Слаженные действия штурмовиков «Вагнера» и десантников «Южной» группировки войск ВС РФ не дают шансов украинской армии не только перейти в контрнаступление на Артемовск, но и продолжать удерживать остатки контролируемых кварталов города. Минобороны сообщает, что музыканты со вчерашнего дня овладели еще двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска.
Бахмутский гарнизон ВСУ вынужден отступать, неся огромные потери, которые за стуки достигли 315 украинских военнослужащих и наемников. При отходе украинские боевики подрывают жилые дома и объекты инфраструктуры, пытаясь если не остановить, то хотя бы замедлить продвижение наших бойцов.
Подразделения Воздушно-десантных войск российской армии продолжают удерживать фланги на Артемовском направлении, одновременно отрабатывая огнем артиллерии и налетами авиации по пытающимся пробиться в город по единственной оставшейся относительно безопасной дороге со стороны Часова Яра через Хромово резервам ВСУ.
За последние сутки в этом районе ВКС РФ совершили шесть боевых вылетов, ракетной и ствольной артиллерией нанесено поражение по 57 целям противника. Били по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе села Богдановка и поселка Калиновка, что чуть западнее Хромово. Из техники уничтожено пять бронеавтомобилей, подавлены гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также РСЗО «Град».
На Южно-Донецком направлении артиллерия и авиация группировки войск «Восток» нанесла удары по позициям противника под Угледаром и в районе села Новомихайловка. В результате уничтожено до 30 украинских боевиков, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Потери противника на Купянском направлении составили до 40 убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском ликвидировано еще 60 украинских боевиков. На позициях правобережья Днепра в Херсонской области в ходе огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и три САУ «Гвоздика».
По сообщения украинских пабликов и местных властей, вчера активным ударам ВКС РФ были подвергнуты объекты военного назначения в Краматорске и Славянске на северо-западе Донецкой республики. В сегодняшней сводке Конашенков подтверждает, что в районе Славянска накрыт склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. По данным украинской стороны, наши летчики вновь применили корректируемые авиабомбы.
Силами российской ПВО перехвачено и уничтожено три украинских беспилотника и пять ракет РСЗО HIMARS в Луганской и Донецкой республиках.