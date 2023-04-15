Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: внутри украинской элиты начались разногласия по поводу того, стоит ли пытаться вернуть Крым

7
Американская пресса: внутри украинской элиты начались разногласия по поводу того, стоит ли пытаться вернуть Крым

Внутри украинской политической элиты возникли разногласия в вопросе, стоит ли пытаться вернуть Крым военным путем либо же лучше уступить его России, выторговав что-то взамен.


В статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, высказывается предположение, что образовавшиеся в украинском руководстве противоречия могут привести к расколу с западными союзниками, убежденными, что вопрос Крыма является для России своеобразной "красной линией", пересечение которой может спровоцировать начало ядерной войны.

Авторы статьи подчеркивают, что украинские власти попали в ловушку, сформировав в обществе Украины настроение, предполагающее стремление к возвращению Крыма любой ценой. Согласно проведенным на Украине в июле прошлого года опросам, 58% респондентов уверены в необходимости возвращения Крыма в состав Украины.

Украинские политики, являющиеся сторонниками компромисса в вопросе Крыма не решаются публично озвучивать свое мнение, небезосновательно опасаясь репрессий со стороны СБУ, которым подвергается каждый, кто каким-либо образом выступает за компромисс с Россией.

Украинские СМИ также со свойственным им единодушием поддерживают генеральную линию правительства Украины, предполагающую отсутствие каких-либо обсуждений вопросов, касающихся возможного отказа от возвращения Крыма.

Таким образом, по мнению авторов опубликованного в американском издании материала, украинская государственная пропаганда создала "чудовище Франкенштейна", сформировав общественное мнение, не приемлющее никаких компромиссов в вопросе Крыма, что может помешать украинским политическим элитам пойти на переговоры с Россией.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:12
    +1
    Нет там никакого раскола.Нацики на вилы поднимут этих "раскольников".Если кто то сомневается,то молчит в тряпочку
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Нет там никакого раскола.Нацики на вилы поднимут этих "раскольников".

      Чушь собачья, не может быть на Украине ни каких оппозиционеров и раскольников, те которые были уже давно могилизированы, или в окопах под Бахмутом, выпрашивают покаяния.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:19
    +1
    Эта "элита" давно берега попутала.
    Живёт в своём, придуманном мире.
    Пусть хоть заспорятся - Победа будет за НАМИ!
    И это мы будем решать судьбу Западенщины, а не xoxлы - судьбу Крыма!
    Счётчик тикает. Скоро это поймут и самые буйные кастрюлеголовые.
  3. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 17:21
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Нацики на вилы поднимут этих "раскольников"


    Просто нужно работать.
    Общался с одним спецом " по расколу", если нужно, говорит, можно и в Ватикане майдан устроить.
    Но крупному бизнесу нужно сохранить определённые секторы экономики Укрорейха.

    Поэтому их элитку не используют.
    А так, там нет "чистых", впрочем как и у в нашей элитке людей.

    Убийства, скотоложество, принесение в жертву русских младенцев- вот в чем " замазаны" по "самое не балуй!", украинские элиты.

    По большому счёту, если поскрести, все это устроили Киевские евреи, и еврейские москвичи.

    Коломоцйские, Ыридманы, Вальцманы, Авены, и.т.п., поди разберись, чьи это евреи, россиянские или украинские.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:21
    0
    Не надо нам никаких переговоров, молчите "сепаратисты"! )))
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:24
    0
    Отдать никак не можно,уже понадкусывали.Да и не столько им он нужен,сколько американцам.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:27
    0
    Внутри украинской политической элиты возникли разногласия в вопросе, стоит ли пытаться вернуть Крым военным путем

    Точно с таким же успехом они могут обсуждать кто какое место займет в очереди что бы *(совокупиться) например с Анжелиной Джоли. fool