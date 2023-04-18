«Партия – «церковь», а вождь – земное божество»: теория политических религий историка Эмилио Джентиле

«Религиозный дух играл главную политическую роль в существовании народов»,

«Человечество до настоящего времени не могло жить без верований. Как только старая религия начинает исчезать, является на смену новая. Религиозное чувство, то есть потребность подчиняться той или другой вере божественного, политического или социального характера, составляет один из наших самых повелительных инстинктов [2]»,

Тоталитаризм и политические религии

«формирование светской религии берёт исток в экзистенциальной потребности современного человека, дезориентированного, потерянного и изолированного в мире бюрократической и анонимной современности, во власти неудержимых сил, разрушивших традиционные столпы веры и авторитета. В рамках этой концепции тоталитарная религия получала своё рациональное обоснование как суррогат или субститут веры и авторитета, как псевдорелигия, которая занимала в сознании людей место, оставленное пустыми старыми убеждениями традиционных религий.»

«Это сакрализация политической системы, основанной на непреложной монополии власти, на идеологическом монизме, на обязательном и безусловном подчинении индивида и социума своему кодексу заповедей; следовательно, политическая религия основана на навязывании своих принципов и фундаменталистична, она стремится к тому, чтобы пронизать собой все аспекты индивидуальной и коллективной жизни [1].»

«Термин «тоталитаризм» подразумевает опыт политического господства, осуществляемого революционным движением, организованным в партию с военной дисциплиной, с фундаменталистской политической концепцией, которая стремится к монополии власти. Захватив её законными или незаконными методами, тоталитаризм уничтожает или трансформирует предшествующий режим с созданием нового государства, основанного на однопартийном режиме, имеющем целью покорение общества, то есть подчинение, объединение и гомогенизацию управляемых на основе принципа всеобъемлюще политического характера экзистенции, как индивидуальной, так и коллективной, истолковываемой согласно категориям, мифам и ценностям идеологии, институционализированной в форме политической религии, с намерением формировать индивида и массы посредством антропологической революции, чтобы создать нового человека, душой и телом преданного осуществлению революционных и империалистических проектов тоталитарной партии с целью создания новой цивилизации наднационального характера [1].»

«Новый народ Божий»: американская демократия как политическая религия

«мы, американцы, особый, избранный народ, Израиль нашего времени. Мы несём миру ковчег свобод. Бог предназначил наш народ для великих дел, и человечество ждёт их от нас. Великие дела живут в наших душах. Остальные народы вскоре окажутся позади нас. Мы – первопроходцы человечества, авангард, направленный, чтобы пройти через пустыню и проторить свой путь в Новом Свете.»

«Ein Reich, ein Volk, ein Führer»: национал-социализм как политическая религия

«После захода солнца многочисленные колонны людей двигались по улицам Берлина в совершенном порядке; впереди несли знамёна, за ними шли духовые оркестры, музыкальные группы, и все эти массы направлялись к месту собрания… В восемь часов в массах возникает внезапное волнение. Стоя в своей машине, появляется Гитлер с вытянутой рукой, с неподвижным лицом, несколько напряжённый. Его встречает мощный и длительный приветственный оклик из тысяч уст. Тем временем наступила темнота. Включаются прожекторы, расположенные на заметном расстоянии друг от друга, так что среди пятен их голубоватого света остаются зоны полумрака. После краткой вступительной речи Геббельса на трибуну поднимается Гитлер. Прожекторы гаснут, кроме тех, которые окружают фюрера сияющим ореолом света, так что кажется, будто он плывёт на борту сказочного судна по волнам, образованным толпой. Западает полная достоинства тишина, словно в храме. Гитлер начинает говорить [1].»

«Кто не с нами, тот наш враг»: коммунизм как политическая религия

«большевистский материализм – не более чем суррогат религии, стремящийся дать человечеству новое вероисповедание вместо утраченной веры [6].»

«Большевизм как общественный феномен следует рассматривать как религию, а не как обычное политическое движение... Под религией я понимаю совокупность догматических мнений, руководящих жизнью и поведением людей, которые в них верят, выходящих за пределы фактов или же противоречащих им, и прививаются они людям путём воздействия на эмоции или авторитарными методами. Согласно этому определению, большевизм – это религия. Среди разных религий его следует сопоставлять с исламом скорее, чем с христианством или буддизмом. Христианство и буддизм – это в основном личностные религии, со своим мистическим учением и созерцательностью. Ислам и большевизм – религии практичные, публичные, недуховные и нацеленные на завоевание господства [1].»

«Обожествление Сталина лишало партию возможности контролировать его действия и заранее оправдывало всё, что исходило от него… Обожествив Сталина, люди иными глазами смотрели на него, стараясь оправдать и то, что никакими разумными доводами оправдать было невозможно. Подобно тому, как вера во всемогущего и всеблагого Бога не исчезает у верующих, когда они видят вокруг себя страдания и несчастья, ибо на счёт Бога относят всё хорошее, а на счёт дьявола – всё плохое, так и при культе Сталина на его счёт относили всё хорошее, что происходило в стране, а всё плохое связывали с какими-то злыми силами, главным борцом против которых и был Сталин [7].»

«кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.»

Итальянский фашизм как политическая религия

«Расколдованная» современность (в качестве заключения)

«современность сопровождается появлением новых религий и новых идолов, которым современный человек поставил алтари, чтобы поклоняться себе самому и удовлетворять потребность в вере, духовной ориентации и единстве посреди всё более разобщённого, разделённого и нестабильного мира, подчинённого и приведённого в смятение беснующимися безличными силами, увлекающими за собой людей, которым казалось, будто они в состоянии подчинить и контролировать их. Отвоёванная человеком свобода являлась не чем иным, как готовностью вновь превратиться в раба, жертвуя своей личностью ради мощи огромных анонимных организаций [1].»

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[1]. Эмилио Джентиле Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом, – СПб, Владимир Даль, 2019.

[2]. Гюстав Лебон. Психология социализма / Г. Лебон пер. с фр. – 3-е издание – М.: Социум, 2020.

[3]. Моисеев Д. С. Политическая философия итальянского фашизма. Становление и развитие доктрины. – М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2019.

[4]. Космач, П.Г. Французский мыслитель А. де Токвиль о роли религии в общественно-политической жизни США / П.Г. Космач // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. – 2018. – Выпуск 18. – Часть 1. – С. 224 – 229.

[5]. The Psychology of Dictatorship by Dr. C.G. Jung The Living Age, December 1, 1936.

[6]. R. Fiilop-Miller, Il volto del bolscevismo (1926), Milano, 1930, р. 47

[7]. Cit. in: R. А. Medvedev, Lo stalinisтo (1971), Milano, 1982, р. 442.

[8]. Эмилио Джентиле. Фашизм: история и истолкование. – СПб.: Владимир Даль, 2022.

[9]. Язовская, О. В. Идеологические концепции о национальной сущности Японии и Германии 30-х гг. ХХ века: сходства и различия // Вестник Челябинского государственного университета. Серия. Философия. Социология. Культурология. 2014. № 17 (346). Вып. 33. С. 40—43.