеты смогут летать и пробовать нанести какой-то урон противнику.
Дареному МиГу, как говорится, в сопла не смотрят. Конечно, в Украине возьмут эти самолеты с радостью, это намного лучше, чем ничего, хотя по сути своей, МиГ-29, средний возраст которых приближается к 40 годам – сомнительный такой подарок.