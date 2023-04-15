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В одобрившем создание базы МТО ВМФ России Судане идут боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования

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В одобрившем создание базы МТО ВМФ России Судане идут боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования

Судан продолжает оставаться в последние годы одной из неспокойных точек на карте Африканского континента.


Временное относительное перемирие в стране, которое наметилось в Судане после так называемой Хартумской бойни октября 2021 года, вновь нарушено.

Как сообщают международные информационные агентства, в суданской столице Хартуме идут бои между бывшими союзниками – армией Судана и силами быстрого реагирования (RSF).

При этом обе стороны, как обычно бывает в таких ситуациях, обвиняют друг друга в начале эскалации. По словам сторонников RSF, суданская армия совершила широкомасштабную атаку на одну из их баз. Представители же армии говорят о нападениях боевиков RSF на армейские посты.

Как передаёт Al Jazeera, приостановлена работа международного аэропорта Хартума.

RSF образовались на основе отрядов, участвовавших в восстании в мятежном суданском регионе Дарфур в 2000-е годы на стороне правительства. А в 2019 году они сблизились с армией Судана на почве вражды к президенту Омару Хасану аль-Баширу, который был свергнут. В октябре 2021 года «союзники» жестоко подавили протесты в стране. Их жертвами стало более 120 человек. Это событие в СМИ окрестили Хартумской резней.

В последнее время отношения между руководством армии и RSF стали быстро ухудшаться. Разногласия возникли между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой RSF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Оба входят в руководящий орган страны – Суверенный совет. Аль-Бурхан является главой совета, а Дагало его заместителем.

Для России обстановка в Судане важна тем, что именно в этой стране собираются открыть базу материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Планируется, что она появится в портовом городе Порт-Судан на Красном море. О том, докатились ли столкновения до Порт-Судана, пока не сообщается.
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4 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 17:03
    +2
    Тут и ежу понятно чьи уши растут из всего этого.
  2. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 17:03
    +1
    Где-то близко, очень близко заокеанцы?
  3. народник
    народник Сегодня, 17:06
    0
    Хорошее выбрали местечко! А оно нам надо?
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 17:21
    0
    Тут без музыкантов не обойтись, они спецы налаживать порядки в Африке.