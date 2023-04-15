Военное обозрение
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Курский губернатор: украинские военные сегодня два раза обстреляли территорию Глушковского района

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Курский губернатор: украинские военные сегодня два раза обстреляли территорию Глушковского района

Украинские военные сегодня два раза обстреляли территорию Глушковского района Курской области. Жертв, травм и разрушений, к счастью, удалось избежать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории

- написал чиновник.

Курский губернатор рассказал, что украинский обстрел привел к нарушению электроснабжения в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. Представители местной энергетической службы прибыли на место и начали проведение ремонтных работ.

Огонь по приграничному российскому региону велся военнослужащими ВСУ с украинской территории.

Двумя днями ранее Вооруженные силы Украины обстреляли в этом же приграничном районе поселок Краснооктябрьский. Тогда тоже обошлось без пострадавших и жертв. Всего по территории населенного пункта было выпущено пять боеприпасов.

С октября прошлого года, согласно президентскому указу, в Курской области действует средний уровень реагирования. Тогда же его ввели еще в семи регионах России, также расположенных неподалеку от украинской территории. Данный режим предусматривает введение дополнительных мер безопасности на энергетических объектах, а также особое внимание охране общественного порядка.

За прошедший год с небольшим в жизни россиян произошло немало изменений. Сегодня российское руководство оказалось в ситуации, с которой за десятилетия существования РФ еще не сталкивалось.
Использованы фотографии:
Телеграм/Главнокомандующий ВСУ
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:39
    +1
    К сожалению это уже обыденность.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:42
    +5
    Не жертв удалось избежать (подано как активные действия с нашей стороны), а шароварные просто никуда не попали. И слава Богу что промазали.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:45
    +4
    Цитата: Nexcom
    Не жертв удалось избежать (подано как активные действия с нашей стороны), а шароварные просто никуда не попали. И слава Богу что промазали.

    Пока везет...но везение может и кончиться если ничего не делать чтобы прекратить обстрелы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:47
      +1
      Да, Вы абсолютно правы. Нужны активные действия чтобы не допускать такие обстрелы. Нельзя оставлять это на самотек
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:51
    0
    Курская, Брянская, Белгородская, огрызки Херсонской и Запорожской областей, ЛНР, ДНР, Крым и Севастополь будут постоянно жить под обстрелами ВСУ, пока русская армия не освободит Киев и Одессу.

    Остаётся лишь узнать когда этот очевидный вывод наконец дойдёт до кремлёвских мечтателей.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:26
      0
      ка русская армия не освободит Киев и Одессу.

      Освободит от кого? Всуки это ведь и есть жители куева и Одессы . Только вот не надо про нациков и бандеровцев они там все одним миром мазаны все в разной степени ненавидят Россию и нас россиян.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 16:38
      -2
      Огрызки Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем Украины. Основная часть их территорий контролируется РФ.
  5. Master2030
    Master2030 Сегодня, 15:54
    0
    С октября прошлого года, согласно президентскому указу, в Курской области действует средний уровень реагирования.
    Это как? Типа:"Ай, яй, яй, яй,яй... а ктоооо этооооо сдеееелаааааллллл?"
    Centerum censo Washingtonium delenda esse
  6. штурм
    штурм Сегодня, 16:12
    -2
    Огонь по приграничному российскому региону велся военнослужащими ВСУ с украинской территории.

    Двумя днями ранее Вооруженные силы Украины обстреляли в этом же приграничном районе поселок Краснооктябрьский.


    А мы по прежнему никуда не спешим?
    И где теперь проходят "красные линии", по Садовому кольцу?
    Руководство страны собирается исполнять свои конституционные обязанности по защите территории России и обеспечению безопасности граждан...
    1. Комментарий был удален.
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 16:18
    0
    Что-то у этой новости второй полоаины нету.... ответным огнем артиллерии ВС РФ уничтожено.... а то как-то уж совсем печально получается
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:22
    +1
    Если бы за каждый снаряд прилетевшиий к нам, в ответ в Киеве или Львове взрывалась бы КАБ -1500 или КАБ-500 нацисты бы призадумались...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:26
      0
      чой то пятисотки то? полторашки - вот это дело! good "в самую плепорцию" (с) будет
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:41
        0
        Тут уже несколько раз были публикации, в которых доказывается, что разрушительный эффект трёх пятисоток больше, чем у одной полуторатысячной.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 17:19
    0
    Позор.... Почему Банковая в Киеве до сих пор существует???!!!