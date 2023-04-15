Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории

Украинские военные сегодня два раза обстреляли территорию Глушковского района Курской области. Жертв, травм и разрушений, к счастью, удалось избежать.Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.- написал чиновник.Курский губернатор рассказал, что украинский обстрел привел к нарушению электроснабжения в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. Представители местной энергетической службы прибыли на место и начали проведение ремонтных работ.Огонь по приграничному российскому региону велся военнослужащими ВСУ с украинской территории.Двумя днями ранее Вооруженные силы Украины обстреляли в этом же приграничном районе поселок Краснооктябрьский. Тогда тоже обошлось без пострадавших и жертв. Всего по территории населенного пункта было выпущено пять боеприпасов.С октября прошлого года, согласно президентскому указу, в Курской области действует средний уровень реагирования. Тогда же его ввели еще в семи регионах России, также расположенных неподалеку от украинской территории. Данный режим предусматривает введение дополнительных мер безопасности на энергетических объектах, а также особое внимание охране общественного порядка.За прошедший год с небольшим в жизни россиян произошло немало изменений. Сегодня российское руководство оказалось в ситуации, с которой за десятилетия существования РФ еще не сталкивалось.