Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: В результате ударов ВКС РФ в районе Славянска уничтожен склад ГСМ 81-й аэромобильной бригады ВСУ

5
Минобороны: В результате ударов ВКС РФ в районе Славянска уничтожен склад ГСМ 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Слаженные действия штурмовиков «Вагнера» и десантников «Южной» группировки войск ВС РФ не дают шансов украинской армии не только перейти в контрнаступление на Артемовск, но и продолжать удерживать остатки контролируемых кварталов города. Минобороны сообщает, что музыканты со вчерашнего дня овладели еще двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска.


Бахмутский гарнизон ВСУ вынужден отступать, неся огромные потери, которые за стуки достигли 315 украинских военнослужащих и наемников. При отходе украинские боевики подрывают жилые дома и объекты инфраструктуры, пытаясь если не остановить, то хотя бы замедлить продвижение наших бойцов.

Подразделения Воздушно-десантных войск российской армии продолжают удерживать фланги на Артемовском направлении, одновременно отрабатывая огнем артиллерии и налетами авиации по пытающимся пробиться в город по единственной оставшейся относительно безопасной дороге со стороны Часова Яра через Хромово резервам ВСУ.

За последние сутки в этом районе ВКС РФ совершили шесть боевых вылетов, ракетной и ствольной артиллерией нанесено поражение по 57 целям противника. Били по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе села Богдановка и поселка Калиновка, что чуть западнее Хромово. Из техники уничтожено пять бронеавтомобилей, подавлены гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении артиллерия и авиация группировки войск «Восток» нанесла удары по позициям противника под Угледаром и в районе села Новомихайловка. В результате уничтожено до 30 украинских боевиков, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Потери противника на Купянском направлении составили до 40 убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском ликвидировано еще 60 украинских боевиков. На позициях правобережья Днепра в Херсонской области в ходе огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и три САУ «Гвоздика».

По сообщения украинских пабликов и местных властей, вчера активным ударам ВКС РФ были подвергнуты объекты военного назначения в Краматорске и Славянске на северо-западе Донецкой республики. В сегодняшней сводке Конашенков подтверждает, что в районе Славянска накрыт склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. По данным украинской стороны, наши летчики вновь применили корректируемые авиабомбы.

Силами российской ПВО перехвачено и уничтожено три украинских беспилотника и пять ракет РСЗО HIMARS в Луганской и Донецкой республиках.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:30
    +7
    Напрягает отсутствие среди потерь ВСУ импортной техники, она постовляется? Постовляется , но не уничтожается, значит где то накапливается.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:39
      +6
      Да, несколько странно. Последнее время действительно перестали сообщать об уничтожении иностранной техники всушников. Ропот 55 hi
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:03
      +2
      Цитата: Ропот 55
      значит где то накапливается.

      Пишут, что в Польше и в стратегических тылах ВФУ. Берегут для 100 раз анонсированного контрнаступа.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 16:36
        0
        Берегут для 100 раз анонсированного контрнаступа.

        Наступление походу начнётся после того как "Вагнера" полностью возьмут Артёмовск . Всуки ударят по городу артой и РСЗО попытаются похоронить "Вагнеров" в руинах одновременно переходя в наступление.
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 17:16
          0
          То есть сперва умышленно сдать город, а потом пытаться его отбить?
          Это новое слово в учебниках тактики.