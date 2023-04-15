Американская пресса: внутри украинской элиты начались разногласия по поводу того, стоит ли пытаться вернуть Крым

Внутри украинской политической элиты возникли разногласия в вопросе, стоит ли пытаться вернуть Крым военным путем либо же лучше уступить его России, выторговав что-то взамен.В статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, высказывается предположение, что образовавшиеся в украинском руководстве противоречия могут привести к расколу с западными союзниками, убежденными, что вопрос Крыма является для России своеобразной "красной линией", пересечение которой может спровоцировать начало ядерной войны.Авторы статьи подчеркивают, что украинские власти попали в ловушку, сформировав в обществе Украины настроение, предполагающее стремление к возвращению Крыма любой ценой. Согласно проведенным на Украине в июле прошлого года опросам, 58% респондентов уверены в необходимости возвращения Крыма в состав Украины.Украинские политики, являющиеся сторонниками компромисса в вопросе Крыма не решаются публично озвучивать свое мнение, небезосновательно опасаясь репрессий со стороны СБУ, которым подвергается каждый, кто каким-либо образом выступает за компромисс с Россией.Украинские СМИ также со свойственным им единодушием поддерживают генеральную линию правительства Украины, предполагающую отсутствие каких-либо обсуждений вопросов, касающихся возможного отказа от возвращения Крыма.Таким образом, по мнению авторов опубликованного в американском издании материала, украинская государственная пропаганда создала "чудовище Франкенштейна", сформировав общественное мнение, не приемлющее никаких компромиссов в вопросе Крыма, что может помешать украинским политическим элитам пойти на переговоры с Россией.