В одобрившем создание базы МТО ВМФ России Судане идут боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования

Судан продолжает оставаться в последние годы одной из неспокойных точек на карте Африканского континента.Временное относительное перемирие в стране, которое наметилось в Судане после так называемой Хартумской бойни октября 2021 года, вновь нарушено.Как сообщают международные информационные агентства, в суданской столице Хартуме идут бои между бывшими союзниками – армией Судана и силами быстрого реагирования (RSF).При этом обе стороны, как обычно бывает в таких ситуациях, обвиняют друг друга в начале эскалации. По словам сторонников RSF, суданская армия совершила широкомасштабную атаку на одну из их баз. Представители же армии говорят о нападениях боевиков RSF на армейские посты.Как передаёт Al Jazeera, приостановлена работа международного аэропорта Хартума.RSF образовались на основе отрядов, участвовавших в восстании в мятежном суданском регионе Дарфур в 2000-е годы на стороне правительства. А в 2019 году они сблизились с армией Судана на почве вражды к президенту Омару Хасану аль-Баширу, который был свергнут. В октябре 2021 года «союзники» жестоко подавили протесты в стране. Их жертвами стало более 120 человек. Это событие в СМИ окрестили Хартумской резней.В последнее время отношения между руководством армии и RSF стали быстро ухудшаться. Разногласия возникли между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой RSF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Оба входят в руководящий орган страны – Суверенный совет. Аль-Бурхан является главой совета, а Дагало его заместителем.Для России обстановка в Судане важна тем, что именно в этой стране собираются открыть базу материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Планируется, что она появится в портовом городе Порт-Судан на Красном море. О том, докатились ли столкновения до Порт-Судана, пока не сообщается.